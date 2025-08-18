Как понять, что электросамокат нужно ставить на учет?

Глава ГАИ пояснил, какие электросамокаты подлежат регистрации

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Нужно ли регистрировать электросамокат мощностью 500 Вт?

Беринов М.

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– В соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 г. № 283‑ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» государственный учет является обязательным для наземных самоходных устройств категорий «L», «M», «N» на колесном ходу с мощностью двигателя (двигателей) более 4 киловатт или с максимальной конструктивной скоростью более 50 километров в час, предназначенных для перевозки людей, грузов или оборудования, установленного на нем, а также прицепов (полуприцепов).

Если электросамокат под эти требования не подпадает, его государственная регистрация не требуется. Признаком, позволяющим определить, что транспортное средство подлежит регистрации, является паспорт (электронный паспорт) транспортного средства.

