Закрыта еще одна лазейка для страховщиков: спасибо ЦБ!

Участились случаи, когда страховщики в одностороннем порядке досрочно прекращают действие договора «автогражданки», потому что в паспорте у владельца одно место жительства, а в свидетельстве о регистрации ТС — другое.

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Банк России сообщил страховщикам ОСАГО о том, что нельзя расторгать договор ОСАГО из-за выявления расхождения данных в паспорте автовладельца и свидетельстве о регистрации ТС, сообщает ТАСС. Заняться этим вопросом ЦБ вынудили многочисленные жалобы граждан.

Так, некоторые страховщики могли расторгнуть договор в одностороннем порядке с теми, кто изменил место жительства, внес новые сведения в паспорт гражданина РФ, но не внес соответствующие изменения в свидетельство о регистрации транспортного средства. То есть эти адреса по факту не совпадают. Дело в том, что размер платы за ОСАГО зависит, в том числе, и от территории преимущественного использования авто, поэтому страховщики за это цепляются.

Люди меняют место жительства и не вносят изменения в ПТС/СТС по разным причинам. Злого умысла тут нет, как объясняет «Агентство страховых новостей», кто-то из автовладельцев вообще не знал, что в СТС указано место жительства, один из потребителей переехал в пределах одного региона и полагал, что это не влияет на территориальный коэффициент. Кто-то недоумевает, почему ему вменяют в вину указание адреса из паспорта гражданина России.

Страховщики же, расторгая договоры в подобных случаях, мотивируют это предоставлением «ложных или неполных сведений при заключении договора ОСАГО, имеющих существенное значение для определения степени страхового риска». По Закону об ОСАГО, выявление ложных или неполных данных действительно является основанием для досрочного расторжения договора страховщиком.

В страховых компаниях отмечают, что сначала в Законе об ОСАГО указаны ПТС и СТС, а только потом уже идет паспорт. Из этого они сделали вывод, что приоритет документа в данном случае у ПТС и СТС.

Однако ЦБ с этим не согласен и приводит иное обоснование:

«Закон об ОСАГО (№40-ФЗ) устанавливает равнозначную альтернативу документов, используемых для определения территории преимущественного использования транспортного средства при заключении договора ОСАГО, не предусматривает приоритет одного документа над другим».

Таким образом, в данном случае нельзя говорить о предоставлении ложных или неполных сведений, а значит — одностороннее расторжение страховщиком договора ОСАГО при несовпадении данных в документах недопустимо.

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Фото: Сергей Бобылев/ТАСС