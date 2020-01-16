Инспектор просит пройти в патрульный автомобиль. А если я откажусь? — журнал За рулем

Инспектор просит пройти в патрульный автомобиль. А если я откажусь?

Часто для составления протокола или просто для проверки документов инспекторы приглашают водителя «на свою территорию» — в патрульный автомобиль. Можете ли вы остаться у себя в машине или это предложение, от которого невозможно отказаться?

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6 фраз, по которым инспектор ГИБДД опознает опытного водителя
Вас останавливает инспектор ГИБДД. Во время проверки документов выяснилось, что у вас, к примеру, просрочена страховка. Инспектор укоризненно смотрит на вас: непорядок, надо пройти в патрульный экипаж и составить протокол об административном правонарушении.

Предлагая вам сесть в патрульную машину, инспектор может руководствоваться самыми разными мотивами. Возможно, это даже элемент психологического давления — сотрудник ГИБДД предполагает, что у него «в гостях» вы будете чувствовать себя не в своей тарелке и станете более сговорчивым.

Мы предлагаем вам несколько вариантов поведения. Выберете тот, который считаете самым правильным. Разбор — на следующей странице.

Инспектор просит пройти в патрульный автомобиль. Пойдете?

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