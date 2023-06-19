Правила перевозки детей в автомобиле – уточнение ГИБДД
Можно ли возить 8‑летнего ребенка на переднем сиденье, если пассажирская подушка безопасности не отключается?
Светлана, г. Тольятти
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На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
В соответствии с пунктом 22.9 ПДД перевозка детей в возрасте до 11 лет включительно на переднем сиденье легкового автомобиля должна осуществляться только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.
Установка таких систем (устройств) и размещение в них детей должны осуществляться в соответствии с руководством по эксплуатации. Следует ознакомиться с руководством по эксплуатации транспортного средства, на котором планируется установка.
Если хотя бы один из указанных документов предусматривает обязательность отключения подушки безопасности, то устанавливать систему (устройство) нельзя.
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Фото: depositphotos.com и «За рулем»
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