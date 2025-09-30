#
Покупка машины без брызговиков — поставят ли ее на учет
30 сентября
Может случиться так, что вместе с брызговиками...
Сколько китайских машин россияне купили за 20 лет?
30 сентября
«Автостат»: с 2006 года в России продали более...
Супротек — масло, продлевающее жизнь мотора
30 сентября
Ну еще бы – это же компания, известная своими...

В каких случаях алкотестер не сработает — 4 народных способа

Дан ответ на вопрос, можно ли обмануть алкотестер инспектора ДПС

Способ 1. Частое дыхание

Миф. Частые вдохи-выдохи перед тестом снижают показания алкотестера на 0,1-0,3 промилле, так как алкогольные пары не успевают накопиться в выдыхаемом воздухе.

Правда. Метод не сработает, поскольку инспектор не будет ждать полминуты, пока водитель практикует «дыхательную гимнастику». Да и само действие вызовет подозрение.

Способ 2. Перебить запах жвачкой

Миф. Метод, используемый много лет. Некоторые водители стараются скрыть «аромат» алкоголя, пожевав жвачку. Однако это никому еще не удавалось.

Правда. Аргументы, опровергающие «дедовский метод»:

  • Алкоголь выводится из организма через дыхание, пот и мочу. Поэтому запах остается долго. Избавившись от запаха изо рта, нельзя устранить общий запах тела. У некоторых людей специфический аромат держится до трех суток после застолья.
  • Жвачка неспособна нейтрализовать запах алкоголя, а только маскирует его, и то ненадолго. Фруктовая может немного перебить алкогольное амбре, а мятная часто усиливает его, создавая неприятную смесь.

Способ 3. Метод обратной продувки

Миф. Некоторые алкотестеры можно обмануть, заменив выдох глубоким вдохом. Предполагается, что таким образом спиртосодержащий воздух не достигнет датчика прибора, и результат покажет отсутствие опьянения.

Правда. Во-первых, обратный выдох визуально легко заметить. Инспектор наверняка остановит попытку вдохнуть вместо выдоха.

Стоит отметить, что современные алкотестеры оборудуют специальными мундштуками с односторонним клапаном, предотвращающими неправильное использование устройства.

Конструкция таких мундштуков допускает движение воздуха только наружу, исключая возможность вдоха обратно.

Способ 4. Неполная продувка

Миф. Способ распространен больше остальных и представляет собой разновидность известной ранее «обратной продувки». Суть метода заключается в том, что водитель при проверке слабо дует в прибор, из-за чего алкотестер получает недостаточное количество воздуха для точного измерения уровня алкоголя.

Правда. Разочаруем любителей поверхностного дыхания. Этот метод тоже не сработает. Алкотестеры оснащены системой контроля объема выдыхаемого воздуха. Если воздуха недостаточно, устройство автоматически уведомит инспектора о том, что завершить тест невозможно.

Лучше воздержитесь от таких трюков. Вас сразу отправят на медицинское обследование, где сделают анализ мочи или крови. А уже врачей обмануть точно не получится.

Когда после застолья можно садиться за руль

Единственный способ уберечься от беды — не садиться за руль в пьяном виде или в похмельном состоянии.

Если накануне было застолье, рекомендуется в течение суток воздерживаться от управления транспортными средствами. Этот срок позволит организму восстановить нормальные реакции, исключив риск опасности для собственной жизни, ваших пассажиров и других участников дорожного движения. Подробнее об этом читайте в статье «Неудобные вопросы об алкоголе за рулем», где совместно с психологом Вадимом Кравцовым разоблачены распространенные заблуждения.

Напоминаем, что с начала 2025 года ответственность за пьяное вождение, согласно ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, подразумевает штраф в размере 45 тысяч рублей, а также лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.

  • Меняемся! Уловка с пересадкой на место пассажира — сработает или нет: что будет, если после остановки инспектором ДПС поменяться местами с пассажиром.

Кацубо Игорь
Фото:АГН «Москва»
30.09.2025 
