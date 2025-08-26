Можно ли перегнать купленную машину домой на старых номерах
Не так давно в редакцию «За рулем» пришел вопрос от читателя по поводу регистрационных действий с автомобилем в ГАИ. Ситуация следующая.
Он собирается приобрести автомобиль с пробегом в столице, а затем самостоятельно перегнать его в Тюмень. Но при просрочке номеров можно нарваться на штраф, а дорога не близкая, да и в ГАИ очереди. Возможно, в этом случае регистрацию машины лучше оформить прямо в Москве, спрашивает читатель.
Все необходимые разъяснения содержатся в законе № 283-ФЗ. Главное, что покупатель автомобиля должен вынести из этого текста: новый собственник обязан в течение 10 дней подать заявление в ГАИ для изменения регистрационных сведений о транспортном средстве.
То есть на прежних номерах вполне можно доехать до дома. По приезде нужно забронировать день и время для подачи документов в ГАИ, и с именно этим моментом отмечается 10-дневный срок. Время, необходимое для ожидания очереди, в него не входит. Иначе говоря, со старыми номерами можно без штрафов проездить больше 10 дней, но только при условии, что очередь на регистрацию ТС была занята в 10-дневный срок.
Кроме того, закон не запрещает ставить транспортные средства на учет в любом отделении ГАИ на территории Российской Федерации. В этом случае номер присваивается по региону проживания нового собственника. При несоответствии регионов номер фиксируется, но на руки владельцу не выдается. Изготовление госномеров можно заказать отдельно – как правило, в отделении ГАИ или в соседнем строении. Это занимает не более получаса.
|
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
|
Выяснили, насколько подорожали запчасти для Лады и УАЗа
|
Еще одна госпошлина станет дороже...
|
Точно везде проедет — показали прорывной российский вездеход
Следовательно, если вы обратитесь в московское отделение ГАИ для изменения регистрационных данных, автомобилю будет назначен госномер с тюменским региональным кодом, а непосредственно сами номера можно изготовить тут же.
- Как понять, что электросамокат нужно ставить на учет? Глава ГАИ пояснил, какие электросамокаты подлежат регистрации.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте