Как снизить температуру в салоне авто: самый простой и дешевый способ

Эксперты «За рулем» проверили в деле солнцезащитные шторки для авто

Автомобильные кондиционеры давно стали привычными – и это хорошо. Но когда машина часами стоит на солнцепеке, то некоторые детали кузова и салона могут нагреться градусов до восьмидесяти, а то и больше! Пластик перегревается, появляются неприятные запахи, рукой порой не дотронуться.

Цвет, конечно, оказывает влияние. Черные и темные автомобили раскаляются гораздо сильнее. Но панель приборов, рулевое колесо, да и сиденья чаще всего как раз темного цвета!

Помощь кондиционеру должны оказывать противосолнечные шторки (они же – экраны, накидки и тому подобное), которыми владелец закрывает на парковках ветровое стекло, уменьшая проникновение в салон солнечного света. Однако их производители не декларируют конкретные величины полезного эффекта. Да и есть ли он на самом деле?

Вот и выясним с приборами в руках!

Наружные или внутренние?

Часть подобных устройств предназначена для установки снаружи автомобиля, причем не только летом: такие накидки защищают стекло от обледенения. Недостаток наружной защиты очевиден: ее могут украсть. Кроме того, срок ее службы будет сравнительно невысоким вследствие влияния дождя, снега и так далее.

При наличии опыта на установку экрана ­требуется пара минут. А вот если опыта нет, то затея начинает ­раздражать с самого начала.

Однако реальная эффективность выше, чем при внутрисалонной установке, когда экран борется с излучением, которое уже проникло через ветровое стекло. Частично он попытается вернуть его обратно, но лишь частично. При этом стеклу достанется как следует, особенно при наличии на нем сколов и трещин. Будет нагреваться и клей, которым стекло приклеено к кузову: возможна даже потеря герметичности.

Наружную накидку установить просто. Но и лишиться ее нетрудно.

Для испытаний мы приобрели десяток подобных приспособлений для внутреннего и наружного форм-фактора, чтобы оценить их эффективность, а также удобство применения.

Результаты наших испытаний относятся именно к этим образцам.

Как испытывали

Натурные испытания на автомобиле любопытны, однако точно сравнить эффективность шторок не дают. Главная причина – инерционность нагрева и охлаждения: салон не может мгновенно изменять свою температуру ни в плюс, ни в минус.

На экран воздействует инфракрасная лампа мощностью 100 Вт, а с другой стороны термопара измеряет температуру. Начальные параметры теплопередачи излучением определялись без экрана.

Поэтому оперативно заменять одну шторку другой бессмысленно, да и невозможно: придется всякий раз обеспечивать идентичные стартовые условия, а на это могут уходить часы. Да и солнце не стоит на месте. Поэтому проверку на машине решили свести к сравнению удобства пользования различными шторками. Заодно оценили реальную температуру в салоне после многочасовой парковки на солнцепеке.

Гармошку трудно натягивать как на стенде, так и в автомобиле. Смотрится красиво, но эффективность – из самых низких в нашей выборке.

Для численной оценки эффективности шторок мы соорудили стенд, состоящий из источника инфракрасного излучения мощностью 100 Вт и термодатчика, расположенного на фиксированном расстоянии от излучателя. В исходном состоянии без каких-либо преград термометр показывал стабильную температуру в 52 °C, что близко к температуре нагрева салона на солнцепеке. Осталось проверить, насколько снижаются его показания при наличии того или иного экрана.

Cолнцезащитные шторки — экспертиза «За рулем»

Зонт Примерная цена 700 ₽

Форм-фактор в виде зонта удобен в эксплуатации. Раскрываем его внутри салона, и он устойчиво стоит, проникнув под зеркало заднего вида и упираясь ручкой в центральную консоль. Не очень удобен, если под зеркалом заднего вида автопроизводитель разместил сочетание метеостанции, киностудии и ЭВМ из прошлого века.

Понравилось. Trek TR-53 Шторка солнцезащитная

Примерная цена 1150 ₽

Указано, что можно использовать во время движения как аналог тонировки. Надеемся, что ПДД создатели читали, но даже если отвалится на ходу с заднего стекла – что тогда? Температуру в салоне снижает всего на несколько градусов. Дорого.

Не понравилось.

Feen Laser series Шторка

Примерная цена 500 ₽

Жесткая удобная шторка. Ширину лучше подбирать под стекло, иначе будут гофры. Прижимается козырьками. Есть вырез под зеркало.

Понравилось. Car Window Retractable Sun Shade Примерная цена 1150 ₽

Гармошка неудобная, сильное натяжение затрудняет ­пользование. И цена высокая.

Не понравилось.

Daswerk Шторка солнцезащитная на лобовое стекло автомобиля

Примерная цена 260 ₽

Предусмотрен вырез под зеркало. Симметричная отражающая поверхность. Дешево.

Понравилось. Disney Pixar Солнцезащитная шторка на лобовое стекло автомобиля

Примерная цена 1200 ₽

Картинка портит отражающую способность. При испытаниях стала плавиться. Дорого.

Не понравилось.

Накидка Всесезонная на лобовое стекло

Примерная цена 650 ₽

Хорошо работает зимой и летом. Есть ушки под зеркала. Продевается под двери. Есть смысл дополнить мощными неодимовыми магнитами.

Понравилось. Накидка На лобовое стекло

Примерная цена 600 ₽

Слабенькие магнитики не держат, нужны нештатные. Защемляется под двери.

Не понравилось.

Feen Шторка солнцезащитная

Примерная цена 550 ₽

Пружинный упругий каркас. Есть прорезь под зеркало. Прижимается козырьками.

Понравилось. Stvol Шторка солнцезащитная на лобовое стекло

Примерная цена 550 ₽

Ткань с пружинным проволочным каркасом. Выреза под зеркало нет. Масса небольшая. Держится козырьками. Идеология забавная. А мешочка для упаковки нет.

В целом понравилось.

Итоги испытаний солнцезащитных экранов

Начнем с цифр. Все изделия понижают температуру, хотя и в разной степени. Хуже всех это удалось шторке Trek TR‑53: всего на пару градусов. Это неудивительно – фактически перед нами полупрозрачная пленка типа той, что используется для тонировки стекол, а не светоотражающий экран.

Шторка с нарисованной картинкой расплавилась при испытаниях…

А вот все шторки с блестящей светоотражающей поверхностью сработали гораздо лучше, снизив температуру с исходных 52 °C до 32...37 °C. Накидки для наружного применения показали результаты ниже 32 °C.

Отметим, что часть изделий имеет вырез под зеркало заднего вида, другая же обходится без него.

Результаты испытаний солнцезащитных экранов

Наименование Температура до шторки, °С Температура после шторки, °С Зонт 52 37 Trek TR-53 50 Feen Laser series 32 Car Window Retractable Sun Shade 37 Daswerk 32 Disney Pixar 37 Накидка всесезонная на лобовое стекло 42 Накидка

на лобовое стекло 32 Feen 35 Stvol 37

Сколько градусов в салоне?

Дождавшись солнечной погоды, когда в тени термометр показал +25 °C, померили инфракрасным термометром реальную температуру в салоне редакционного Ларгуса. Цифры оказались ожидаемыми: передняя панель раскалилась до 69 °C. Даже спинки сидений, на которые солнечные лучи вообще не попадали, нагрелись до 45 °C.

После того, как в салоне разместили одну из шторок (волею случая это оказалось изделие Daswerk), панель остыла до 50 °C, а сиденья – до 39 °C. Что ж, лучше так, чем никак.

НАШИ СОВЕТЫ Устанавливать любой подобный аксессуар довольно муторно. Отметим, что капризные присоски во всех случаях заменяются противосолнечными козырьками, они надежнее и удобнее. Наружные накидки универсальны. Их можно использовать даже как подстилку при экспресс-ремонте. А можно и для «сугрева» себя самого в критической ситуации. Или как зонтик, чтобы добежать до помещения в ливень.

Стоит ли заморачиваться?

Если есть возможность не оставлять машину на длительное время под солнцем, то не стоит, конечно. Но порой даже не получается поставить машину кормой к светилу, чтобы уменьшить облучение.

Поэтому подобные приспособления считаем в целом полезными. Они не только снизят нагрев салона, но и поспособствуют сохранности всяких электронных приборчиков типа видеорегистраторов или радар-детекторов. Кроме того, кондиционеру будет легче привести температуру в норму : это, хоть и чуть, но сэкономит топливо.

От рекомендаций, какая именно шторка лучше, воздержимся: ориентируйтесь на размер и способ крепления, подходящий для вашего конкретного автомобиля. И не гонитесь за «граффити» – зеркало, оно и есть зеркало, пусть как можно лучше отражает всё, что на него падает.

Есть ли смысл переплачивать за бренд? Ответ тут.