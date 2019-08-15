8 главных ошибок водителей, когда их останавливает ДПС

Всех нас, водителей, время от времени (кого чаще, кого реже) останавливают и проверяют инспекторы ДПС. Ошибки при общении могут привести к штрафу и значительной потере времени. Скажем, на необоснованную проверку на трезвость. Вот что важно помнить, когда вам махнули «полосатой палочкой».

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Признаюсь, я впал в ступор, когда во время одной из командировок в бывшую союзную республику, ныне независимую, меня остановил дорожный полицейский и после стандартного приветствия… протянул руку.

— Вот это дают местные гаишники, сразу за деньгами тянутся, без церемоний! — подумал я и только через несколько секунд сообразил, что мне нужно пожать руку, здесь так принято. Позже коллеги подтвердили, что есть такая традиция в Средней Азии и на Кавказе (не везде). Даже если гаишник собрался «разводить» на штраф за выдуманное нарушение, он для начала протянет руку. Многих приезжих это как минимум удивляет. С нашими гаишниками все-таки проще. Хотя и с ними можно наделать ошибок.

Выходить из машины без приглашения

Сотрудник Госавтоинспекции вправе предложить водителю выйти из машины для проведения личного досмотра, осмотра или досмотра транспортного средства или груза, сверки номеров, при наличии у водителя признаков опьянения или если необходимо устранить техническую неисправность транспортного средства. Но именно предложить. Водитель не обязан выбегать из машины на полусогнутых по взмаху жезла. Согласно пункту 48 Административного регламента, он вправе ждать, когда инспектор сам подойдет, и общаться, сидя в машине, приоткрыв стекло водительской двери. Сотрудники ДПС относятся с большим подозрением к лебезящим водителям и проверяют их намного тщательнее.

Если вы выйдете из машины, это будет знаком готовности к длительному диалогу.

Оправдываться

Если вы признаете нарушение, инспектору стоит прямо сказать об этом, объяснив причину: например, не заметил знак, просто отвлекся. Но просить прощения и заискивать не стоит. Первая из причин названа выше. И вторая — вы перед инспектором ни в чем не виноваты. А свидетельствовать против себя и вовсе не обязаны (п. 1 ст. 51 Конституции РФ). Больше того, возможно, инспектор остановил вас просто для проверки или за другое нарушение. Так что не спешите, послушайте сперва, что он скажет.

Помните, что все, что вы делаете и говорите, может быть записано.

Предлагать и соглашаться на взятку

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Взяточничество на дорогах никуда не делось, и до сих пор водители предлагают, а недобросовестные гаишники вымогают взятки. Не будем лукавить, в некоторых случаях это быстрый способ решения неожиданно возникшей проблемы. Но именно из-за того, что многие из нас до сих пор к нему прибегают, взяточничество никак не исчезнет.

Чтобы не было соблазна, вспомните, что по статье 291 УК РФ за дачу взятки должностному лицу прямым путем или через посредника предусмотрена ответственность в виде штрафа до 500 тысяч рублей, зарплаты (за период до года), 5-30-кратной суммы взятки, исправительных работ (до 2 лет), принудительных работ (до 3 лет) или лишения свободы сроком до 2 лет со штрафом или без него. При этом суд вправе отказать виновному в занимании определенных должностей.

Взятка от 25 до 150 тысяч может караться миллионным штрафом и даже тюремным заключением до 5 лет. Взятка больше 150 тысяч грозит штрафом в 3 миллиона или тюремным сроком до 12 лет.

Помните, что гаишник и его машина могут быть «заряжены» записывающей аппаратурой, а в ближайших кустах — сидеть свидетели. Даже если гаишник требует у вас деньги прямым текстом, уверяя, что никто ничего не пишет, соглашайтесь только на оформление по протоколу и разбирательство по закону.

Соглашаться с нарушением, если не нарушали

Человеческий фактор никто не отменял. Инспекторы ДПС должны быть беспристрастными и объективными, наказывать только за совершенные нарушения, однако и они иногда ошибаются (если н намеренно фальсифицируют нарушение). Если вы уверены, что не виноваты, смело пишите в протоколе, что не согласны с постановлением инспектора, и готовы предоставить доказательства невиновности (например, запись с видеорегистратора с прилагаемой схемой участка дороги, где вас остановили). Это нужно делать, даже если вам лень, проще заплатить штраф и прочее. Получив нагоняй от начальства, совершивший ошибку инспектор в следующий раз будет внимательнее.

Выпивали на днях? Уже есть повод для проверки на трезвость (с непредсказуемым результатом).

Признаваться, что выпивали

Алкоголь и вождение — несовместимы. Это факт. Но такой же факт, что у нас и трезвого водителя могут сделать пьяным (формально), особенно если он этому способствует. На стандартный вопрос инспектора, не употребляли ли вы сегодня или вчера кружечку пива или рюмку-две, следует всегда отвечать «нет». Если вы по доброте душевной признаетесь, что выпивали не вчера, а позавчера, да пусть даже на той неделе, уважающий себя гаишник постарается раскрутить вас на «управление автомобилем в нетрезвом состоянии». Кстати, некоторые виды алкоголя полностью не выводятся из организма даже за несколько дней. И в ДПС это прекрасно знают.

Лезть в бутылку

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В Сети полно роликов, когда остановленные сотрудниками ДПС водители начинают диалог со слов типа «Не расслышал имя и звание. Предъявите удостоверение и нагрудный жетон. Объясните причину остановки!» Это плохие примеры поведения, сразу настраивающие инспекторов на враждебный лад. Еще хуже начинать «тыкать», звонить «куда надо», угрожать «снять погоны» и прочее.

Сейчас инспекторы, в основном, соблюдают требование Административного регламента, утвержденного МВД России № 664. В пунктах 43 и 44 достаточно четко прописаны принципы, которых должен придерживаться сотрудник ДПС при общении с водителем: обращаться на «Вы», воздерживаться от грубости, оскорбительных выражений и реплик, не быть заносчивым, не делать предвзятых замечаний. И инспекторы вправе ждать того же от водителей — хотя они и не обязаны подчиняться Административному регламенту или могут быть просто дурно воспитанными.

Общаться с инспекторами в агрессивной манере — большая ошибка. Их этим не напугаешь. Лучше разговаривать спокойно, настаивая на строгое следование букве закона.

Кичиться знанием законов…

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...тем более когда вы их на самом деле не знаете. Может, это приятно подловить инспектора на незнании каких-то пунктов Правил или других букв закона, и, может, это даже иногда реально при нынешней чехарде в этой сфере . Но чтобы вступать в спор, нужно знать законы назубок либо иметь возможность быстро процитировать нужный параграф и не сомневаться в правоте. Не горячиться и вести диалог с уважением.

Очень некрасиво и смешно смотрятся ролики, в которых водители до исступления доказывают мнимую правоту, тряся книжкой с ПДД, изданной еще при Союзе, или тыча инспектору телефон с неким автоюристом, который блеет что-то невразумительное.

Хотите доказать свое — пишите в протоколе, что не согласны с постановлением, и кратко излагайте свое видение ситуации. Например, «ПДД не нарушал» либо «Нарушил другой пункт ПДД (указываете, какой именно)».

В спорной ситуации вполне можно предложить открыть ПДД и перечитать пункт, который вы якобы нарушили. Бывает, что инспекторы признают свои ошибки.

Шутить

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Люди в форме тоже любят пошутить, но зачастую это весьма специфический юмор. И испытывать его на себе не стоит, даже если вы прирожденный комик. В данном случае фонтан стоит прикрыть. Представьте, что каждый третий остановленный вами водитель мнит себя как минимум Волей и Мартиросяном в одном лице и отпускает изрядно надоевшие шутки, а вы должны либо не реагировать, либо дежурно — и уважительно, в соответствии с регламентом — отшучиваться . Если инспектор отпускает вас и желает счастливого пути, лучше просто пожелайте ему хорошего дежурства. Можно с улыбкой (это совет для прекрасного пола).

При соблюдении этих простых правил общение с инспектором ГИБДД на дороге не займет у вас много времени — он вас быстро отпустит. Если, конечно, вас не остановили за какое-то серьезное нарушение Правил. Но тут уж сами виноваты. Удачи на дорогах, и не нарушайте.