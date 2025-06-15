Наказание за неправильную перевозку детей станет жестче
Уже в июне Госдума может рассмотреть законопроект, предлагающий удвоение штрафов за неправильную перевозку несовершеннолетних детей в автомобилях. Вместе с генеральным директором компании Frank Auto Ириной Франк рассмотрим, к чему могут привести такие нововведения.
Как планируют увеличить штрафы
Инициатива была внесена сенаторами Андреем Кутеповым и Игорем Тресковым еще в марте 2025 года и уже получила поддержку правительства РФ. Если инициативу поддержат и изменения в часть 3 статьи 12.23 КоАП будут внесены, то штрафы увеличатся следующим образом:
- для водителей-физлиц – с 3000 до 5000 рублей;
- для должностных лиц – с 25 000 до 50 000 рублей;
- для юридических лиц – со 100 000 до 200 000 рублей.
Важно понимать, что штраф выписывается не только за отсутствие детского удерживающего устройства (автокресла или бустера). Нарушением также считается:
- устройство, не соответствующее росту и весу ребенка;
- несколько детей в одном устройстве, предназначенном для одного;
- устройство, ненадлежащим образом закрепленное в автомобиле (не пристегнуто ремнями безопасности или системой ISOFIX).
На данный момент размер штрафа зависит от статуса нарушителя:
- 3000 рублей – для обычного водителя (например, родителя),
- 25 000 рублей – для должностного лица (например, водителя такси)
- 100 000 рублей – для организации (например, перевозчика или таксопарка).
Главная цель – мотивировать взрослых заботиться о безопасности детей
«Инициатива по удвоению штрафов – это не просто ужесточение наказания, а важный сигнал, – комментирует Ирина Франк. – Статистика ДТП неумолимо показывает: правильно подобранное и установленное детское автокресло – главный фактор выживания ребенка в аварии».
Нынешние штрафы, особенно для организаций, часто воспринимались как «мелкие дополнительные расходы». Увеличение сумм до 50 тысяч и 200 тысяч рублей должно заставить перевозчиков серьезно пересмотреть подходы к безопасности юных пассажиров.
Ирина Франк, генеральный директор компании Frank Auto:
— Для родителей это тоже повод лишний раз проверить, подходит ли кресло ребенку по параметрам, не вырос ли он из него и надежно ли оно зафиксировано.
Цель здесь — не собрать больше штрафов, а мотивировать на соблюдение жизненно важных правил. Надеюсь, нововведения повысят дисциплину и, как следствие, спасут детские жизни.
Однако параллельно с ужесточением наказаний необходима и постоянная разъяснительная работа о правильном выборе и использовании удерживающих устройств.
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