Инспектор выключил регистратор для разговора. А так вообще можно?

И да, и нет. Важнее знать, как вам правильно вести себя в такой ситуации.

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Оснащать автомобили ДПС видеорегистраторами стали еще в 2013 году. Цель — сделать процесс общения инспекторов с водителем максимально прозрачным. Но, как это часто бывает, благие намерения разбились о российскую действительность. Спустя семь лет сотрудники ГИБДД продолжают выключать прибор, когда водитель садится к ним в машину, — ведь далеко не каждый вопрос можно решить «на камеру». Да и некоторые реплики лучше не записывать.

В Административном регламенте ГИБДД вы не найдете ни одного упоминания о том, что видеорегистратор в машине полицейских должен работать непрерывно на протяжении всей смены. В теории, инспектор может выключить регистратор во время беседы с водителем. Но тут есть одно «но»: руководство инспекторов периодически просматривает записи с устройства (они хранятся на специальном опечатанном диске). Если выяснится, что какой-то фрагмент видео отсутствует (особенно тот, в котором полицейский общался с водителем) — наказание за этот дисциплинарный проступок сотрудникам ДПС обеспечено. Хотите отвадить инспектора от привычки выключать регистратор? — пишите жалобу на имя его руководителя.

С жалобой разобрались — ее вы напишете после того, как распрощаетесь с полицейскими. Теперь о том, как вести себя в момент, когда вы сели в патрульную машину (кстати, в ряде случаев вы этого делать не обязаны) и инспектор выключил регистратор. Помните, такое поведение — верный признак, что перед законом вы чисты (и инспектор об этом знает, но решил не сдаваться) либо доказательств вашей виновности недостаточно. Если бы у стража порядка на руках были все «козыри», он бы уже давно составлял административный материал, а не задавал вам наводящие вопросы в духе: «Ну и что мы теперь с вами будем делать?».

Комментарий эксперта

Евгений Шмелев, адвокат

Часто инспекторы выключают видеорегистратор в патрульном автомобиле, когда хотят «раскачать» водителя на взятку.

Чтобы этого не допустить, водитель должен хорошо знать свои права и обязанности. Мой совет прост: если вы понимаете, что сотрудник ДПС пустился в долгие задушевные разговоры, смело это пересекайте. Мол, уважаемый инспектор, зачем вы мне сейчас все это рассказываете? Если у вас есть основания для привлечения меня к ответственности, то составляйте на меня материал в соответствии с процедурой. Давайте не будем тратить ни мое, ни ваше время.

Обычно на этом попытки «развода» заканчиваются. Инспекторы видят, что человек настроен категорично и не собирается «решать вопрос на месте».