Наказание за неправильную перевозку детей станет жестче

В Госдуме планируют увеличить штрафы за нарушение правил перевозки детей

Уже в июне Госдума может рассмотреть законопроект, предлагающий удвоение штрафов за неправильную перевозку несовершеннолетних детей в автомобилях. Вместе с генеральным директором компании Frank Auto Ириной Франк рассмотрим, к чему могут привести такие нововведения.

Как планируют увеличить штрафы

Инициатива была внесена сенаторами Андреем Кутеповым и Игорем Тресковым еще в марте 2025 года и уже получила поддержку правительства РФ. Если инициативу поддержат и изменения в часть 3 статьи 12.23 КоАП будут внесены, то штрафы увеличатся следующим образом:

для водителей-физлиц – с 3000 до 5000 рублей;

для должностных лиц – с 25 000 до 50 000 рублей;

для юридических лиц – со 100 000 до 200 000 рублей.

Важно понимать, что штраф выписывается не только за отсутствие детского удерживающего устройства (автокресла или бустера). Нарушением также считается:

устройство, не соответствующее росту и весу ребенка;

несколько детей в одном устройстве, предназначенном для одного;

устройство, ненадлежащим образом закрепленное в автомобиле (не пристегнуто ремнями безопасности или системой ISOFIX).

На данный момент размер штрафа зависит от статуса нарушителя:

3000 рублей – для обычного водителя (например, родителя),

25 000 рублей – для должностного лица (например, водителя такси)

100 000 рублей – для организации (например, перевозчика или таксопарка).

Главная цель – мотивировать взрослых заботиться о безопасности детей

«Инициатива по удвоению штрафов – это не просто ужесточение наказания, а важный сигнал, – комментирует Ирина Франк. – Статистика ДТП неумолимо показывает: правильно подобранное и установленное детское автокресло – главный фактор выживания ребенка в аварии».

Нынешние штрафы, особенно для организаций, часто воспринимались как «мелкие дополнительные расходы». Увеличение сумм до 50 тысяч и 200 тысяч рублей должно заставить перевозчиков серьезно пересмотреть подходы к безопасности юных пассажиров.

Ирина Франк, генеральный директор компании Frank Auto:

— Для родителей это тоже повод лишний раз проверить, подходит ли кресло ребенку по параметрам, не вырос ли он из него и надежно ли оно зафиксировано.

Цель здесь — не собрать больше штрафов, а мотивировать на соблюдение жизненно важных правил. Надеюсь, нововведения повысят дисциплину и, как следствие, спасут детские жизни.

Однако параллельно с ужесточением наказаний необходима и постоянная разъяснительная работа о правильном выборе и использовании удерживающих устройств.

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