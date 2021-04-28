Вы можете возить полис в любом формате — главное, чтобы он читался и был действующим.

Некоторые полицейские признают только бумажные полисы на гербовых бланках, с подписями и печатями. Их не устраивают ни копии, ни тем более изображения (фотографии или сканы) на смартфонах или планшетах. Спор может закончиться выписанным штрафом — 500 рублей (за отсутствие подтверждения имеющегося полиса) или 800 рублей (за отсутствие страховки). А правы ли в этом случае сотрудники ГИБДД?

Что говорит закон?

В современной редакции пункт 2.1.1(1) ПДД гласит, что «указанный страховой полис может быть представлен на бумажном носителе, а в случае заключения договора такого обязательного страхования в порядке, установленном пунктом 7.2 статьи 15 указанного Федерального закона, в виде электронного документа или его копии на бумажном носителе».

Генерал разрешил

Комментарий по этому поводу давал заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации генерал-майор полиции Владимир Кузин:

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Если вы представляете свой полис на гаджете, где виден сам полис, его номер и данные, то инспектор при помощи устройств входит в Федеральную информационную систему, которая связана с системой страховщиков. И там проверяет, есть ли такой полис на конкретное лицо и машину.

Если у инспектора нет доступа к системе из-за плохой связи, он должен связаться с дежурной частью и запросить информацию там. За противоправные действия (бездействие) сотрудник полиции несет ответственность, установленную федеральным законом.

Проще говоря, вы можете возить полис в любом формате — бумажном или электронном. Главное, чтобы он читался и был действующим. А в случае спора с инспектором ссылайтесь на п. 2.1.1 ПДД и заявление генерал-майора Кузина.

Какие документы водитель обязан всегда возить с собой?

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Водительское удостоверение или временное разрешение на право управления транспортным средством соответствующей категории или подкатегории;

регистрационные документы на данное транспортное средство;

страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства (пункт 2.1.1(1).

Как отвечать на незаконные требования инспектора? Об этом узнайте тут.





Фото на заставке: ТАСС