Традиционно проверяют на алкоголь, есть ли ОСАГО... Впрочем, инспекторы ДПС останавливают не только с этой целью.

Документы

Перечень документов, которые вы обязаны передавать сотруднику ДПС для проверки, указан в п.2 ПДД РФ «Общие обязанности водителей».

Это:

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Водительское удостоверение или временное разрешение на право управления транспортным средством соответствующей категории или подкатегории; Регистрационные документы на данное транспортное средство (кроме мопедов), а при наличии прицепа — и на прицеп (кроме прицепов к мопедам);

В некоторых случаях — разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, путевой лист, лицензионная карточка и документы на перевозимый груз, (при перевозке крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов — специальные разрешения);

Документ, подтверждающий факт установления инвалидности — в случае управления транспортным средством, на котором установлен опознавательный знак «Инвалид»;

Страховой полис ОСАГО.

Иногда сотрудник полиции может попросить вас предъявить паспорт. Но если вы забыли его дома, не волнуйтесь — ни один закон не обязывает вас носить паспорт с собой. Следовательно, штрафа за отсутствие этого документа тоже нет.

Что может грозить: если вы забыли водительское удостоверение, страховку или путевой лист (допустим, вы — водитель-экспедитор), это влечет предупреждение либо штраф 500 рублей (ч.2 ст. 12.3 КоАП РФ).

За отсутствие свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) могут не только предупредить или оштрафовать на 500 рублей (ч.1 ст. 12.3 КоАП РФ), но и эвакуировать автомобиль (ч.1 ст. 27.13 КоАП РФ).

Страховку

Электронный полис ОСАГО имеет такую же силу, что и привычный бумажный документ. Чтобы продемонстрировать инспектору ГИБДД, что е-ОСАГО у вас имеется, не обязательно возить с собой распечатку полиса — достаточно фото в телефоне (п. 2.1.1(1). ПДД РФ).

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Если вы не уверены, что ваш полис электронный, это легко можно выяснить: у е-ОСАГО серия начинается с букв «XXX».

Что может грозить: если у вас есть е-ОСАГО, но вы не можете предоставить ни распечатку, ни фото в телефоне, вы получите предупреждение или штраф 500 рублей (ч.2 ст. 12.3 КоАП РФ). Хотя у любого инспектора ГИБДД есть возможность проверить наличие «автогражданки» через базу Российского союза автостраховщиков (РСА).

За отсутствие бумажного полиса штраф — все те же 500 рублей.

Если страховка у вас отсутствует или она просроченная, можно схлопотать штраф 800 рублей (ч.2 ст.12.37 КоАП РФ).

Улов и добычу

Во многих регионах нашей страны в майские праздники проходят еще и рейды по выявлению браконьеров.

По закону охота допустима только при наличии специальной лицензии, на разрешенные виды животных и на выделенных для этого территориях. Незаконный отстрел животных — серьезное уголовное преступление.

«Попасть под статью» можно, даже если вы сами не являетесь охотником, а просто приобрели у кого-то с рук тушу дикого зверя или улов рыбы и теперь везете добычу домой. Ведь нет никакой гарантии, что убитое животное не занесено в Красную книгу или что охота на него осуществлялась законным способом.

Что может грозить: российским законодательством не предусмотрена ответственность именно за транспортировку охотничьего трофея. Однако, если у инспектора ГИБДД возникнут сомнения относительно законности его добычи, он вправе задержать ваш автомобиль и доставить его в отдел полиции вместе с «ценным грузом». Определять, каким путем добыт трофей и законна ли добыча в принципе, будет приглашенный охотничий инспектор. Разброс санкций обширный. В зависимости от региона совершения правонарушения, вида животного и масштаба совершенного деяния ответственность может быть как административной (ст.8.37 КоАП РФ), так и уголовной ст.258, ст.258.1. УК РФ.

Состояние водителя

По закону количество алкоголя у водителя не должно превышать 0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха (или 0,3 промилле). Эти цифры обозначают допустимую погрешность измерения алкотестеров, которые используют инспекторы.

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В спорных ситуациях (например, если по показаниям алкотестера явно неадекватный водитель трезв), инспектор обязан сопроводить гражданина в больницу. Там водитель проходит процедуру медицинского освидетельствования.

Что может грозить: вы имеете право не проходить проверку на месте. Но вот отказ от медицинского освидетельствования в больнице — уже серьезное нарушение, за которое предусмотрен штраф 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок до двух лет (ч.1 ст.12.26 КоАП РФ). Такая же санкция предусмотрена за управление автомобилем в состоянии опьянения — не важно, алкогольного или наркотического (ч.1 ст.12.8 ).

Для пьяных за рулем предусмотрена и уголовная ответственность. Так, по статье 264.1 УК РФ водителю, уже лишенному права управления и вновь попавшемуся в нетрезвом виде, грозит штраф от 200 тысяч до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

Наличие в автомобиле запрещенных веществ

Рейды по проверке водителей на предмет перевозки наркотиков обычно проводятся ГИБДД совместно с сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков. Чаще останавливают странно ведущих себя водителей и молодые шумные компании.

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Прежде чем осмотреть ваш багажник, инспектор должен инициировать процедуру досмотра автомобиля и заранее сообщить об основаниях для досмотра.

Досмотр всегда проводится под протокол, в присутствии двух понятых, либо с применением видеозаписи. Кстати, водителю (пассажирам) также рекомендуется снимать все происходящее на телефон.

Любые свои замечания, возражения и пояснения необходимо вносить в протокол досмотра.

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Что может грозить: ст. 228 УК РФ устанавливает ответственность за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку наркотических и психотропных средств, их аналогов, а также растений, содержащих наркотические и психотропные вещества. В зависимости от размера изъятых веществ водителю (или пассажиру) может грозить лишение свободы на срок до 15 лет со штрафом до 500 000 рублей.

За незаконное приобретение, хранение, перевозку, производство, сбыт или пересылку прекурсоров наркотических средств (веществ, используемых для изготовления наркотиков), предусмотрено менее жесткое наказание — штраф до 300 000 рублей, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до одного года (ч.1 ст. 228.3 УК РФ ). Те же деяния, совершенные в особо крупном размере, наказываются штрафом до 500 000 рублей либо лишением свободы до 2 лет (ч.2 ст. 228.3 УК РФ).

Татьяна Золотарь, адвокат правового центра «Человек и закон»

Мнение эксперта

Ведите себя спокойно и вежливо

С инспектором ГИБДД надо разговаривать уважительно, даже если вопрос показался вам странным — ведь вы не знаете текущей дорожной ситуации и полученных инспектором указаний.

Необычные придирки чаще всего вызваны неправильным поведением водителей при общении с инспекторами. Мой топ-три «лишних» фраз выглядит так:

Отпустите меня, пожалуйста! (испуганно) Вы не имеете права здесь стоять / здесь останавливать / говорить в таком тоне! (гневно) Я сейчас знаете, кому позвоню?! (демонстративно набирая номер)».

О том, какие штрафы можно получить во время поездки на шашлыки, узнаете здесь.

А вот тут мы рассказываем, на какие вопросы инспектора ГИБДД вы отвечать не обязаны — особенно в праздники.