Правила перевозки детей от 0 до 12 лет в 2022 году в машине на переднем и заднем сиденье

О правилах перевозки детей в зависимости от расположения в салоне автомобиля, возраста и веса ребенка.

Дети — наше все. Потому забота об их безопасности в машине — одна из главных обязанностей водителя.

По этой причине российское законодательство требует, чтобы маленькие пассажиры путешествовали в автомобиле в специальных удерживающих устройствах.

Что такое детское удерживающее устройство и какие они бывают

Материалы по теме Спасти ребенка: краш-тест кресел и бустеров

По Правилам дорожного движения (пункт 22.9) дети младше 7 лет должны ездить в легковых автомобилях и грузовиках только с использованием детских удерживающих систем. Ребенка возрастом от 7 до 12 лет можно возить на заднем сиденье без удерживающего устройства, но пристегнутого штатным ремнем. А на переднем сиденье — только в удерживающем устройстве.

Российский ГОСТ Р 41.44–2005, совпадающий с правилами ЕЭК ООН № 44.03 и 44.04 (ECE 44), говорит, что детское удерживающее устройство в случае ДТП или резкого торможения автомобиля служит для уменьшить опасности ранения ребенка путем ограничения его подвижности.

Наибольшее распространение в мире получили три типа детских удерживающих устройств. Это люлька, детское кресло и бустер.

Люлька предназначена для перевозки грудных детей в машине в лежачем положении. Бустер — это сиденье без спинки, обеспечивающее более высокую посадку ребенка.

Люльки и кресла для перевозки малолетних детей оборудованы собственными ремнями, фиксирующими тело маленького пассажира способом, указанным в инструкции.

Материалы по теме Бустер вместо детского кресла. Он вообще безопасен?

Кресла для старших детей и бустеры своих ремней не имеют. Ребенок фиксируется штатным автомобильным ремнем (согласно инструкции, приложенной к каждому такому устройству).

Детские удерживающие устройства всех типов крепятся к сиденью автомобиля либо с помощью штатных ремней безопасности, либо замками системы Isofix. В 2022 году любое детское кресло должно соответствовать стандарту ЕСЕ 44. C 2013 года вступил в силу более жесткий стандарт в этой области — ЕСЕ 129 (i-Size). Но обязательным в России он пока не стал.

Соответствие детского кресла стандарту безопасности проверяется серией краш-тестов, имитирующих удары во время экстренного торможения или ДТП.

В отличие от стандарта ЕСЕ 044, новые требования ЕСЕ 129 требуют размещать детей в кресле против хода автомобиля не до 9-месячного возраста, а до 15-месячного.

Крепление Isofix позволяет быстро установить детское кресло в автомобиль. Такой способ фиксации безопаснее, чем штатным автомобильным ремнем, так как Isofix исключает ошибки при установке кресла и надежнее удерживает ребенка при аварии.

Кресло, соответствующее стандартам ЕСЕ 129, тестируется не только фронтальным ударом, но и боковым. Кроме того, новый стандарт предполагает крепление кресла в машине исключительно с помощью Isofix.

Как правильно подобрать автокресло или бустер

Материалы по теме Ребенок в машине: инструкция по выбору автокресла

Все детские кресла классифицируются в зависимости от возраста и веса маленького пассажира. В группу «0» входят автолюльки. Они предназначены для новорожденных весом менее 10 кг и возрастом до полугода.

Кресла группы 0+ (их часто называют переноски) — для малышей весом до 13 кг (возраст — до года).

Кресла группы 1 — для детей весом 9–18 кг (от 9 месяцев до 4 лет).

Кресла группы 2 предназначена для пассажирам весом 15–25 кг (3–7 лет).

Кресла группы 3 адресована ребенку весом 22–36 кг (6–12 лет).

Правила перевозки грудных детей в автомобиле

Ребенка в возрасте до года в машине можно перевозить в автолюльке (группа 0) либо в кресле 0+. В автолюльке малыш лежит в горизонтальном положении. Ее рекомендуется устанавливать на заднем сиденье поперек хода движения.

При перевозке грудничка в кресле группы 0+ на переднем или заднем сиденьях его размещают спиной по ходу движения. При этом подушка безопасности переднего пассажира должна быть отключена. Если ее отключить невозможно, ребенка на переднем сиденье перевозить нельзя.

Кресло группы 0+ предназначено для самых маленьких и устанавливается против хода автомобиля.

Перевозка детей от года до 7 лет

Пассажир возрастом от года до 7 лет должен путешествовать на машине только в кресле соответствующей возрастной группы. Как на заднем, так и на переднем сиденье лицом вперед по ходу движения автомобиля.

В креслах группы 1 ребенок фиксируется собственным пятиточечным ремнем безопасности.

Перевозка детей от 7 до 12 лет

Материалы по теме 3 ошибки при перевозке детей — мы все их делаем (поначалу)

Дети возрастом от 7 до 11 лет включительно, в зависимости от своего роста и веса, могут ездить как в автокресле и бустере, так и без удерживающего устройства на заднем сиденье. Последний вариант рекомендуется, если ребенок имеет рост свыше 150 сантиметров. Но в любом случае, по Правилам ребенок должен быть пристегнут ремнем безопасности.

Перевозка детей младше 12 лет на переднем пассажирском сиденье допускается исключительно с использованием удерживающего устройства.

Ребенка в автокреслах групп 2 и 3 пристегивают штатным автомобильным ремнем.

Перевозка детей от 12 лет

Материалы по теме Детское кресло: теперь с подушкой безопасности для всего тела

Начиная с 12 лет, ребенок уже не обязан путешествовать в авто в детском удерживающем устройстве. Но если он не дорос до 150 сантиметров, ему желательно пользоваться бустером.

Дело в том, что штатные ремни безопасности любого автомобиля изначально проектируются для людей не ниже полутора метров ростом.

Как перевозить детей на переднем сиденье автомобиля

Правила перевозки детей в легковом автомобиле 2022 разрешают сажать на переднее сиденье пассажиров любого возраста. Но при выполнении ряда условий.

Во-первых, ребенок младше 12 лет должен находиться там в детском удерживающем устройстве. Во-вторых, при перевозке малыша на месте переднего пассажира в кресле, установленном против хода движения, следует отключить подушку безопасности.

Штраф за отсутствие детского кресла и неправильную перевозку ребенка в автомобиле

Материалы по теме Принять участие в розыгрыше автомобилей

Штрафы за нарушение правил перевозки детей описаны в пункте 3 статьи 12.23 КоАП РФ — «Нарушение правил перевозки людей». Если ребенок едет без кресла, либо удерживающее устройство ему не подходит по возрасту и весу, либо он не зафиксирован ремнем (или ремнями) безопасности, водителю автомобиля (физлицу) грозит штраф 3000 рублей. Должностное лицо за такое нарушение оштрафуют на 25 000 рублей, а юрлицо — на 100 000 рублей.

Штраф за оставление ребенка в автомобиле

Пункт 12.8 ПДД запрещает водителю во время стоянки оставлять в машине ребенка младше 7 лет без присмотра совершеннолетнего.

За нарушение этого требования по части 1 статьи 12.19 КоАП ему полагается предупреждение либо штраф 500 рублей. А если дело происходит на территории Москвы или Санкт-Петербурга, то о предупреждении можно и не мечтать: водителю грозит штраф 2500 рублей.

Как перевозить детей в общественном транспорте

Материалы по теме Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журнал

Такси

На поездки с ребенком в такси распространяются те же правила, что и на любую легковую машину. С тем исключением, что водителя таксомотора могут наказать за перевозку ребенка без кресла на 25 000 рублей.

Автобус

Hоссийское законодательство не требует от автобусного перевозчика, в отличие от водителя легковушки или грузовика, обеспечивать ребенка-пассажира детским креслом или иным удерживающим устройством. Считается, что для маленького пассажира автобуса вполне достаточно и тех средств защиты, которые предусмотрены заводской комплектацией общественного транспорта.

Фото: depositphotos