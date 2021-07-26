У многих пешеходов есть убежденность, что для них действует всего два правила. Первое: пешеход всегда прав. Второе: если он не прав, то смотри первое правило. Но это, однако, не так. И за нарушения ПДД ему что-то грозит. Но бегать за ним обычно никому неохота.

Неизвестный четвертый раздел

В ПДД есть раздел (четвертый) «Обязанности пешеходов», где расписаны 8 пунктов, которые регламентируют их поведение в дорожной обстановке. Но пешеходов в автошколах не учат, поэтому содержание этого раздела для подавляющего большинства остается неизвестным.

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Пункт 1. Как ходить. Пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, велопешеходным дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам. Тут же напоминают, что по проезжей части нужно идти навстречу движению транспортных средств, но если пешеход катит мотоцикл или велосипед — по ходу движения. И еще один важный момент — световозвращающие элементы: в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов они обязаны иметь при себе предметы со световозвращателями и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств.

Пункт 2. Как ходить в колонне. Второй пункт довольно специфичный, так как описывает движения пешеходных колонн, и, если вы не экскурсовод или воспитатель из детского сада, пригодится вам пару раз в году. Но правила описывают и такие ситуации.

Пункты 3–5. Как переходить дорогу. Естественно, это нужно делать по пешеходным переходам, а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин.

Интересно, что по диагонали пешеходные переходы можно переходить только при наличии разметки 1.14.1 или 1.14.2, обозначающей такой пешеходный переход. В остальных случаях это нужно делать под прямым углом к дороге.

Пункт 6. Что делать, если перейти дорогу не успел. Если пешеход не успевает перейти дорогу, не надо стремглав бежать и надеяться на то, чтобы «проскочить». Наоборот, нужно остановиться на островке безопасности или на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. Продолжить движение можно только тогда, когда переход будет максимально безопасным.

Пункт 7. Что делать, если я на дороге, но едет машина с мигалкой. Не нужно переходить дорогу, если проезжает машина с проблесковыми маячками. Но если случилось так, что пешеход попал в такую ситуацию, будучи уже на переходе, то нужно как можно быстрее закончить маневр.

Пункт 8. Где и как нужно ждать общественный транспорт. Правила говорят, что делать это можно только на приподнятых над проезжей частью посадочных площадках, а при их отсутствии — на тротуаре или обочине. После высадки необходимо, не задерживаясь, освободить проезжую часть.

Это все обязанности пешеходов, которые закреплены в Правилах дорожного движения. Главное, что их объединяет, — рациональность и осознание опасности, которая может исходить от транспорта на дороге.

Прежде чем подумать, что «пешеход всегда прав», помните о том, что транспортные средства не умеют останавливаться в моменте, а реакция типичного водителя далека от реакции Льюиса Хэмилтона, поэтому всегда есть риск стать участником ДТП, пусть и не по своей вине.

А что там со штрафами? Пешеходов же тоже штрафуют

Бывает, что и штрафуют, причем за нарушение обязанностей, о которых писали выше.

Самый распространенный штраф — переход на красный сигнал светофора. За такое нарушение придется расстаться с 500 рублями.

Второй по популярности — создание помех транспортным средствам во время перехода в неположенном месте. Конечно, это можно парировать тем, что у вас есть «возможность переходить дорогу на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны», но только под прямым углом. Впрочем, спорить с инспектором, будучи пойманным, бывает себе дороже, поэтому лучше воздержаться. Штраф — 500 рублей.

Если не пропустить спецтранспорт с проблесковыми маячками, то также нужно будет оплатить штраф в 500 рублей. Вообще, все штрафы для пешеходов оцениваются в 500 рублей, но ведутся разговоры о том, чтобы поднять часть из них, чтобы пробудить сознательность граждан и заставить их соблюдать ПДД.

В Германии, кстати, правила для пешеходов прописаны подробнее. Например, пешехода, который перелез через дорожное ограждение ради того, чтобы перейти дорогу, полицейский оштрафует на 5 евро. Если не остановиться на требование полицейского, то еще столько же.

Можно ли оспаривать штрафы?

Сейчас технологии все больше проникают в нашу жизнь, и часто представители правопорядка фиксируют нарушения на видео, поэтому оспаривать такие ситуации практически невозможно. Но если вы на 100% уверены, что не нарушали, то можно попробовать обратиться в суд. Однако будьте готовы к тому, что придется потратиться не только на госпошлину, но и, возможно, на услуги автоюриста.

Лучше не идти на нарушение правил, потому что зачастую они написаны кровью и созданы для того, чтобы обезопасить всех участников дорожного движения. Тем более что в них нет ничего сложного — просто логика, рационализм и здоровый страх за жизнь.