Где и как ГИБДД может перетряхнуть ваш автомобиль — да где угодно

Об основаниях для осмотра и досмотра транспорта и порядке проведения этих процедур рассказывает глава ГИБДД.

В Волгоградской области нас остановили сотрудники ГАИ и перелопатили всю машину, заставив вытащить вещи из багажника. Имели ли они право досматривать машину и делать это не на стационарном посту? Какие требования должны ими соблюдаться?

Александр Корчагин, Москва

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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Из вашего вопроса неясно, какая именно административная процедура была осуществлена. При этом необходимо понимать разницу между осмотром и досмотром транспортного средства.

Осмотр (визуальное обследование) транспортного средства и грузов производится в соответствии с подпунктом 20 пункта 1 статьи 13 федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3‑ФЗ «О полиции» при подозрении, что они используются в противоправных целях (в этом случае по результатам осмотра составляется акт), а также для проверки маркировочных обозначений транспортного средства и сверки их с записями в регистрационных документах и при наличии признаков несоответствия перевозимого груза данным, указанным в сопроводительных документах.


Под досмотром транспортного средства понимается обследование транспортного средства, проводимое без нарушения его конструктивной целостности. Досмотр осуществляется на основании и в порядке статьи 27.9 КоАП РФ в целях обнаружения орудий совершения либо предметов административного правонарушения, а также в соответствии с федеральным законом «О полиции» при проверке данных о наличии в транспортном средстве оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых веществ, взрывных устройств, наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров либо ядовитых или радиоактивных веществ (часть 1 статьи 13) и для задержания соответствующих лиц, передвигающихся на транспортных средствах (часть 6 статьи 14).

Досмотр транспортного средства проводится в присутствии двух понятых либо с применением видеозаписи. В соответствии с положениями статьи 27.9 КоАП РФ составляется протокол о досмотре транспортного средства либо делается соответствующая запись в протоколе об административном задержании.

Каких-либо ограничений относительно места проведения осмотра и досмотра транспортного средства законодательством не предусмотрено.
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Фото: depositphotos.com

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