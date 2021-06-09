Кого «разводят» сотрудники ГИБДД? 4 причины, почему выберут именно вас

В большинстве случаев мы сами провоцируем на это полицейских.

Причина 1. Вы выскакиваете из машины навстречу инспектору

Беспокойное, неуверенное поведение водителя вызывает подозрение: не водится ли за ним какой-нибудь грешок?

Если вас остановил инспектор ГИБДД, вы не обязаны выходить к нему из автомобиля.

Исключение — веские причины, перечисленные в Административном регламенте ГИБДД:

Проведение досмотра транспортного средства (ст.27.9 КоАП РФ). В этом случае инспектор сначала составляет протокол о досмотре автомобиля, в котором участвует водитель.

Отстранение от управления транспортным средством (п. 224 Административного регламента ГИБДД). Сама формулировка предполагает, что водитель должен будет покинуть машину. Ведь, оставаясь внутри, он может попытаться скрыться от инспекторов.

Задержание транспортного средства (ст.27.13 КоАП РФ). В КоАП РФ существует ряд статей, предусматривающих задержание автомобиля. В этом случае машину эвакуируют на спецстоянку, где она находится до устранения причины задержания.

Административное задержание водителя (ст.27.3 КоАП РФ). Конкретных оснований для применения данной меры КоАП РФ не предусматривает, а лишь указывает, что она применяется в исключительных случаях и при наличии острой необходимости.

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В этих случаях фраза «Выйдите, пожалуйста, из автомобиля» приравнивается к требованию. За отказ предусмотрена административная ответственность, вплоть до ареста сроком до 15 суток (ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»).

Правильный алгоритм действий. Спокойно ждем, пока инспектор подойдет к машине, представится и предъявит документы. Если он просит выйти из автомобиля, уточняем основания. Объяснений не последовало? Тогда можете остаться в салоне. Можно и выйти, если вам так удобнее разговаривать. Только спокойно, без суеты.

Сергей Матушкин, адвокат, руководитель практики по административным делам правового центра «Человек и закон» Мнение эксперта Ведите диалог на равных Критическая ошибка водителей при общении с инспектором ГИБДД — излишняя суетливость. Рассеянное внимание, бегающий взгляд, повышенная нервозность свидетельствуют о том, что человек чувствует себя неуверенно, и диалог ведется не на равных. Недобросовестный сотрудник ГИБДД может начать бравировать знанием закона, запугивать остановленного водителя серьезными штрафами или возможностью лишения права управления транспортным средством.

Причина 2. Вы заранее чувствуете себя виноватым и пытаетесь припомнить, что могли нарушить

Некоторые автолюбители нервничают настолько, что начинают извиняться еще до того, как инспектор представился. Хотя, возможно, причина остановки — банальная проверка документов. Коррупционер наверняка воспользуется излишней наивностью.

Правильный алгоритм действий. После того как сотрудник ДПС подошел к машине, предоставьте ему «право на вступительную речь». Не поддавайтесь на провокации в виде вопросов «Нарушаем?» или «Какой знак вы сейчас проехали?» (о том, как правильно отвечать на подобное, мы рассказывали тут).

Ну и помните — посыпать голову пеплом уместно лишь тогда, когда инспектор уже выявил правонарушение (и даже в этом случае многое зависит от конкретных обстоятельств).

Причина 3. Вы позволяете инспектору общение «на ты»

Такую ошибку часто допускают молодые люди и те, кто недавно сдал на права. Еще свежи воспоминания о сдаче экзамена в ГИБДД, а потому сохраняется болезненный трепет перед инспекторами (не путать с уважением).

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Недобросовестные сотрудники, увидев неопытного водителя, могут как бы невзначай перейти на покровительственное «ты».

Эта психологическая уловка позволяет четко распределить роли: вы — «экзаменуемый», а инспектор — «экзаменатор». Следовательно, ему виднее, что вы нарушили и какие варианты выхода из этой ситуации существуют. В том числе не совсем законные.

Правильный алгоритм действий. Не стоит затевать с инспектором игру в «кто тут главный», но и игнорировать фамильярное обращение не следует. Вежливо попросите инспектора обращаться исключительно «на вы». Тем более, что то же самое представителю власти предписывает Административный регламент ГИБДД.

Мнение эксперта Сергей Матушкин, адвокат, руководитель практики по административным делам правового центра «Человек и закон»: Знание ПДД и КоАП защитит от вымогательств В 90% случаев мое общение с инспектором ГИБДД заканчивается тем, что мне отдают документы и желают счастливого пути. Инспектор видит, что разговаривает с человеком, который понимает предмет разговора и знает законодательство. Сотруднику ДПС проще меня отпустить, не заморачиваясь с составлением административных материалов. Лучше он потратит это время на поиски менее юридически грамотного водителя, которого, говоря простым языком, легче «развести».

Причина 4. Вы очень торопитесь и давите на жалость

«Отпустите, пожалуйста! Мне срочно надо в аэропорт (за ребенком в садик, встретить тещу на вокзале»)! Автолюбители рассчитывают, что уважительная причина вызовет у инспектора понимание — он ведь тоже человек, так что отпустит с миром. На деле двадцатая за день мольба «войти в положение» вызовет у сотрудника лишь раздражение.

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Ну а недобросовестные инспекторы, узнав, что вы торопитесь, и вовсе постараются задержать вас на месте как можно дольше. Кто знает, вдруг вы действительно торопитесь и не захотите терять время на проверку на трезвость или на процедуру досмотра автомобиля. Хороший повод предложить вам «решить вопрос на месте».

Правильный алгоритм действий. Найдите в протоколе графу «Объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении». В ней необходимо написать: «С нарушением не согласен, требуется юридическая помощь». Если дело дойдет до суда, вы всегда можете сослаться на то, что недостаточно юридически грамотны, поэтому не знали, как общаться с инспектором ГИБДД и какие доказательства своей невиновности предоставлять. Это всегда будет работать исключительно в пользу водителя, которого остановили.

Мнение эксперта Сергей Матушкин, адвокат, руководитель практики по административным делам правового центра «Человек и закон»: Требуйте составить протокол! Если инспектор намекает на взятку, а вы ничего не нарушали, прежде всего, требуйте составления протокола об административном правонарушении — не постановления, а именно протокола. Разница в том, что постановление является процессуальным решением, которое принимается сотрудником ГИБДД на месте. А вот протокол — это фиксация произошедшего события, которое, по мнению инспектора, является правонарушением. Если сотрудник ДПС «разводит» водителя, он откажется составлять протокол. Потому что трудно фиксировать несуществующее нарушение. Еще труднее обосновывать его своему руководству и суду, если вы подадите жалобу.

Не провоцируйте сами

Сегодня процесс общения полицейского с водителем стал максимально прозрачным. Патрульные автомобили оснащены видеорегистраторами, почти у каждого водителя есть смартфон с функцией видео и аудиозаписи. Знайте свои права и обязанности, не соглашайтесь и не предлагайте инспекторам ГИБДД «решить вопрос миром», и взяточничество на дорогах исчезнет.

О том, за что инспекторы чаще всего тормозят водителей в праздники, узнаете здесь.

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Фото: depositphotos и «За рулем»