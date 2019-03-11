В Волгоградской области нас остановили сотрудники ГАИ и перелопатили всю машину, заставив вытащить вещи из багажника. Имели ли они право досматривать машину и делать это не на стационарном посту? Какие требования должны ими соблюдаться?
Александр Корчагин, Москва
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На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
Из вашего вопроса неясно, какая именно административная процедура была осуществлена. При этом необходимо понимать разницу между осмотром и досмотром транспортного средства.
Осмотр (визуальное обследование) транспортного средства и грузов производится в соответствии с подпунктом 20 пункта 1 статьи 13 федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3‑ФЗ «О полиции» при подозрении, что они используются в противоправных целях (в этом случае по результатам осмотра составляется акт), а также для проверки маркировочных обозначений транспортного средства и сверки их с записями в регистрационных документах и при наличии признаков несоответствия перевозимого груза данным, указанным в сопроводительных документах.
Под досмотром транспортного средства понимается обследование транспортного средства, проводимое без нарушения его конструктивной целостности. Досмотр осуществляется на основании и в порядке статьи 27.9 КоАП РФ в целях обнаружения орудий совершения либо предметов административного правонарушения, а также в соответствии с федеральным законом «О полиции» при проверке данных о наличии в транспортном средстве оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых веществ, взрывных устройств, наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров либо ядовитых или радиоактивных веществ (часть 1 статьи 13) и для задержания соответствующих лиц, передвигающихся на транспортных средствах (часть 6 статьи 14).
Досмотр транспортного средства проводится в присутствии двух понятых либо с применением видеозаписи. В соответствии с положениями статьи 27.9 КоАП РФ составляется протокол о досмотре транспортного средства либо делается соответствующая запись в протоколе об административном задержании.
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