Можно ли перегнать купленную машину домой на старых номерах

«За рулем» рассказал, оштрафуют ли за оформление ТС не в регионе его покупки

Не так давно в редакцию «За рулем» пришел вопрос от читателя по поводу регистрационных действий с автомобилем в ГАИ. Ситуация следующая.

Он собирается приобрести автомобиль с пробегом в столице, а затем самостоятельно перегнать его в Тюмень. Но при просрочке номеров можно нарваться на штраф, а дорога не близкая, да и в ГАИ очереди. Возможно, в этом случае регистрацию машины лучше оформить прямо в Москве, спрашивает читатель.

Все необходимые разъяснения содержатся в законе № 283-ФЗ. Главное, что покупатель автомобиля должен вынести из этого текста: новый собственник обязан в течение 10 дней подать заявление в ГАИ для изменения регистрационных сведений о транспортном средстве.

То есть на прежних номерах вполне можно доехать до дома. По приезде нужно забронировать день и время для подачи документов в ГАИ, и с именно этим моментом отмечается 10-дневный срок. Время, необходимое для ожидания очереди, в него не входит. Иначе говоря, со старыми номерами можно без штрафов проездить больше 10 дней, но только при условии, что очередь на регистрацию ТС была занята в 10-дневный срок.

Кроме того, закон не запрещает ставить транспортные средства на учет в любом отделении ГАИ на территории Российской Федерации. В этом случае номер присваивается по региону проживания нового собственника. При несоответствии регионов номер фиксируется, но на руки владельцу не выдается. Изготовление госномеров можно заказать отдельно – как правило, в отделении ГАИ или в соседнем строении. Это занимает не более получаса.

Следовательно, если вы обратитесь в московское отделение ГАИ для изменения регистрационных данных, автомобилю будет назначен госномер с тюменским региональным кодом, а непосредственно сами номера можно изготовить тут же.

  • Как понять, что электросамокат нужно ставить на учет? Глава ГАИ пояснил, какие электросамокаты подлежат регистрации.

