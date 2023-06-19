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Правила перевозки детей в автомобиле – уточнение ГИБДД

В каких случаях нельзя перевозить ребенка на переднем сиденье, разъясняет глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

Можно ли возить 8‑летнего ребенка на переднем сиденье, если пассажирская подушка безопасности не отключается?

Светлана, г. Тольятти

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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В соответствии с пунктом 22.9 ПДД перевозка детей в возрасте до 11 лет включительно на переднем сиденье легкового автомобиля должна осуществляться только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Установка таких систем (устройств) и размещение в них детей должны осуществляться в соответствии с руководством по эксплуатации. Следует ознакомиться с руководством по эксплуатации транспортного средства, на котором планируется установка.

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Если хотя бы один из указанных документов предусматривает обязательность отключения подушки безопасности, то устанавливать систему (устройство) нельзя.

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  • «За рулем» можно смотреть на YouTube.

Фото: depositphotos.com и «За рулем»

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