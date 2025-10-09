На каком расстоянии от камеры должен стоять предупреждающий знак?

Глава ГАИ рассказал, где устанавливают дорожный знак 6.22 «Фотовидеофиксация»

Вопрос от читателя «За рулем»:

– На каком расстоянии до камеры ставится предупреждающий о ней знак? И обязательно ли он должен быть?

Василенко И. В., г. Москва

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– В соответствии с постановлением Правительства РФ от 1 июня 2024 г. № 754 «О размещении стационарных средств фиксации, передвижных средств фиксации или мобильных средств фиксации» для информирования участников дорожного движения о местах размещения стационарных или передвижных средств фиксации нарушений правил дорожного движения, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, о возможном применении таких средств информирует дорожный знак 6.22 «Фотовидеофиксация».

Согласно ГОСТ Р 52289–2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» данный знак устанавливают вне населенных пунктов на расстоянии от 150 до 300 м. В населенных пунктах он устанавливается со знаками 5.23.1, 5.23.2 и 5.25 «Начало населенного пункта».

Таким образом, вне населенных пунктов знак 6.22 должен быть установлен перед каждой зоной контроля, а в населенных пунктах – перед его началом. Отмечу также, что названное выше постановление Правительства РФ предписывает размещать (устанавливать) стационарные средства фиксации и передвижные средства фиксации в границах населенного пункта таким образом, чтобы зона контроля таких средств фиксации начиналась на расстоянии не менее 100 метров от дорожного знака, обозначающего начало населенного пункта. Знак 6.22 может дублироваться дорожной разметкой 1.24.4.

