Как снизить температуру в салоне авто: самый простой и дешевый способ
Автомобильные кондиционеры давно стали привычными – и это хорошо. Но когда машина часами стоит на солнцепеке, то некоторые детали кузова и салона могут нагреться градусов до восьмидесяти, а то и больше! Пластик перегревается, появляются неприятные запахи, рукой порой не дотронуться.
Цвет, конечно, оказывает влияние. Черные и темные автомобили раскаляются гораздо сильнее. Но панель приборов, рулевое колесо, да и сиденья чаще всего как раз темного цвета!
Помощь кондиционеру должны оказывать противосолнечные шторки (они же – экраны, накидки и тому подобное), которыми владелец закрывает на парковках ветровое стекло, уменьшая проникновение в салон солнечного света. Однако их производители не декларируют конкретные величины полезного эффекта. Да и есть ли он на самом деле?
Вот и выясним с приборами в руках!
Наружные или внутренние?
Часть подобных устройств предназначена для установки снаружи автомобиля, причем не только летом: такие накидки защищают стекло от обледенения. Недостаток наружной защиты очевиден: ее могут украсть. Кроме того, срок ее службы будет сравнительно невысоким вследствие влияния дождя, снега и так далее.
Однако реальная эффективность выше, чем при внутрисалонной установке, когда экран борется с излучением, которое уже проникло через ветровое стекло. Частично он попытается вернуть его обратно, но лишь частично. При этом стеклу достанется как следует, особенно при наличии на нем сколов и трещин. Будет нагреваться и клей, которым стекло приклеено к кузову: возможна даже потеря герметичности.
Для испытаний мы приобрели десяток подобных приспособлений для внутреннего и наружного форм-фактора, чтобы оценить их эффективность, а также удобство применения.
Результаты наших испытаний относятся именно к этим образцам.
Как испытывали
Натурные испытания на автомобиле любопытны, однако точно сравнить эффективность шторок не дают. Главная причина – инерционность нагрева и охлаждения: салон не может мгновенно изменять свою температуру ни в плюс, ни в минус.
Поэтому оперативно заменять одну шторку другой бессмысленно, да и невозможно: придется всякий раз обеспечивать идентичные стартовые условия, а на это могут уходить часы. Да и солнце не стоит на месте. Поэтому проверку на машине решили свести к сравнению удобства пользования различными шторками. Заодно оценили реальную температуру в салоне после многочасовой парковки на солнцепеке.
Для численной оценки эффективности шторок мы соорудили стенд, состоящий из источника инфракрасного излучения мощностью 100 Вт и термодатчика, расположенного на фиксированном расстоянии от излучателя. В исходном состоянии без каких-либо преград термометр показывал стабильную температуру в 52 °C, что близко к температуре нагрева салона на солнцепеке. Осталось проверить, насколько снижаются его показания при наличии того или иного экрана.
Cолнцезащитные шторки — экспертиза «За рулем»
| Примерная цена 700 ₽
Форм-фактор в виде зонта удобен в эксплуатации. Раскрываем его внутри салона, и он устойчиво стоит, проникнув под зеркало заднего вида и упираясь ручкой в центральную консоль. Не очень удобен, если под зеркалом заднего вида автопроизводитель разместил сочетание метеостанции, киностудии и ЭВМ из прошлого века.
Понравилось.
| Шторка солнцезащитная
Примерная цена 1150 ₽
Указано, что можно использовать во время движения как аналог тонировки. Надеемся, что ПДД создатели читали, но даже если отвалится на ходу с заднего стекла – что тогда? Температуру в салоне снижает всего на несколько градусов. Дорого.
Не понравилось.
| Шторка
Примерная цена 500 ₽
Жесткая удобная шторка. Ширину лучше подбирать под стекло, иначе будут гофры. Прижимается козырьками. Есть вырез под зеркало.
Понравилось.
| Примерная цена 1150 ₽
Гармошка неудобная, сильное натяжение затрудняет пользование. И цена высокая.
Не понравилось.
| Шторка солнцезащитная на лобовое стекло автомобиля
Примерная цена 260 ₽
Предусмотрен вырез под зеркало. Симметричная отражающая поверхность. Дешево.
Понравилось.
| Солнцезащитная шторка на лобовое стекло автомобиля
Примерная цена 1200 ₽
Картинка портит отражающую способность. При испытаниях стала плавиться. Дорого.
Не понравилось.
| Всесезонная на лобовое стекло
Примерная цена 650 ₽
Хорошо работает зимой и летом. Есть ушки под зеркала. Продевается под двери. Есть смысл дополнить мощными неодимовыми магнитами.
Понравилось.
| На лобовое стекло
Примерная цена 600 ₽
Слабенькие магнитики не держат, нужны нештатные. Защемляется под двери.
Не понравилось.
| Шторка солнцезащитная
Примерная цена 550 ₽
Пружинный упругий каркас. Есть прорезь под зеркало. Прижимается козырьками.
Понравилось.
| Шторка солнцезащитная на лобовое стекло
Примерная цена 550 ₽
Ткань с пружинным проволочным каркасом. Выреза под зеркало нет. Масса небольшая. Держится козырьками. Идеология забавная. А мешочка для упаковки нет.
В целом понравилось.
Итоги испытаний солнцезащитных экранов
Начнем с цифр. Все изделия понижают температуру, хотя и в разной степени. Хуже всех это удалось шторке Trek TR‑53: всего на пару градусов. Это неудивительно – фактически перед нами полупрозрачная пленка типа той, что используется для тонировки стекол, а не светоотражающий экран.
А вот все шторки с блестящей светоотражающей поверхностью сработали гораздо лучше, снизив температуру с исходных 52 °C до 32...37 °C. Накидки для наружного применения показали результаты ниже 32 °C.
Отметим, что часть изделий имеет вырез под зеркало заднего вида, другая же обходится без него.
Результаты испытаний солнцезащитных экранов
|
Наименование
|
Температура до шторки, °С
|
Температура после шторки, °С
|
Зонт
|
52
|
37
|
Trek TR-53
|
50
|
Feen Laser series
|
32
|
Car Window Retractable Sun Shade
|
37
|
Daswerk
|
32
|
Disney Pixar
|
37
|
Накидка всесезонная на лобовое стекло
|
42
|
Накидка
|
32
|
Feen
|
35
|
Stvol
|
37
Сколько градусов в салоне?
Дождавшись солнечной погоды, когда в тени термометр показал +25 °C, померили инфракрасным термометром реальную температуру в салоне редакционного Ларгуса. Цифры оказались ожидаемыми: передняя панель раскалилась до 69 °C. Даже спинки сидений, на которые солнечные лучи вообще не попадали, нагрелись до 45 °C.
После того, как в салоне разместили одну из шторок (волею случая это оказалось изделие Daswerk), панель остыла до 50 °C, а сиденья – до 39 °C. Что ж, лучше так, чем никак.
НАШИ СОВЕТЫ
Устанавливать любой подобный аксессуар довольно муторно. Отметим, что капризные присоски во всех случаях заменяются противосолнечными козырьками, они надежнее и удобнее.
Наружные накидки универсальны. Их можно использовать даже как подстилку при экспресс-ремонте. А можно и для «сугрева» себя самого в критической ситуации. Или как зонтик, чтобы добежать до помещения в ливень.
Стоит ли заморачиваться?
Если есть возможность не оставлять машину на длительное время под солнцем, то не стоит, конечно. Но порой даже не получается поставить машину кормой к светилу, чтобы уменьшить облучение.
Поэтому подобные приспособления считаем в целом полезными. Они не только снизят нагрев салона, но и поспособствуют сохранности всяких электронных приборчиков типа видеорегистраторов или радар-детекторов. Кроме того, кондиционеру будет легче привести температуру в норму: это, хоть и чуть, но сэкономит топливо.
От рекомендаций, какая именно шторка лучше, воздержимся: ориентируйтесь на размер и способ крепления, подходящий для вашего конкретного автомобиля. И не гонитесь за «граффити» – зеркало, оно и есть зеркало, пусть как можно лучше отражает всё, что на него падает.
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