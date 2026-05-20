Как сдать практическую часть экзамена на права с первого раза

Автоинструктор Сучкова: МКП позволяет лучше понимать управление автомобилем

В 2026-м будущие водители всё ещё будут корпеть над билетами ПДД и отрабатывать упражнения на площадке – принципиально схема обучения не поменялась. Но правила игры вокруг этой схемы потихоньку ужесточаются. Например, с конца мая на сайте ГИБДД заработает федеральный рейтинг автошкол. Оценивать их станут не по количеству учеников, а по тому, как те сдают экзамены и попадают в аварии после выпуска, сообщает Пятый канал.

Выбирая школу, стоит присмотреться к качеству занятий и числу практических часов. Автоинструктор Виктория Сучкова дала чёткий совет: если наставник ведёт себя грубо или ему в принципе всё равно, смело требуйте замены. Терпеть агрессию или равнодушие за рулём себе дороже.

Грядут и точечные поправки в экзаменационный регламент. Сдали теорию? Отлично – теперь на попытку сдать «площадку» и город отводится строго 60 дней. Не вписались – придётся пересдавать всё с нуля, включая те же билеты. К тому же ужесточили контроль за шпаргалками: если заметят гаджет, результат аннулируют без разговоров.

Кстати, у Сучковой есть своё мнение насчёт сезона обучения. Она считает, что езда в дождь, снег или гололёд куда лучше адаптирует к реальной дороге, чем тренировки исключительно в сухую погоду. Мол, те, кто учился зимой, потом чувствуют себя увереннее. Эксперт также напомнила о плюсах механики – по её словам, работа с рычагом КПП даёт более глубокое понимание управления машиной.

Психолог Анастасия Суфиева рекомендует новичкам бороться со страхом без рывков. Постепенно: сначала маршруты попроще, потом нагрузка нарастает, без спешки. Игнорировать испуг, объясняет она, бесполезно – тревожность только крепнет. А вот спокойное привыкание помогает нервной системе адаптироваться, снижая уровень стресса на дороге.