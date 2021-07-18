Длительное пребывание на солнцепеке не слишком полезно для человеческого организма: может привести к ожогу кожи или солнечному удару. А что насчет автомобиля, который вместе с вами парится на даче? Рассказываем, какие могут быть последствия — и как их избежать.

Температура в салоне машины, долго простоявшей на солнцепеке, может достигать 60 градусов по Цельсию, а внешние панели разогреваются даже до 90 градусов! Дискомфорт в первые минуты после того, как вы открыли дверь, гарантирован. Дичайшая жара требует проветривания, и в этот момент вы рискуете запустить внутрь мух и слепней. Ну а вредные вещества, которые выделяет разогретый пластик (как бы нас ни убеждали в экологической чистоте материалов) — вот они, уже внутри...

Машине стоянка на жаре грозит долгосрочными проблемами. Потускнеет ЛКП, выгорит обивка кресел, а это потеря товарного вида и убытки при перепродаже. Есть и угроза техническому состоянию машины.

Если хотите продлить молодость автомобиля, стоит придерживаться нескольких правил.

1. Паркуйтесь в тени

Только не деревьев! Жара нередко сменяется грозами и шквалистым ветром, поэтому вы рискуете получить веткой по крыше или того похлеще — удар молнии. Про «подарки» от птиц, которые, кстати, необходимо удалять как можно быстрее, чтобы не испортить краску, и клейкие желтые отпечатки от липы все знают и так. Так что для парковки лучше выбирать места подальше от старых деревьев, рекламных щитов, столбов и т.п. Если есть возможность, лучше встаньте в тени дома .

2. Пользуйтесь экранами

Простое решение для защиты от ультрафиолета — панели, отражающие солнечные лучи панели. Не только за ветровым, а лучше и за задними стеклами. Их можно найти в любом автомагазине, стоят они в пределах тысячи рублей. Да, устанавливать (а потом убирать) эти складные отражатели каждый раз, когда вы идете в магазин, муторно. Но если приехали хотя бы на пару часов, используйте этот простой метод. Панели значительно снижают температуру в салоне, что вы оцените, когда вернетесь, да и кондиционер быстрее охладит автомобиль.

3. Чехол — отлично!

Уезжаете надолго, а гаража нет? Не поскупитесь на чехол. За три-пять тысяч рублей вы получите надежную защиту от пыли и солнца, сохраните первозданный блеск краски. Чехлы делают из нейлона, прорезиненных материалов и мембранные. Некоторые виды ткани в сочетании с особой конструкцией чехла позволят уберечь и от последствий града .

4. Регулярно чистите салон

Пыль и грязь на приборной панели и других поверхностях может привести не только к появлению неприятных запахов, но и к растрескиванию и возникновению пятен на обивке. При периодической уборке обязательно используйте чистящие средства, предназначенные для автомобилей, и остерегайтесь агрессивной химии для домашней уборки.

5. Не ленитесь мыть машину

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Частое мытье помогает избавиться от битума, летящего с дороги, и останков насекомых. Все это неизбежно накапливается на кузове, минералы вступают в реакцию с высокой температурой и вызывают выцветание краски, причем неравномерное. Насекомые подвергаются бактериальному разложению, выделяя кислоты, способные еще больше повредить ЛКП.

Мыть кузов нужно только автомобильным шампунем, никаких стиральных порошков! Водные процедуры следует проводить в тени, избегая попадания холодной воды на раскаленный кузов, и обязательно протирать его вручную мягкой салфеткой из микрофибры. Материал опять же должен быть предназначен для автомобиля, а не для кухонных плит: мельчайший абразив или песчинка способны уничтожить товарный вид за пару минут.

6. Используйте защитный воск

Недостаточно просто время от времени мыть машину, стоит покрывать кузов воском не реже двух раз в год, чтобы зафиксировать натуральные масла в наружной краске и обеспечить защиту не только от вкраплений грязи, которые могут поцарапать поверхность, но и от солнечных лучей. Процедуру обработки лучше провести на профессиональной автомойке. Она не из дешевых, но вы почувствуете эффект сразу же — машина будет медленнее пачкаться .

7. Затонируйте стекла

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Современные качественные пленки способны существенно снижать уровень ультрафиолета и сделают температуру в салоне на несколько градусов ниже.

Прежде чем отдавать деньги, убедитесь, что вам предлагают именно атермальную тонировку. Стекло, оклеенное таким материалом, задерживает ультрафиолет практически на 100% и имеет защитные показатели от тепла до 50%. При этом можно сохранить светопропускаемость до 75%. Таким образом, пленки подойдут для защиты лобового и передних боковых стекол с учетом всех требований ГИБДД. Напомним, что требования по светопропусканию задней полусферы стекол не нормированы, и вы можете затемнить их по своему усмотрению .

Совет специалиста

Григорий Колесницкий, эксперт по продаже автомобилей с пробегом:

— Если салон перегрет, то устанавливать температуру кондиционера на минимум и включать обдув на полную не следует. Из-за большой разницы температур лобовое стекло может лопнуть. Сначала направьте поток в нижнюю часть салона, выйдете из машины и подождите несколько минут в тени. Для охлаждения торпедо, панелей дверей, руля можно использовать смоченную водой салфетку.

8. Маскируйте сколы на лобовом

Понятно, что от сколов не защищен никто. Но постарайтесь ликвидировать микротрещины и сколы как можно быстрее. Сейчас в каждом городе есть специализированные мастерские и масса профессиональных составов и инструментов для надежного ремонта. Если оставить трещину без внимания, то риск ее распространения особенно возрастает при разнице температур в салоне и на улице.

Постарайтесь не включать кондиционер на полную мощность и не направляйте его на стекло в первые минуты после запуска мотора.

Иногда сколы могут играть роль линз и при определенных неудачных обстоятельствах способны прожечь обивку сидений и даже вызвать возгорание!

9. Следите за багажом

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Понятно, что в салоне нельзя ни при каких обстоятельствах оставлять детей и животных. Не стоит и бросать в багажнике и салоне еду и напитки. Даже консервы и вакуумированные продукты могут испортиться в считаные часы, а жевательная резинка способна расплавиться, прилипнуть к обивке или испортить документы в бардачке или подлокотнике. Вино в стеклянной бутылке теряет вкусовые свойства, из пластиковых бутылок с водой выделяются бисфенол А. И хотя в минимальных дозах это вещество не опасно для здоровья — зачем рисковать? Газировка иногда взрывается от расширения емкости — полная химчистка салона гарантирована, но полное очищение интерьера, увы, никто не гарантирует.

10. Уберите из салона зажигалки, аэрозольные баллончики и электронику

Хотя такие случаи и редки, но все же известны: речь о пожарах из-за взорвавшихся зажигалок и баллонов с лаком для волос. В принципе, на всем перечисленном производитель указывает требование о хранении подальше от источников огня и высоких температур. Как ни странно, лучше вынуть из машины и освежители воздуха — пластиковый корпус также может деформироваться и протечь, а всевозможные «елочки» при контакте с руками или обивкой будут краситься.

11. Регулярно проверяйте уровень жидкостей...

В жару они могут расходоваться быстрее. Так что ездить с минимумом охлаждающей жидкости, и даже трансмиссионного масла не стоит. Проверяйте аккумулятор хотя бы раз каждое лето: в жару на батарею ложится более высокая нагрузка от кондиционера. Несложное тестирование аккумулятора предохранит от неприятных сюрпризов, типа незапуска мотора.

12. ... воздушные фильтры

Обычно в теплое время года в воздухе больше пыли. Забитые фильтры салона приведут к тому, что вы будете дышать грязным воздухом, а стекла — потеть при повышенной влажности. Воздушный фильтр мотора — источник кислорода для образования горючей смеси. Нет воздуха — больше расход топлива. В особенно тяжелых случаях может быть поврежден датчик массового расхода воздуха.

13. ... давление в шинах

Ежемесячно проверяйте давление в шинах. В составе резины есть каучук природный или синтетический, который боится солнечной радиации. Солнце и температура разрушают структуру материала и приводят к расслаиванию. Все это влияет на управляемость и тормозные свойства. Еще хуже, что давление в покрышке на жаре может подняться существенно выше допустимого и даже привести к разрыву на высокой скорости.

14. ... провода и контакты

Проверьте электропроводку хотя бы визуально. При высоких температурах изоляция и разъемы могу деформироваться, а, как известно, «электрика — наука о контактах». Любой плохой контакт чреват искрой, а затем и возгоранием.

15. ... радиатор

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Промойте подкапотное пространство и водостоки от мусора, особенно внимательно отнеситесь к листьям, пуху и прочим легковоспламеняемым вещам. Забитый радиатор и неисправный вентилятор охлаждения способны привести на жаре к моментальному перегреву и смерти двигателя.

Когда вы заканчивайте поездку, сначала выключите кондиционер, а уже спустя пару минут глушите мотор — в противном случае есть некоторый риск получить повышение давления в системе охлаждения и выход ее из строя.

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