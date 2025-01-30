Дроны начали штрафовать водителей – законно ли это? Разъяснения юриста

Тарновский: повсеместное применение дронов сделают дороги зоной тотальной слежки

В российских регионах все чаще используют беспилотники для контроля нарушений ПДД. С помощью дронов сотрудники ГАИ могут выявлять выезд на встречную полосу, обгоны в запрещенных местах, движение по обочине и другие нарушения. Качество съемки позволяет идентифицировать автомобили по номерам.

Недавно водитель из Кировской области, совершивший обгон в неположенном месте, был оштрафован на 7,5 тыс. рублей после того, как инспектор показал ему запись с БПЛА, зафиксировавшую нарушение. Почти сразу его догнал наряд ДПС и предоставил для ознакомления запись с моментом нарушения.

Конечно же, водителя оштрафовали за дело, но есть ли минусы у такого способа фиксации нарушений? И можно ли обжаловать такой штраф? За разъяснением «За рулем» обратился к специалисту.

Никита Тарновский, руководитель Юридического департамента Московской Коллегии Адвокатов «Иванов и Партнеры», участник Ассоциации Юристов России:

– Как юриста и автомобилиста меня крайне не устраивает появляющаяся по стране практика.

У нас, к сожалению, существует статья 26.2 КоАП РФ, регулирующая доказательную базу по административным делам, и она вызывает серьёзные вопросы с точки зрения баланса интересов граждан и контролирующих органов. Согласно этой статье, доказательством нарушения могут служить любые фактические данные, включая видеозаписи с дронов, регистраторов или камер наблюдения.

Однако такая формулировка открывает возможности для злоупотреблений со стороны сотрудников ДПС и существенно усложняет жизнь рядовым автомобилистам.

Водителям это грозит тем, что любое техническое средство, даже не сертифицированное должным образом, может стать основанием для штрафа.

Например, запись с дрона, снятая с нарушениями углов обзора, где не видно всей картины, или сделанная оператором, которого невозможно идентифицировать, может быть использована как доказательство. Есть риск, что опять появятся частники-«доброхоты»!

Это напоминает ситуацию с камерами на треногах, когда частные инвесторы, продающие своё время государству, создают для водителей дополнительные проблемы. В таких случаях в суде будет крайне сложно оспорить эти материалы из-за отсутствия четких стандартов их получения и признания.

Повсеместное использование дронов превращает дороги в зону тотальной слежки, где приватность и презумпция невиновности уходят на второй план.