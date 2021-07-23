Путь самурая: как дойти от дома до остановки без приключений

Давайте представим героя, которому каждый рабочий день нужно проходить один и тот же маршрут. Удивитесь, какие опасности его (вас на самом деле!) ожидают.

1. Двор. Пешехода не видно

Начнем с выхода из подъезда и прогулки по двору. Казалось бы, что страшного может произойти во дворе, где нет трафика и все едут размеренно? Но на деле из-за припаркованных машин водители могут не успеть среагировать на пешеходов, выходящих из-за препятствия. Несмотря на то что в придомовой зоне скорость сильно ограничена, водители часто нарушают этот запрет.

Другой момент — дети, которые играют на площадках внутри дворов. Из-за низкого роста их часто сложно заметить, когда они выбегают из-за машины или других препятствий. А из-за того, что они не могут адекватно оценить опасность надвигающегося транспорта, во дворах за детьми нужен особый присмотр.

2. Обочина. Неожиданность сзади

Чтобы дойти до цели, герою нужно пройти небольшой участок пути вдоль дороги по обочине.

Опасна правая часть: поток выезжает из-за спины пешехода, и он не может оценить риск того, что происходит сзади. Часто бывают случаи, когда машину заносит или негабаритный груз наносит травмы пешеходам, которые движутся вдоль правой части дороги.

Лучше двигаться по левой стороне навстречу движению потока.

Особенно это опасно по вечерам: из-за темноты водители не видят того, что происходят на обочине. Чтобы как-то себя обезопасить (по крайней мере повысить собственную видимость), пешеходам нужно носить световозвращающие элементы на одежде.

3. Пешеходный переход. Лихачи на поворотах

Наш герой успешно прошел участок дороги по левой стороне обочины, и теперь, чтобы добраться до автобусной остановки, ему нужно пересечь дорогу по пешеходному переходу.

Нас с детства учат, что перед тем как начать переходить дорогу, нужно оценить обстановку и посмотреть сначала налево, а потом направо. И только если опасности нет, можно делать шаг на «зебру». Но часто люди пренебрегают базовыми принципами — не надо так.

Про поворот на перекрестке говорят всем начинающим в автошколах, но было бы неплохо, чтобы эти уроки проходили и пешеходы. Нередко торопливые автомобилисты проезжают повороты без торможения и не убедившись, что за углом нет пешеходов.

Пешеходам во время перехода дороги лучше выключить музыку в наушниках и оглядеться по сторонам, даже если говорит зелёный свет.

4. Середина дороги. Островок не всегда безопасен

Герой начал переходить довольно длинный пешеходный переход, но из-за короткого зеленого сигнала светофора не успел дойти до другой стороны. И что ему теперь делать?

Если есть островок безопасности, нужно остановиться на нем и подождать, пока снова загорится зеленый сигнал. Если его нет, то придется ждать на разделительной полосе.

Но лучше не попадать в такую ситуацию. Хоть места на дороге и называются «островками безопасности», но это номинальное название. Поэтому если есть ощущение, что не получится сразу перейти перекресток за время работы светофора, то стоит дождаться следующего зеленого сигнала.

5. Остановка. Опасность на каждом шагу

Часто пешеходам нужно обходить часть дороги, заставленную машинами. В этом случае обзор практически закрыт, пешеходы торопятся и почти не смотрят по сторонам.

Также пассажиры автобусов часто стремятся перебежать дорогу. Из-за плохого обзора есть риск попасть под колеса. Да и сам автобус может начать движение в тот момент, когда пешеход будет его обходить.

Помните о правиле из школьных времен: автобус нужно обходить сзади, трамвай спереди. А самое лучшее — вообще дождаться, когда транспорт отъедет от остановки, и только после этого начинать движение.

Чтобы обезопасить себя на дороге, не нужно делать ничего сверхъестественного: просто быть максимально рациональным и оценивать потенциальные риски своих действий. Иначе простой путь до остановки начинает походить на марш-бросок под огнем.