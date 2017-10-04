Всегда ли стоит останавливаться по взмаху ДПС? Да, но нет!

Лучше, конечно, остановиться. Однако бывают и другие ситуации.

Материалы по теме Инспектор просит показать аптечку. Вот как ответит опытный водитель

Ситуация, когда сотрудник ДПС останавливает машину, казалось бы, просто так, вызывает возмущение у многих водителей. Чаще всего причина банальна — проверка документов. Многим из нас, конечно, во весь голос хочется заявить, что проверка документов вне стационарных постов запрещена, и это действительно так… было, но тут «ремарочка»: Приказом МВД России от 23 августа 2017 г. N 664 был утвержден новый Административный регламент ГИБДД РФ.

В результате инспекторы получили возможность проверять документы и вне стационарных постов. Право предусмотрено пунктом 84.13 Административного регламента. Смотрим, а там:

84.13. Проверка документов на право пользования и управления транспортным средством, документов на транспортное средство и перевозимый груз

Хорошо. Допустим, для инспектора установлен внутренний регламент, но вы, как водитель, руководствуетесь только ПДД. А в них пункт 2.1.1 «Общие обязанности водителя», согласно которому водитель должен иметь при себе и по требованию сотрудников полиции передавать им для проверки:

водительское удостоверение или временное разрешение на право управления транспортным средством соответствующей категории или подкатегории;

регистрационные документы на данное транспортное средство (кроме мопедов), а при наличии прицепа — и на прицеп (кроме прицепов к мопедам).

Как видите, и инспектор, проверяющий документы, и водитель, передающий их для проверки, подчиняются букве закона. И мы, конечно, рекомендуем вам останавливаться по требованию (в противном случае вам грозит ч. 1 ст. 19.3. «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»).

Но в редких случаях — например, когда вас тормозят инспекторы на безлюдной и слабоосвещенной дороге, то есть имеются основания считать, что перед вами не настоящий сотрудник ДПС,- разумнее пожертвовать тысячей рублей в целях собственной безопасности. Погоню «с мигалками» лжеинспекторы вряд ли организуют.

Главное, не забудьте после этого сразу позвонить по телефону 112 и сообщить о случившемся дежурному. Объясните, что на таком-то участке дороги вас хотел остановить человек в форме сотрудника ГИБДД, но у вас возникли сомнения, что это действительно полицейский. Запись звонка будет являться доказательством, что вы не проигнорировали требование инспектора, а решили не подвергать свою жизнь и жизнь пассажиров риску.

О том, как отличить настоящего сотрудника ГИБДД от мошенника, читайте здесь.

Подтвердить обстоятельства любого события можно при помощи видеорегистратора. Многофункциональное устройство COMBO ARTWAY MD-106 3 в 1 Super Fast — это и видеорегистратор, и радар-детектор, и GPS-информатор.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС