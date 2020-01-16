Инспектор просит пройти в патрульный автомобиль. А если я откажусь?

Часто для составления протокола или просто для проверки документов инспекторы приглашают водителя «на свою территорию» — в патрульный автомобиль. Можете ли вы остаться у себя в машине или это предложение, от которого невозможно отказаться?
В Россию Opel возвращается с кроссовером Grandland X, пассажирским вэном Zafira Life и коммерческим фургоном Vivaro. Grandland X получился тихим и послушным, и базовое оснащение достойное. Не хватает полного привода!
Эксперты «За рулем» провели испытания трех кроссоверов, выяснили, какой из них лучше других подготовлен к зимней эксплуатации и у кого больше арсенал для преодоления бездорожья, и подготовили подробный технический справочник по ним.
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