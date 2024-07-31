Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Электросамокатчиков разделят на категории с целью контроля
31 июля
Электросамокатчиков разделят на категории с целью контроля
В России хотят разделить СИМ на личные и...
Электрокар Атом
31 июля
Салон электрокара Атом рассекретили
Появились официальные фото интерьера серийного...
Перевозки грузов ж/д в России хотят регулировать по принципу «вези или плати»
31 июля
Перевозки грузов ж/д в России хотят регулировать по принципу «вези или плати»
В Госдуме хотят сформировать...

Зона повышенной опасности: почему происходят ДТП на ж/д переездах

В РЖД назвали основную причину 90% ДТП на железнодорожных переездах

Несоблюдение водителями правил дорожного движения является основной причиной всех аварий на железнодорожных переездах. Об этом рассказали в РЖД.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО
«Основная причина аварий на переездах - несоблюдение ПДД водителями. За первое полугодие 2024 года из 96 ДТП - 90% случаев произошли именно по причине выезда на переезд при запрещающем сигнале светофора, 6% - когда автомобилисты объезжали закрытый шлагбаум. Для сравнения: всего 4% аварий произошли из-за технической неисправности автомобиля на переезде», – говорится в сообщении компании.

Аденома предстательной железы: простыми словами о сложном заболевании

Комментируя аварию в Волгоградской области, в РЖД подчеркнули, что водитель транспортного средства проигнорировал звуковые сигналы и предупреждающий красный цвет.

«Чудом обошлось без жертв, но некоторые пассажиры и сотрудники поезда получили серьезные травмы. Переезд был регулируемый, но водитель проигнорировал звуковые сигналы и красный свет. Этой ситуации можно было избежать, если бы водитель соблюдал главное правило пересечения железнодорожных переездов: убедись в отсутствии приближающегося поезда!» – убеждены в компании.

Напомним, в понедельник, 29 июля, на перегоне Гремячая – Котельниково в Волгоградской области в дневное время водитель грузовика КАМАЗ выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом № 491 Казань-Адлер. Несколько вагонов сошли с рельсов и опрокинулись, в поезде находились 803 пассажира, есть пострадавшие.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: t.me/telerzd

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
31.07.2024
Фото:АГН «Москва»
Поделиться:
Оцените материал:
0