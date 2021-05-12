Инспектор ДПС просит открыть капот. Он что-то замышляет?

Чаще всего инспектор хочет сверить идентификационные номера или убедиться, что в конструкции автомобиля нет изменений. Но, как правило, на этом проверки не заканчиваются.

В законе есть что-то про капот?

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Согласно пункту 31 Административного регламента ГИБДД, инспектор имеет право на «проверку документов, идентификационного номера, номера кузова, номера шасси транспортного средства, государственных регистрационных знаков транспортного средства, а также технического состояния находящегося в эксплуатации транспортного средства».

В некоторых случаях идентификационный номер машины (VIN-код) легче всего считывается именно под капотом — поэтому инспектор и просит открыть его.

Елизавета Владимирова, юрист правового центра «Человек и закон»

Мнение эксперта

Чтобы заглянуть под капот, должна быть веская причина

В Административном регламенте, утвержденном Приказом МВД №664, сказано о праве сотрудника ДПС предложить водителю выйти из машины для сверки регистрационных данных автомобиля. Но чаще всего VIN-код можно сверить не открывая капота. К тому же сверка данных агрегатов, находящихся под капотом, не всегда возможна прямо на дороге.

Если инспектор требует открыть капот, то для этого у него должны быть веские основания — например, ориентировка или подозрения, что машина находится в угоне.

Можно взглянуть на ориентировку?

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В законе о полиции (п. 7 ст. 5) говорится, что «полиция обязана обеспечить каждому гражданину возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы...». С точки зрения здравого смысла ориентировка тоже относится к таким документам, но… о ней в законе прямо не говорится.

Так что у водителя выход один — поверить сотруднику ДПС на слово и открыть капот. Снимайте происходящее на видео — на всякий случай.

Что будет, если откажусь открывать?

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Уточните у полицейского: он обращается к вам с просьбой или с требованием? Это важно — в просьбе вы вправе отказать. А вот требование, подкрепленное ориентировкой или подозрением, что автомобиль находится в угоне, выполнить придется. За отказ грозит штраф до 4000 рублей или арест сроком до 15 суток (ст. 19.3 КоАП РФ).

Мнение эксперта

Не усложняйте инспектору его работу

Елизавета Владимирова, юрист правового центра «Человек и закон»:

— Если вам нечего скрывать, то лучше выполнить просьбу инспектора ДПС. Это сэкономит ваше время, да и у инспектора не возникнет дополнительных вопросов. Снимайте сверку данных на видео.

Это осмотр или досмотр?

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С точки зрения закона все, что касается изучения технического оснащения автомобиля, уже является не осмотром, а досмотром автомобиля (в чем разница — узнайте здесь).

Если у инспектора ГИБДД есть намерение не просто сверить VIN-код, но также исследовать «нутро» машины (например, на предмет неисправностей или установки незаводских деталей), настаивайте, чтобы была инициирована процедура досмотра (ст. 27.9 КоАП РФ). Досмотр всегда проводится под протокол, с применением видеозаписи или в присутствии двух понятых.

Досмотр или обыск?

При досмотре инспектор имеет право прикасаться к любым элементам автомобиля, но не может нарушать его конструктивную целостность. К примеру, разбор деталей кузова или вскрытие обшивки салона будет считаться уже обыском, который возможен лишь на основании решения суда.

Все, с чем вы не согласны, необходимо отразить в своих замечаниях к протоколу. Результаты досмотра вносят в тот же протокол. Копию протокола инспектор обязан вручить водителю.

Мнение эксперта

Эвакуировать машину инспектор не сможет

Елизавета Владимирова, юрист правового центра «Человек и закон»:

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— Вряд ли инспектор ГИБДД на месте сможет выявить нарушения, при которых эксплуатация автомобиля запрещена (согласно «Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации» ПДД). А это значит, что и забрать машину на штрафстоянку не могут.

Должна быть проведена техническая экспертиза — лишь после этого сотрудник ГИБДД может составить протокол об изъятии транспортного средства в связи с нарушением технической эксплуатации автомобиля. Эвакуация без технической экспертизы — нарушение со стороны сотрудника ГИБДД.

О том, как правильно реагировать, если инспектор требует паспорт, читайте здесь.

А тут мы рассказываем, как получить компенсацию за незаконный досмотр.





Фото на заставке: ТАСС