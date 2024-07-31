Зона повышенной опасности: почему происходят ДТП на ж/д переездах

В РЖД назвали основную причину 90% ДТП на железнодорожных переездах

Несоблюдение водителями правил дорожного движения является основной причиной всех аварий на железнодорожных переездах. Об этом рассказали в РЖД.

«Основная причина аварий на переездах - несоблюдение ПДД водителями. За первое полугодие 2024 года из 96 ДТП - 90% случаев произошли именно по причине выезда на переезд при запрещающем сигнале светофора, 6% - когда автомобилисты объезжали закрытый шлагбаум. Для сравнения: всего 4% аварий произошли из-за технической неисправности автомобиля на переезде», – говорится в сообщении компании.

Комментируя аварию в Волгоградской области, в РЖД подчеркнули, что водитель транспортного средства проигнорировал звуковые сигналы и предупреждающий красный цвет.

«Чудом обошлось без жертв, но некоторые пассажиры и сотрудники поезда получили серьезные травмы. Переезд был регулируемый, но водитель проигнорировал звуковые сигналы и красный свет. Этой ситуации можно было избежать, если бы водитель соблюдал главное правило пересечения железнодорожных переездов: убедись в отсутствии приближающегося поезда!» – убеждены в компании.

Напомним, в понедельник, 29 июля, на перегоне Гремячая – Котельниково в Волгоградской области в дневное время водитель грузовика КАМАЗ выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом № 491 Казань-Адлер. Несколько вагонов сошли с рельсов и опрокинулись, в поезде находились 803 пассажира, есть пострадавшие.

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Источник: t.me/telerzd