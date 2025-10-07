Таксист, курьер, дальнобойщик… — кто из них опаснее на дороге

Опубликованы данные по авариям профессиональных водителей – как избежать ДТП

Вождение автомобиля – не самый безопасный вид деятельности. В российском законодательстве автомобиль официально считается источником повышенной опасности (ст. 1079 ГК РФ).

Но есть люди, чья работа сама по себе связана с повышенным риском: десятки часов за рулем, плотный график, стресс, усталость и непредсказуемые ситуации.

Мы составили рейтинг самых «аварийных» профессий, чтобы в следующий раз, когда их автомобили поравняются с вашим, вы знали, чего ждать.

5. Курьеры

Сегодня трудно представить крупный российский город без курьеров, которые всюду снуют то пешком с термосумкой, то на велосипеде, то на скутере или электросамокате. Их спешка объяснима: время доставки – это KPI, а штрафы за опоздание никто не отменял.

Многие работают без опыта и отдыха, а кто-то ради большего заработка готов рисковать собственным здоровьем и безопасностью окружающих. Интернет полон роликов, где курьер на мопеде лавирует между машинами по МКАДу или вылетает на оживленную магистраль так, будто у него девять жизней.

Итог закономерен: курьеры все чаще становятся пациентами травмпунктов. Врачи выделяют травмы, характерные для сотрудников служб доставки:

переломы конечностей – чаще всего рук и ног после падений с велосипеда, мопеда или электросамоката;

травмы головы – при отсутствии шлема они почти всегда тяжелые;

повреждения позвоночника и суставов – результат резких торможений или столкновений.

Только за 2024 год в России произошло более 590 ДТП с участием курьеров, из которых 12 – со смертельным исходом. Более 600 человек получили травмы, и в большинстве случаев пострадавшими становились именно сами доставщики. Причем подавляющее число таких аварий связано с использованием так называемых средств индивидуальной мобильности (СИМ) – электровелосипедов и самокатов, которые активно применяются в сфере доставки.

Нельзя не упомянуть, что такие устройства за последние годы «попили немало крови» и у автомобилистов. Случаи, когда «СИМоводы» внезапно выскакивают на проезжую часть, давно перестали быть редкостью. Дискуссии о том, чтобы ограничить или вовсе запретить их использование на оживленных трассах, ведутся уже не первый год, но единых правил пока так и не выработано.

4. Водители автомобилей экстренных служб

Скорая помощь, пожарные, полиция — их работа расписана буквально по минутам. Нарушать правила им приходится по долгу службы: пересекать перекрестки на красный, протискиваться в пробках, выезжать на встречную полосу. Для водителей спецтранспорта авария — не случайность, а профессиональный риск, который идет в комплекте с их обязанностями.

Официальной статистики немного, но новости регулярно подтверждают масштаб проблемы. Вот лишь несколько примеров сентября 2025 года:

В Москве на Кутузовском проспекте легковой автомобиль подрезал скорую помощь, и та опрокинулась. Пострадали водитель, фельдшер и пациентка.

В Иванове пожарный «Урал», спеша на вызов, столкнулся с Volkswagen Tiguan: водитель кроссовера погиб на месте.

В Ростовской области на 85-м км автодороги Морозовск–Цимлянск–Волгодонск скорая помощь, спешившая на вызов, лоб в лоб столкнулась с ВАЗ-2107. Водитель и пассажир легковушки погибли на месте, водитель и пациент скорой получили травмы.

Подобные истории показывают: экстренные службы работают на опережение времени. Именно поэтому все остальные участники движения должны быстро уступать им дорогу. Ошибка здесь особенно опасна, ведь страдают не только сами спасатели, но и те, к кому они спешат на помощь, а также окружающие.

3. Водители общественного транспорта

Автобус – это, конечно, не автомобиль скорой помощи, и в условиях плотного городского трафика его водителю часто приходится маневрировать в сложных условиях. Сотни остановок за смену, тысячи пассажиров и вечные пробки превращают работу в непрерывный стресс, и малейшая ошибка может обернуться аварией.

Свежие данные страховых компаний показывают: общественный транспорт действительно опасен – в первую очередь, для его пассажиров. Только за январь-ноябрь 2024 года по вине водителей лицензированных автобусов произошло 2461 ДТП, в которых погибли 103 человека и еще 3774 получили травмы.

За этими цифрами стоит прежде всего человеческий фактор. Водители автобусов работают в условиях жестких графиков и постоянного давления: нужно успеть на все остановки, не потерять пассажиров и не выбиться из расписания. Отсюда и рискованные маневры – резкие обгоны, перестроения в последний момент, проезд на мигающий желтый. В результате чаще всего страдают не случайные прохожие или другие автомобилисты, а именно пассажиры, которым этот транспорт как раз должен гарантировать безопасность.

2. Дальнобойщики

Водитель грузовика – это человек, от которого косвенно зависит вся наша экономика: логистика продуктов, лекарств, топлива, стройматериалов, техники – список можно продолжать бесконечно. Но большие грузы – это еще и большая ответственность. Огромный вес, инерция и ограниченная видимость делают управление грузовиком задачей, в которой цена ошибки очень высока.

В этой связи особенно страшной кажется статистика: водители грузовиков попадают в ДТП почти в два раза чаще, чем среднестатистический водитель. Когда авария происходит, ее последствия почти всегда тяжелые: повреждения сразу нескольких машин, перекрытые трассы или даже жертвы.

Почему это случается? Эксперты называют целый ряд причин:

Перегруз. Перевозчики нередко отправляют на трассу самосвалы и фуры с избыточным весом. Машина, которая везет лишнюю пару тонн, тормозит на десятки метров дольше.

Перевозчики нередко отправляют на трассу самосвалы и фуры с избыточным весом. Машина, которая везет лишнюю пару тонн, тормозит на десятки метров дольше. Старение автопарка. Средний возраст грузовика в России – 21–22 года. Новый тягач стоит более 10 миллионов рублей, и обновлять парк многим перевозчикам в нынешних условиях просто не по карману. В итоге на дорогах становится все больше машин с большой степенью износа.

Средний возраст грузовика в России – 21–22 года. Новый тягач стоит более 10 миллионов рублей, и обновлять парк многим перевозчикам в нынешних условиях просто не по карману. В итоге на дорогах становится все больше машин с большой степенью износа. Экономия на шинах и запчастях. Дорогие оригинальные детали (которые нередко трудно найти) часто заменяют «доноры» с разборок. Это тоже не лучшим образом сказывается на надежности и безопасности.

Дорогие оригинальные детали (которые нередко трудно найти) часто заменяют «доноры» с разборок. Это тоже не лучшим образом сказывается на надежности и безопасности. Несоблюдение режима труда и отдыха. По закону водитель должен отдыхать каждые 4-4,5 часа (см. Приказ Минтранса от 16.10.2020 № 424), но все мы с вами понимаем, что время – деньги, и терять их никто не хочет.

По закону водитель должен отдыхать каждые 4-4,5 часа (см. Приказ Минтранса от 16.10.2020 № 424), но все мы с вами понимаем, что время – деньги, и терять их никто не хочет. Слабая инфраструктура. В теории каждые 50-100 километров водитель должен иметь возможность остановиться и отдохнуть. На практике же, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, такие стоянки – редкость. Порой дальнобойщику приходится ехать сотни километров в поисках места для остановки. В результате он вынужден ехать «до упора», рискуя заснуть за рулем.

В теории каждые 50-100 километров водитель должен иметь возможность остановиться и отдохнуть. На практике же, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, такие стоянки – редкость. Порой дальнобойщику приходится ехать сотни километров в поисках места для остановки. В результате он вынужден ехать «до упора», рискуя заснуть за рулем. Нарушения скоростного режима. По закону тяжелым грузовикам массой свыше 3,5 тонн разрешено ехать не быстрее 70-90 км/ч (в зависимости от категории дороги), а на магистралях – до 90 км/ч. Но на деле многие фуры разгоняются быстрее положенного. Опасность в том, что у полностью загруженной фуры тормозной путь вдвое длиннее, чем у легковушки: если легковой автомобиль на скорости 100 км/ч останавливается примерно за 40-45 метров, то фуре для этого нужно уже под сотню.

Дорожные сводки показывают, что проблему создает не только техника или перегруз, но и человеческая безответственность. В сентябре 2025 года в Кизильском районе Челябинской области инспекторы остановили дальнобойщика в состоянии алкогольного опьянения. При проверке на трезвость алкотестер показал 0,454 мг/л при допустимой норме 0,16 мг/л.

Буквально за пару дней до этого в Екатеринбурге пьяный водитель Газели умудрился снести трамвайную остановку – чудом обошлось без жертв. В этом случае водитель и вовсе сбежал с места ДТП прямо на глазах у шокированных очевидцев.

Как видите, многое зависит не только от состояния машины, но и от решения конкретного человека, который сознательно выезжает на дорогу, нарушая правила.

1. Таксисты

Вряд ли кто-то удивится, что именно таксисты возглавляют рейтинг. Их рабочая смена – это сотни километров по загруженным улицам, гонка со временем и за клиентами, бесконечные звонки и подсказки навигатора. Все это снижает концентрацию, а ошибки на дороге стоят дорого.

В прошлом году таксисты попадали в аварии в пять раз чаще, чем владельцы обычных легковых автомобилей. Частота страховых случаев по ОСАГО для такси составляет 22,2% против 4,3% у остальных автомобилистов. По данным Российского союза автостраховщиков, лишь половина таксомоторного парка в стране имеет действующие полисы ОСАГО. Иными словами, примерно каждый второй автомобиль с «шашечками» работает без обязательной страховки.

Как вести себя рядом с водителями из группы риска

Увы, за рулем вы не можете контролировать ни усталость водителя грузовика, ни осознанность курьера. Зато можете сыграть на опережение и снизить риск для себя. Вот несколько простых приемов, которые могут реально снизить шансы оказаться в местной сводке ДТП.

Соблюдайте дистанцию. Такси и автобусы часто совершают резкие маневры: то выходят на обгон, то резко прижимаются к обочине ради остановки. Если ехать за ними вплотную, времени на реакцию не останется, и при резком торможении вы просто их «догоните».

Такси и автобусы часто совершают резкие маневры: то выходят на обгон, то резко прижимаются к обочине ради остановки. Если ехать за ними вплотную, времени на реакцию не останется, и при резком торможении вы просто их «догоните». Не подрезайте грузовики. У фуры тормозной путь почти в два раза больше, чем у легкового автомобиля.

У фуры тормозной путь почти в два раза больше, чем у легкового автомобиля. Будьте внимательнее, завидев курьеров. Велосипеды, мопеды и самокаты часто лавируют между машинами. Полагаться на инстинкт самосохранения водителей СИМ бессмысленно. Гораздо эффективнее – постараться предугадать траекторию их движения и держаться как можно дальше.

Велосипеды, мопеды и самокаты часто лавируют между машинами. Полагаться на инстинкт самосохранения водителей СИМ бессмысленно. Гораздо эффективнее – постараться предугадать траекторию их движения и держаться как можно дальше. Учитывайте время суток. Ночью рядом с дальнобойщиками будьте особенно внимательны. Усталость берет свое: стоит водителю начать «клевать носом», и многотонная фура превращается в неуправляемый таран.

Ночью рядом с дальнобойщиками будьте особенно внимательны. Усталость берет свое: стоит водителю начать «клевать носом», и многотонная фура превращается в неуправляемый таран. Уступайте спецтранспорту правильно. Увидев машину с проблесковыми маячками синего цвета и сиреной, не шарахайтесь в сторону и не бейте по тормозам – так вы только мешаете. Для спецмашины важно видеть именно «коридор», а не мечущихся из ряда в ряд автомобилистов. Поэтому плавно сбросьте скорость и уступите дорогу – большего от вас не требуется.