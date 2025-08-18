#
Как понять, что электросамокат нужно ставить на учет?

Глава ГАИ пояснил, какие электросамокаты подлежат регистрации

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Нужно ли регистрировать электросамокат мощностью 500 Вт?

БериновМ.

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– В соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 г. № 283ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» государственный учет является обязательным для наземных самоходных устройств категорий «L», «M», «N» на колесном ходу с мощностью двигателя (двигателей) более 4 киловатт или с максимальной конструктивной скоростью более 50 километров в час, предназначенных для перевозки людей, грузов или оборудования, установленного на нем, а также прицепов (полуприцепов).

Если электросамокат под эти требования не подпадает, его государственная регистрация не требуется. Признаком, позволяющим определить, что транспортное средство подлежит регистрации, является паспорт (электронный паспорт) транспортного средства.

«За рулем»
Фото:Unsplash и «За рулем»
18.08.2025 
