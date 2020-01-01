Нет, но иногда — да.

Материалы по теме 5 провокационных вопросов ДПС — подумайте перед ответом

Как известно, паспорт гражданина РФ является основным документом, удостоверяющим личность. Но так ли уж часто мы, водители, имеем его при себе? Одни боятся его потерять (по госорганам потом бегать замучаешься), другие не видят смысла возить с собой паспорт, если есть водительское удостоверение… И делают большую ошибку, ведь в один прекрасный момент могут встретить сотрудника ДПС, которому захочется «глянуть документики».

Предлагаем вам типичную ситуацию и несколько вариантов поведения. Интересно, как вы поступите. Правильный ответ найдете на следующей странице.