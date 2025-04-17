Есть ли смысл переплачивать за бренд? Разорвали 12 ремней — и вот ответ!

Эксперты «За рулем» провели ресурсные испытания поликлиновых ремней 12 брендов

Поликлиновый ремень, он же ручейковый, он же ribbed belt по-английски, – это натяжное резинотехническое изделие, передающее в процессе вращения энергию от ведущего шкива к ведомым.

По сравнению с клиновыми ремнями прошлого века он обладает рядом преимуществ: допускает обратный изгиб, более устойчив к пиковым нагрузкам, обладает повышенными скоростными характеристиками.

Ремень Весты – силовой, шестиручьевой. А вот у гибрида Toyota Prius приводной ремень имеет всего три ручья. Почему?

Да потому что компрессор кондиционера там электрический, а генератора в привычном виде нет. Вот ремню и остается вращать лишь насос охлаждающей жидкости. Кроме того, из-за крупного модуля коробки передач и мотор-генератора двигателю отвели совсем немного места до правого лонжерона, при этом зона ремня максимально стиснута.

Несущий слой состоит из высокопрочных композитных нитей с малым линейным удлинением, распределенных по рабочей поверхности.

Сейчас поликлиновые ремни применяются повсеместно – в сельском хозяйстве, медицине и, конечно, в автомобильной промышленности.

Расположение ремня привода вспомогательных агрегатов.

Для экспертизы мы приобрели 24 приводных ремня, вращающих генератор и компрессор кондиционера автомобилей Лада Веста и XRAY с вазовскими моторами – по два экземпляра каждого из дюжины брендов.

Разорвать и согнуть

Первый ремень из каждого дуэта проверяли на разрывной машине РМ‑20 по методике ГОСТ 34341–2017.

Разрывная машина натягивает ремень между двумя шкивами диаметром 100 мм, как и указано в ГОСТе.

Мы порвали все ремни, чтобы этого не произошло у вас

Второй экземпляр выдерживали в сушильном шкафу ШС‑80‑СПУ при температуре 100 °C в течение 70 часов.

После проведенного таким образом термического старения каждый ремень перегибали по гладкому цилиндрическому шкиву диаметром 100 мм ручейками наружу и проводили визуальный осмотр.

Образцы, не получившие замечаний, размещали в морозильной камере SE30–45‑P для суточной выдержки при температуре –45 °C. После этого ремень выпрямляли в течение пары секунд, не вынимая из камеры. В области перегиба не должно быть разрывов и трещин.

Ремни «прожариваются» в термокамере при температуре 100 °C.

Участники испытаний «За рулем» — приводные ремни

Bosch Примерная цена 1400 ₽

Результат средний, стоимость тоже. Если имя для вас важнее цены – можно брать. Continental Примерная цена 600 ₽

Усилие разрыва – минимальное в выборке: всего 1060 кгс. Стоимость – одна из самых низких. От этого бренда ожидали большего, но можно брать. Contibelt Примерная цена 600 ₽

Третий результат по усилию разрыва. Стоимость – одна из самых низких. Рекомендуем.

Dayco Примерная цена 1100 ₽

Усилие разрыва и стоимость средние по выборке. Замечаний нет – можно брать. Dunlop Примерная цена 1800 ₽

По усилию разрыва – второй результат в выборке. Цена – одна из самых высоких, наряду с Gates. Брать можно, если переплата за бренд не смущает. Höfer Примерная цена 400 ₽

Результат ближе к самым невысоким в выборке, зато цена – минимальная. При желании сэкономить стоит брать.

Hola Примерная цена 1050 ₽

Всё среднее – и усилие разрыва, и стоимость. Можно брать. Gates Примерная цена 1800 ₽

Результат по разрыву средний. Цена – самая высокая. Можно брать, но за эти деньги можно купить два-три хороших ремня других марок. Marel Примерная цена 1000 ₽

По усилию разрыва – лучший показатель в тесте: ремень сдался только при нагрузке в 1774 кгс. Цена средняя. Рекомендуем в первую очередь.

Trially Примерная цена 1000 ₽

Показатели средние, цена также. Нормальный выбор – можно брать. Volram Примерная цена 750 ₽

Второй от конца по усилию разрыва. Зато цена невысокая: можно брать. Балаково. Запчасть Примерная цена 1150 ₽

Результат по разрыву – средний, а вот цена для известного отечественного бренда показалась завышенной. Но можно брать.

Итоги и выводы

Результаты испытаний относятся только к данной выборке продукции.

А получились они довольно неожиданными.

Разброс по величине усилия разрыва ремней составил от 1060 кгс у ремня Continental до 1774 кгс у продукта Marel. Разница – почти 70%.

Однако вспомним, что в аналогичных испытаниях ремней для Гранты разброс показателей тоже был внушительным – примерно 60%. А с учетом того, что требования стандарта даже самый «слабый» ремень превысил более чем в 2,5 раза, получается, что повода для беспокойства нет. Тем более что температурные испытания все ремни успешно выдержали.

С формальной точки зрения можно рекомендовать для покупки все ремни, ведь никто не провалил замеров. Но мы в первую очередь рекомендуем Marel – за лучший результат по разрыву, а также Contibelt – за высокий результат при низкой стоимости. А переплачивать за Bosch, Dunlop и Gates никакого смысла нет.

В заключение отметим, что одноименные изделия других типоразмеров должны, на наш взгляд, вести себя аналогичным образом. Что касается розничных цен, то сегодня они, зачастую, бывают непредсказуемыми.

Комментарий специалиста

Алексей Тарасов, зам. начальника испытательной лаборатории ООО «НПО "Талис»

– В отличие от ранее испытанных нами приводных ремней на Гранту, предоставленные образцы ремней для Весты показали достойные результаты. Ни по одному изделию замечаний не было!