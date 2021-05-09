Ночные проверки ДПС. Останавливают всех подряд

Так же, как и днем, инспекторы проверяют документы, страховку, состояние водителя. Но вероятность быть остановленным ночью на пустых дорогах намного выше. И проверки обычно бывают более пристрастными.

Где больше шансов встретить инспекторов?

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Предугадать месторасположение мобильных постов ДПС у водителя вряд ли получится. Даже сами инспекторы ГИБДД получают карточки маршрутов патрулирования только в тот момент, когда заступают на службу. Наверняка вы замечали, что, даже в праздники, сегодня в таком-то месте расположено сразу несколько патрульных машин, а назавтра они сменили место дислокации? Однако, есть общий принцип расстановки патрульных экипажей в период проведения спецмероприятий. Тормозят в основном:

на въездах/выездах из города

на пересечении крупных магистралей

возле лесопарковых зон

У инспекторов существуют и свои негласные правила — в ночное время они чаще всего проверяют водителей на состояние алкогольного опьянения. «Излюбленной» категорией являются водители каршеринга. В праздничные дни у многих водителей, подогретых алкоголем, возникает желание сесть за руль арендованного автомобиля — раз не свое, то и разбить не жалко.

В фокусе внимания полиции также находятся дорогие марки автомобилей, популярные среди молодежи (Audi, BMW, Mercedes-Benz, Infiniti и т.д.). Их водителей обычно проверяют на наличие наркотиков.

На каком основании могут остановить?

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В 2017 году в силу вступил Административный регламент ГИБДД, в котором прописаны права и обязанности инспекторов. Именно этот документ наделил сотрудников ДПС полномочиями останавливать транспорт на дороге вне стационарных постов для проверки документов даже в том случае, если водитель не нарушал правил (п.84.13 Административного регламента). Вы, как водитель, должны руководствоваться п. 2.1.1. ПДД «Общие обязанности водителей». Он обязывает водителя иметь при себе и передавать сотрудникам полиции документы, причем никаких ограничений по месту предъявления закон не содержит.

Помимо проверки документов п.84 Административного регламента предусматривает еще 13 оснований для предъявления сотрудником ГИБДД требования об остановке. Например, если инспектор или камера засекли, что вы нарушили ПДД. Или имеются ориентировки, что ваш автомобиль стал причиной страшного ДТП. Или что машина, на которой вы едете, находится в розыске.

Показывать ориентировку инспектор не обязан

В законе о полиции п.7 ст.5 говорится, что «Полиция обязана обеспечить каждому гражданину возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы...». По логике, ориентировка тоже является таким документом. Но в законе нет прямых указаний по поводу ориентировки. Так что решение, показывать вам ее или нет, остается за инспектором ГИБДД. Скорее всего, в просьбе вам откажут.

Как вести себя во время остановки?

По правилам остановка автомобиля должна выглядеть так: инспектор подошел, представился, показал служебное удостоверение, назвал причину остановки. Выходить из автомобиля вы не обязаны, за исключением нескольких случаев. Например, инспектор хочет произвести осмотр или досмотр автомобиля.

Если вы общаетесь с сотрудником полиции через едва приоткрытое окно, могут возникнуть подозрения, что вы пьяны. В таком случае инспектор должен озвучить вам свои подозрения и назвать основания для проведения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Их всего четыре:

запах алкоголя изо рта

неустойчивость позы

резкое изменение окраски кожных покровов лица

поведение, не соответствующее обстановке

Как проходит проверка на трезвость?

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На основании этих факторов сотрудник полиции составляет протокол об отстранении ТС. После этого он должен предложить вам пройти проверку на трезвость на месте в присутствии двух понятых или под видеозапись с составлением соответствующего акта. Количество алкоголя у водителя не должно превышать 0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха (или 0,3 промилле). Эта цифра обозначает допустимую погрешность измерения алкотестеров, которые используют инспекторы. По закону у вас есть право «дыхнуть» только один раз. После этого инспектор обязательно должен продемонстрировать результат на экране прибора.

Закрались сомнения по поводу объективности проверки? Тогда смело требуйте направления на медицинское освидетельствование. Если алкотестер дал «по нулям» вам пожелают счастливого пути. А вот если выяснится, что вы пьяны или инспектор заподозрил, что вы находитесь под воздействием наркотиков, вас сопроводят в больницу для прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Готовьтесь потерять много времени в больнице

Если вам «посчастливилось» поехать на медосвидетельствование в момент, когда в городе проводятся спецмероприятия, велики шансы просидеть в больнице несколько часов. Все потому, что разные экипажи ДПС свозят в одно медучреждение сразу несколько потенциальных правонарушителей.

В поликлинике вы снова пройдете проверку с помощью алкотестера и у вас возьмут на анализ кровь и мочу. Результаты анализа фиксируются в акте медицинского освидетельствования. Если вас признают трезвым, сотрудник полиции обязан доставить вас обратно к вашему автомобилю. А вот если нет или вы отказались от проверки, инспектор передаст дело в суд. Все потому, что отказ от прохождения медицинского освидетельствования фактически приравнивается к пьяному вождению. Вам грозит штраф 30 тысяч рублей с лишением права управления ТС на срок до двух лет. О тонкостях прохождения проверки на трезвость мы подробно писали здесь.

А если машину хотят осмотреть?

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В ряде случаев после проверки документов инспектор может попросить вас выйти из машины для проведения осмотра. Согласно п.197 Административного регламента ГИБДД основаниями для осмотра могут служить:

ориентировки или иная информация об использовании автомобиля в противоправных целях

необходимость проведения проверки маркировочных обозначений транспортного средства и сверки их с записями в регистрационных документах

наличие признаков несоответствия перевозимого груза данным, указанным в сопроводительных документах на перевозимый груз.

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Отказывать в такой просьбе не стоит. Это может послужить поводом для более тщательной проверки — досмотра (об этом ниже). Осмотр — это когда, инспектор может только смотреть на содержимое автомобиля, но не проникать в салон и не трогать предметы руками. Проводится без понятых, видеосъемка не обязательна, но и не запрещена. Инспектор предложит вам добровольно открыть багажник, бардачок или капот. Изучать содержимое сумок или пакетов при осмотре страж порядка не имеет права.

Результат осмотра оформляется актом. Строгих требований к оформлению такого документа нет. Достаточно указать дату, место, данные инспектора и всех присутствующих, данные автомобиля и какой груз перевозился (при его наличии), а также, велась ли съемка, были ли понятые.

Как проводится досмотр автомобиля?

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Это более детальная процедура, отказаться от которой нельзя. Досмотр всегда проводится под протокол в присутствии двух понятых либо с применением видеозаписи. Вам и пассажирам также рекомендуется вести видеозапись. Замечания, возражения и пояснения необходимо вносить в протокол досмотра.

Инспектор имеет право прикасаться к любым предметам, но не может нарушать конструктивную целостность автомобиля (вскрывать обшивку кузова или снимать сиденье). Это уже будет считаться обыском, а он допускается только по решению суда. После завершения процедуры досмотра водителю вручается копия протокола. В ней указано, обнаружили ли сотрудники полиции по результатам досмотра что-либо незаконное.

Что будет, если найдут «запрещенку»?

Если по результатам досмотра в автомобиле обнаружат наркотики, водителя задержат и доставят в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Ответственность за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков очень серьезная:

ст. 228 УК РФ предусматривает наказание за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку наркотических и психотропных средств, их аналогов, а также растений, содержащих наркотические и психотропные вещества. В зависимости от размера изъятых веществ водителю (или пассажиру) может грозить лишение свободы на срок до 15 лет со штрафом до 500 000 рублей.

штраф до 300 000 рублей, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до одного года (ч.1 ст. 228.3 УК РФ За незаконное приобретение, хранение, перевозку, производство, сбыт или пересылку прекурсоров наркотических средств (веществ, используемых для изготовления наркотиков), установлено менее жесткое наказание — штрафом до 500 000 рублей либо лишением свободы до 2 лет (ч.2 ст. 228.3 УК РФ ). Те же деяния, совершенные в особо крупном размере, наказываются ).

Если у вас в автомобиле найдут нож, который по характеристикам относится к холодному оружию, то последствия будут такие же, как при незаконном ношении такого оружия. За это предусмотрен штраф от 500 до 2000 рублей с возмездным изъятием оружия или без такового (ст. 20.8 КоАП РФ). Проще говоря, нож продадут, а вырученные деньги вернут владельцу с вычетом издержек.

Ответственность за транспортировку охотничьего трофея российским законодательством не предусмотрена. Но если у инспектора возникнут сомнения по поводу легальности добычи трофея, он вправе задержать ваш автомобиль и доставить его в отдел полиции с тушей «на борту». Определять, каким образом добыт трофей и законна ли добыча в принципе, будет приглашенный охотничий инспектор. В зависимости от региона совершения правонарушения, вида животного и масштаба совершенного деяния ответственность может быть как административной (ст. 8.37 КоАП РФ ), так и уголовной (ст.258), ст.258.1.УК РФ).

Будьте вежливы и не пререкайтесь с инспектором

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В праздничные дни сотрудники ДПС действительно пристрастны к водителям. Но это не означает, что докапываться будут до всех. Ведите себя спокойно, общайтесь уважительно, всем своим видом демонстрируя, что никуда не торопитесь и готовы пройти любые проверки. Тогда инспектор с большой долей вероятности проверит ваши документы и отпустит. Поверьте, ему тоже нет никакого резона возить каждого второго на медосвидетельствование или оформлять документы для досмотра. Отнеситесь с пониманием к работе инспектора.