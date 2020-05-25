6 фраз, которые точно не стоит говорить инспектору ГИБДД

Как часто во время общения с сотрудником ГИБДД у вас возникает мысль: «Ну вот зачем я это ляпнул!»? Вместе с юристом мы составили памятку с фразами-паразитами. Занесите их в мысленный черный список, чтобы больше не употреблять.

Фраза 1. «Вы вообще в курсе, кого остановили?»

Это выражение популярно настолько, что стало крылатым. Но кичиться связями с сильными мира сего и тем более вести разговор на повышенных тонах — как минимум некультурно. К тому же инспектор ГИБДД слышит такую фразу довольно часто и с ходу способен определить, тот ли вы, кем хотите казаться. Так что стремление задавить инспектора авторитетом, скорее всего, закончится тотальной проверкой водителя и его автомобиля.

Елизавета Владимирова, юрист Правового центра «Человек и закон».

«Наверное, каждый сотрудник ГИБДД за время работы хотя бы раз слышал эту фразу. Важно понимать: останавливая транспортное средство, инспектор не может предугадать, кто в нем находится. Но у него есть права и обязанности, установленные законодательством. Поэтому не стоит отвечать грубо и резко — инспектор просто выполняет свою работу.

Сложно предугадать, какими будут последствия подобного агрессивного поведения водителя. В худшем случае вас, несмотря на все «связи», могут привлечь к ответственности по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» и поместить в изолятор временного содержания до выяснения всех обстоятельств».

Фраза 2. «Простите, не увидел знак. Я недавно за рулем….»

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Другая крайность — попытка надавить на жалость, ссылаясь на невнимательность или отсутствие опыта. Особенно часто этим грешат представительницы слабого пола, которые сознательно «включают дурочку». Подобное поведение может не только вызвать раздражение у сотрудника ДПС (этот спектакль он видел не один раз), но и стать сигналом — «подходящий донор» найден.

Мнение юриста

«Вы, как водитель, должны понимать, что управляете средством повышенной опасности, а потому обязаны контролировать дорожную ситуацию. Говорить сотруднику ГИБДД о своей невнимательности — не лучшая идея, ведь тогда он может внезапно „обнаружить“ и другие нарушения, которые вы „допустили“ из-за рассеянности.

Правильнее будет признать нарушение — естественно, в том случае, если оно действительно имело место. Зачастую честность и адекватность водителя находят у инспекторов понимание и одобрение. Велика вероятность, что вам пойдут навстречу и либо отпустят с пожеланием счастливого пути, либо выпишут минимальный штраф».

Фраза 3. «Давайте этот ваш протокол… то есть постановление... ну, в общем, вы поняли»

Да, не у всех есть юридическое образование и название всех правовых документов мы знать не обязаны. Но путать понятия «протокол» и «постановление» водителям не рекомендуем. Как минимум для того, чтобы знать свои права и порядок обжалования штрафов.

Мнение юриста

«Любому водителю важно знать принципиальную разницу между протоколом и постановлением. Протокол — документ, заполняемый сотрудником ГИБДД в том случае, если он усмотрел в действиях водителя правонарушение. Протокол не является доказательством вины (по сути, это изложение точки зрения инспектора. — Прим. ред.), он служит основанием для вынесения постановления.

Подготовленный протокол направляется судье или другому должностному лицу, уполномоченному рассматривать дела об административных правонарушениях. После рассмотрения протокола уполномоченным лицом выносится постановление (своего рода вердикт — виновен водитель или нет. — Прим. ред.). Обжаловать вам необходимо постановление, поскольку оно является финальной точкой в споре с инспектором».

Фраза 4. «Поймите, я очень спешу! Мне еще жену на вокзале встречать/ребенка из садика забирать/перед начальством отчитываться за опоздание»

Это еще одна популярная фраза, чтобы заставить сотрудника ГИБДД войти в положение водителя. Инспектор тоже человек, женатый, возможно, и с детьми. Чаще всего расчет водителя оказывается неверным: инспектор понимает, что вы не хотите терять с ним время, а ведь это можно обернуть в свою пользу. Например, предложить вам подписать отказ от медосвидетельствования , который чреват уже не просто штрафом 30 000 рублей, но и лишением права управления ТС сроком до двух лет.

Мнение юриста

«Заметив спешку и суету, инспектор может вменить вам какое-либо нарушение в расчете на то, что вы пойдете на любые условия, лишь бы вас как можно скорее отпустили. Отсутствие времени, опыта, невнимательность… Чем больше мы даем сотруднику ГИБДД подобных „козырей“, тем выше наши шансы оказаться в проигрыше. Самое правильное поведение в данной ситуации — всем своим видом выражать готовность соблюсти все предусмотренные законом формальности».

Фраза 5. «Ладно, вам виднее, как у вас там это все работает»

Инспекторы бывают разные. И, как всем людям, им свойственно ошибаться, периодически лениться и даже превышать должностные полномочия. Неопытность тоже нельзя списывать со счетов. Так что полностью полагаться на то, что за вас всё сделают по закону, не стоит.

Мнение юриста

«Как бы грубо ни звучало, но, садясь за руль, водитель заключает сделку с законом. Теперь он должен не только знать свои права и обязанности, но и осознавать последствия своих действий.

Рекомендую изучить порядок проведения как минимум нескольких процедур, которые грозят лишением водительского удостоверения. Лучше записать последовательность некоторых действий и разницу, на первый взгляд, почти одинаковых терминов и хранить в бардачке. Их не так много, например: порядок прохождения освидетельствования на состояние опьянения, разницу осмотра и досмотра, разницу протокола и постановления, сюда можно даже добавить разницу между обгоном и опережением».

Фраза 6. «Покажите мне вашу ориентировку!»

На языке инспекторов эта фраза звучит примерно как: «Какова причина остановки?» Постановка вопроса ребром дает инспектору волю для импровизации. Все дело в том, что законом не закреплено ваше право ознакомиться с ориентировкой сотрудников ДПС. Тут шансы 50/50 — многое зависит от настроения сотрудника ГИБДД.

Мнение юриста

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Каждый день сотрудник ГИБДД видит несколько десятков водителей. Нервозность в жестах и фальшь в голосе опытный страж порядка распознает сразу. Так что лучше постараться по-человечески с ним объясниться. Вежливость и адекватность еще ни одному водителю не повредили. А про то, как поступить, если нахамили не вы, а вам, можно прочитать здесь.

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Фото: Александр Демьянчук/ТАСС, личный архив