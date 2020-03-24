6 глупых фраз при встрече с инспектором ДПС

Наличие подписи в протоколе не означает ваше согласие или несогласие с нарушением. В случае отказа инспектор ГИБДД напишет в протоколе, что «водитель отказался от подписи». Дальше он может записать в нем любую статью и любое нарушение.

Если вы не согласны с инспектором, то в протоколе необходимо написать, что с нарушением вы не согласны. И лучше уточнить, по каким причинам вы не согласны с версией сотрудника ДПС. Сделайте это в графе «Объяснения лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении». Кроме того, сотрудник ДПС нередко на месте составляет объяснение на специальном бланке, в котором и можно изложить свою версию событий, и даже — собственноручно.

Сергей Радько, адвокат движения автомобилистов «Свобода выбора»

Мнение адвоката:

«Если вам не хватило места в протоколе, то в графе „Объяснение лица…“ надо указать, что объяснение на одном (двух, трех) листах прилагается к протоколу. После этого можно приступить к составлению объяснения отдельно. Важно всегда иметь в автомобиле несколько листов бумаги и ручку, поскольку у инспектора их может „не оказаться“.

Фраза 2. «У вас даже жетона нет — вы не при исполнении!»

Отсутствие у инспектора ГИБДД персонального нагрудного жетона странно действует на некоторых водителей (в особенности на тех, кто любит выкладывать видео в YouTube). Они воспринимают это как признак, что перед ними не представитель власти, а просто какой-то человек в форме. На самом деле полномочия сотрудника ДПС определяются наличием у него служебного удостоверения. А отсутствие жетона тянет максимум на нарушение служебной дисциплины и никак не влияет на наказание водителя в случае совершения правонарушения.

Мнение адвоката:

«Вы можете, конечно, задать инспектору вопрос, почему он без нагрудного жетона, но это бессмысленно. Вопрос о жетоне, скорее, покажет инспектору, что у водителя нет других аргументов в свою защиту, кроме формальной придирки».

Фраза 3. «С какой стати я должен показывать документы? Проверка вне стационарных постов запрещена»

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Это грубейшая, но весьма распространенная ошибка водителей, которые желают «с порога» продемонстрировать инспектору ГИБДД знание своих прав. Не стоит жить прошлым — закон давно изменился. Теперь инспекторы могут проверять документы и вне стационарных постов — см. пункт 84.13 Административного регламента. Вы как водитель обязаны руководствоваться ПДД (п. 2.1.1 «Общие обязанности водителя»), в которых говорится, что водитель должен иметь при себе и по требованию сотрудников полиции передавать им для проверки водительское удостоверение или временное разрешение на право управления транспортным средством соответствующей категории или подкатегории.

Мнение адвоката:

«Инспектор в любом случае обязан разъяснить водителю причину остановки и точно изложить свои требования, и, тем более, какие-либо претензии по поводу допущенного водителем нарушения. Вступать в дискуссию о нормах закона инспектор не обязан и может просто составить протокол, особенно при отказе предъявить документы».

Фраза 4. «Назовите причину остановки»

Бессмысленная затея, потому что в ста процентах случаев, если инспектор ГИБДД решил остановить машину «просто так», он скажет, что причиной стала проверка документов. И будет иметь законные основания попросить их предъявить (см. предыдущий пункт). Ну и кроме того у инспектора может сформироваться негативное впечатление о вашей персоне.

Мнение адвоката:

«Причин для остановки всегда будет предостаточно: похожий автомобиль в розыске, скрылся с места ДТП и тому подобное. А поскольку инспектор не обязан предъявлять документ, подтверждающий эти факты, спорить с ним по этому поводу не имеет смысла».

Фраза 5. «Да я тебя сейчас на камеру сниму и покажу твоему руководству, чем ты тут занимаешься!»

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Многие водители, чья юридическая грамотность базируется на знаниях, почерпнутых из блогов и каналов на YouTube, почему-то считают, что лучшая защита — это нападение. И если ткнуть сотруднику ГИБДД в лицо камерой смартфона и припугнуть доносом, это позволит водителю отстоять свои права и показать, что он не лыком шит. На самом деле такое поведение не только отвратительно выглядит, но и играет с поборником человеческих прав и свобод злую шутку. Дело в том, что по многим статьям КоАП РФ предусмотрена «вилка наказания». В какую сторону качнется маятник, будет решать инспектор ГИБДД. Вряд ли провокатору стоит рассчитывать на снисхождение: скорее всего, он получит «максималку».

Мнение адвоката:

«Наказания за то, что водитель провоцирует инспектора ГИБДД на агрессию, не предусмотрено. Однако инспектор тоже живой человек, и если нервы у него сдадут (особенно в случаях, когда за смену он встретит нескольких „принципиальных“ водителей), с его стороны возможна и реакция, которую водитель не ожидает. Например, вытащить водителя из автомобиля, надеть наручники, составить протокол о неповиновении законному требованию сотрудника полиции (ст. 19.3 КОАП РФ).

Фраза 6. «Начальник, я ничего не нарушал!»

Если при встрече с инспектором вы произнесли эту фразу, считайте, что собрали «комбо» из ошибочных действий. Во-первых, перед вами — представитель власти, которому вряд ли понравится панибратское дружелюбие со стороны незнакомого человека. Во-вторых, не следует сразу же оправдываться за нарушение, которого вы якобы не совершали. Дождитесь, что он вам скажет. Может быть, он остановил вас просто для проверки документов, а вы ему с первых же слов подкидываете отличный повод для развода на взятку.

Мнение адвоката:

«Если запутались в звездочках на погонах, можно обратиться к сотруднику ГИБДД „товарищ инспектор“. Если разбираетесь в погонах и званиях — можно и по званию. Особенно, если оно довольно высокое — например, капитан или майор. Инспектору будет приятно услышать обращение в свой адрес с упоминанием звания, которое он заслужил».

Психолог на дороге

За годы службы каждый сотрудник ДПС видит большое количество водителей и со временем у него развивается хорошая «чуйка». По первому же контакту он довольно легко считывает чужую уверенность или ее отсутствие и может определить, есть ли у водителя реальные знания закона или только общее «понимание». Поэтому важно не только то, что вы будете говорить, но и как. Если держаться уверенно и спокойно, соблюдая этикет, то встреча с инспекторами пройдет быстро и «безболезненно».