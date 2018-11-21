Разводки ГИБДД: как не лишиться прав за отказ от медосвидетельствования

Наш герой Игорь попал в неприятную, но, увы, распространенную ситуацию. На трассе его остановили инспекторы ГИБДД — мол, от него пахнет алкоголем. Водителю предложили два варианта: проехать в больницу либо написать отказ от медосвидетельствования. О том, чего Игорю стоил второй вариант и как ему удалось отбить свои права в суде, читайте в материале ЗР.

Рассказывает адвокат Евгений Шмелев:

С чего все начиналось

«В 2016 году я вел дело молодого человека, которого хотели привлечь по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ — „Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения“ (предусматривает штраф 30 тыс. рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. — Прим. ЗР).

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События разворачивались на одной из трасс в Нижегородской области. Мой доверитель работал в пекарне и как обычно с утра развозил хлебобулочную продукцию по окрестным магазинам. В районе поселка Елезарьево Дивеевского района Игоря остановил патрульный экипаж ГИБДД. Инспектор утверждал, что от водителя исходит запах алкоголя. Игорь не отрицал, что накануне он был на поминках и действительно выпил, но самую малость — около 100 граммов самогонки и бутылку пива. Часов в десять вечера он лег спать, а проснулся в шесть утра, а потому был убежден, что все выветрилось и на работу он поехал трезвый. Эту же версию он позднее изложил в протоколе, чем, фактически, сам себе создал лишние трудности.

Дальше, говоря простым языком, начинается развод. Инспектор ГИБДД спрашивает Игоря, поедет ли тот на медицинское освидетельствование в больницу (забегая вперед, скажу, что уже только это является прямым нарушением процедуры). Естественно, у Игоря не было никакого желания тратить час-два у врачей, ведь ему надо вовремя развезти товар по точкам. Тогда сотрудник полиции «пошел водителю навстречу» и посоветовал в больницу не ехать — там его поставят на учет. Проще подписать отказ от прохождения медосвидетельствования. Я часто с этим сталкиваюсь и не знаю, почему инспекторы так говорят водителям — видимо, таким образом оказывают на людей дополнительное психологическое давление. Надо ли говорить, что весь диалог происходил без понятых.

Получите — распишитесь и… еще раз распишитесь

Не понимая, чем ему это грозит, мой доверитель согласился подписать отказ от прохождения медэкспертизы. Инспектор составил протокол о направлении на медосвидетельствование, в котором Игорь расписался. Тем временем второй сотрудник находит двух понятых и говорит: «Вот водитель такой-то, вот стоит его ГАЗель. Он отказывается ехать в больницу, чтобы пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения». А мой клиент при этом сидит и молчит. Впоследствии понятые подтвердили, что никто при них не предлагал водителю пройти проверку с помощью алкотестера (о том, как правильно это делать, читайте здесь). Инспекторы просто рассказали понятым все за самого «нарушителя» и дали им подписать протокол о направлении на медосвидетельствование, после чего отпустили. Затем один из инспекторов дал моему доверителю пустые бланки протоколов об отстранении от управления транспортным средством и об административном правонарушении, которые Игорю необходимо было подписать в местах, отмеченных галочками (еще один распространенный прием сотрудников ГИБДД). Игорь поставил подписи и спокойно поехал дальше развозить товар.

На этом история не заканчивается. По словам понятых, спустя примерно час после всех событий к ним домой приезжают те же инспекторы ГИБДД и объясняют, что необходимо еще расписаться в протоколе об отстранении водителя от управления транспортным средством. Честно скажу, даже жалко, что на тот момент еще не действовал федеральный закон от 17 апреля 2017 года №71-ФЗ «О внесении изменений в статью 303 УК РФ», предусматривающий уголовную ответственность должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, за фальсификацию доказательств по делу об административных правонарушениях. Скажу как бывший следователь, что формально этот состав здесь усматривается.

Разбор полетов

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Теперь давайте по порядку, о каких грубейших нарушениях идет речь. После того как инспекторы остановили Игоря и заподозрили, что он находится в состоянии алкогольного опьянения, они должны были первым делом в присутствии двух понятых (либо с применением видеозаписи) отстранить его от управления ТС, о чем оформить соответствующий протокол. В нашем случае инспектор в установленном КоАП РФ порядке Игоря не отстранил, протокол об этом в присутствии двух понятых либо с применением видеозаписи не составил. В связи с этим какие-либо дальнейшие процессуальные действия в отношении водителя являются незаконными.

Далее инспектор должен предложить пройти проверку на состояние алкогольного опьянения на месте с помощью алкотестера. Процедура может происходить либо на глазах у понятых, либо записываться на видео. Впрочем, одно не исключает другого. По правилам, только после этих двух этапов сотрудник полиции предлагает водителю проехать в ближайшую больницу для прохождения медосвидетельствования.

В итоге получается, что для составления протокола о направлении на медицинское освидетельствование может быть три основания:

водитель отказался пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения на месте (но!: если ему этого сделать не предлагали, то полицейские не имеют права направлять его в больницу);

водитель не согласен с результатами, которые выдал алкотестер;

прибор показал, что водитель трезв, однако у инспектора все еще на этот счет есть сомнения.

Встретимся в суде?

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Дело Игоря рассматривалось в судебном участке Первомайского судебного района Нижегородской области. Готовясь к заседанию, мы с моим клиентом отталкивались в первую очередь от нарушений, допущенных инспекторами в ходе оформления протокола об административном правонарушении. В частности, на руках у Игоря были накладные, согласно которым товар он развозил уже после того, как его остановили инспекторы ГИБДД.

Мы также вызвали в суд и допросили как свидетеля начальника пекарни, в которой работал Игорь. Он рассказал, что перед каждой сменой сам проводит осмотр своих сотрудников — замеряет давление, заставляет подышать в портативный алкотестер. Важная оговорка: документальных подтверждений этому не было, однако мировой судья принял во внимание доводы начальника Игоря, поскольку это все же его предприятие и не в его интересах, чтобы сотрудники развозили продукцию по окрестностям выпившими. Само по себе то обстоятельство, что начальник проводит негласный осмотр своих подчиненных, не дает ничего. Но в свете общей картины, когда налицо явные нарушения со стороны инспекторов, это сработало. Кстати, что любопытно, сами сотрудники ГИБДД на процесс не приехали ни разу, хотя их неоднократно вызывали.

Редкий случай

Не последнюю роль сыграли и показания понятых. Как адвокат я имею право проводить опрос свидетелей с их согласия. Однако в моей практике такие протоколы впервые были приняты в качестве доказательства по делу. Как правило, судьи придерживаются позиции, что адвокат является заинтересованной стороной и поэтому не задает «неудобных» вопросов. Произошло это, опять же, в силу того, что видеозаписи с места оформления нет, инспекторы в суд не явились. Постепенно все доказательства складывались как пазл.

В итоге судья счел наши доводы убедительными и признал протоколы об отстранении от управления ТС и о направлении моего подзащитного на медосвидетельствование недопустимыми доказательствами. Производство по делу в отношении Игоря было прекращено в связи с отсутствием состава административного правонарушения. Описанный случай можно считать наглядным примером действия презумпции невиновности, когда все неустранимые сомнения толкуются судом в пользу привлекаемого лица. К сожалению, при рассмотрении дел многие российские судьи к этому принципу не прибегают, несмотря на его фундаментальность».

Имейте в виду:

Наказание за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения такое же, как и за вождение в нетрезвом виде, — штраф 30 тыс. рублей и до 2 лет лишения прав.

Вы не обязаны подробно излагать свою позицию в протоколе об административном правонарушении, составленном инспектором ГИБДД, если сомневаетесь, что потом это не обернется против вас же. Просто напишите: «С протоколом не согласен. Более подробные объяснения дам в суде».

Если вам дают на подпись пустой протокол, то это обязательно надо отразить: «Протокол представлен мне в незаполненной форме». Напишите и обо всех других нарушениях, которые вы увидели в процессе оформления.

Мы живем в век высоких технологий. Так что, если вас остановили инспекторы ГИБДД, не стесняйтесь доставать мобильный и записывать все происходящее на видео. В суде такая запись может стать доказательством, что процедура освидетельствования была проведена с нарушениями.

Всю необходимую информацию о порядке прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения и другим юридическим вопросам мы собрали в Парке документов «За рулем».