Инспектор ГАИ пресек попытку водителя дать ему взятку — что дальше?

Глава ГАИ рассказал, что ждет водителя, решившего подкупить сотрудника ГАИ

Вопрос от читателя «За рулем»:

– В СМИ периодически мелькает информация о том, что сотрудники ГАИ сами ловят предлагающих взятку водителей и даже получают за это премии. Насколько это законно и что грозит водителю?

Жабинский Ярослав, г. Санкт-Петербург

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– Российское законодательство предусматривает ответственность не только за получение, но и за дачу взятки.

Ответственность за совершение данного преступления предусмотрена статьей 291 УК РФ.

Наказание зависит от размера взятки и иных квалифицирующих признаков

Максимальное наказание за дачу «простой» взятки (сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав в размере не более 25 тыс. рублей) – лишение свободы на срок до 2 лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки (часть 1 указанной статьи).

За дачу взятки в значительном размере (более 25 тыс. рублей) – лишение свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере от пятикратной до пятнадцатикратной суммы взятки.

За взятку в крупном размере (более 150 тыс. рублей) – лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.

За взятку в особо крупном размере (более 1 млн рублей) – лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет.

Вместе с тем следует отметить, что согласно примечанию к указанной статье УК РФ лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в отношении его имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о даче взятки.

Порядок действий сотрудника полиции в случае обращения к нему в целях склонения к получению взятки установлен соответствующим ведомственным нормативным правовым актом. Вопросы премирования сотрудников полиции лежат в компетенции их руководителей соответствующего уровня.

