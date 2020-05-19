Бустер вместо детского кресла. Он вообще безопасен?

Вместе с экспертом по детской безопасности мы выяснили, каким должен быть надежный и качественный бустер. Сохраните этот текст себе в закладки, прежде чем отправиться в магазин.

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Поездка на машине с ребенком невозможна без детского удерживающего устройства (ДУУ). Как выбрать автокресло, мы уже писали . Так что сегодня в центре внимания бустер, или, если просто, небольшое сиденье с подлокотниками без спинки.

Основное предназначение бустера — скорректировать направление штатного ремня безопасности так, чтобы его лямка проходила через плечо ребенка, а не через шею. Иначе, как вы понимаете, небезопасно.

С какого возраста, по Правилам, можно использовать бустер?

В ПДД вообще нет понятия «бустер». Любые приспособления для перевозки детей расплывчато именуются «детскими удерживающими устройствами» либо «детскими удерживающими системами». В частности, из пункта 22.9 ПДД РФ следует, что:

дети до 7 лет — могут ездить и на переднем сиденье, и сзади только с использованием детских удерживающих устройств (систем);

— могут ездить и на переднем сиденье, и сзади только с использованием детских удерживающих устройств (систем); дети с 7 до 11 лет — могут ездить впереди только с детскими удерживающими устройствами (системами). Сзади можно обойтись штатным ремнем безопасности;

— могут ездить впереди только с детскими удерживающими устройствами (системами). Сзади можно обойтись штатным ремнем безопасности; дети с 12 лет — могут быть просто пристегнуты ремнем безопасности, дополнительные устройства не требуются.

Таким образом, в Правилах нет минимального возрастного порога для использования бустера, но есть другое ограничение: устройство должно соответствовать росту и весу ребенка. А согласно последним изменениям в стандартах качества ДУУ (о них шестью абзацами ниже), бустер может использоваться при росте от 125 см и весе от 22 до 36 кг. Конечно, инспектор ГИБДД вряд ли будет измерять или взвешивать вашего ребенка — для него важнее наличие бустера. Так что тут вопрос не столько штрафа, сколько вашей родительской сознательности.

Что такое маркировка бустера?

Бустер не заслуживает покупки, если на его корпусе нет маркировки, по сути — наклейки. Такой значок, как на фото, гарантирует, что конструкция бустера отвечает стандартам безопасности, установленным на территории России. Применительно к бустерам это последняя версия европейского стандарта ECE 44. Кроме того, у продавцы должна быть заверенная копия сертификата соответствия товара требованиям Технического регламента Таможенного союза ЕАЭС.







На фото вы видите пример маркировки на детском кресле, которое можно превратить в бустер. Такие трансформеры тоже встречаются в продаже.

До недавнего времени многие производители позиционировали бустер как сиденье возрастной группы «2–3», рассчитанное на ребенка весом от 15 кг до 36 кг. В 2017 году в стандарт ECE 44 была внесена поправка. Теперь производство удерживающих устройств без спинки разрешено только для возрастной группы «3», то есть для детей ростом не ниже 125 см и весом не менее 22 кг. Однако в продаже по-прежнему присутствуют бустеры со старой маркировкой «2–3».

Сергей Керженцев, эксперт по детской безопасности компании «Автодети»:

«Мы в компании всегда считали, что для детей группы „2“ использование бустера недопустимо. Скелет ребенка еще недостаточно окреп, чтобы обходиться без спинки автокресла или боковой защиты. Обратите внимание, если бустер прошел сертификацию до вступления поправок в силу, на его маркировке может быть указано, что он относится к группе „2–3“. Формально это не считается нарушением. Но мы советуем придерживаться новых требований и использовать такие бустеры как сиденья группы „3“, начиная с роста 125 см и веса 22 кг».

Бустер или кресло — что лучше?

Вопрос типа: «Что вкуснее — мороженое или борщ?» По функционалу и конструкции бустер и автокресло — две разные категории удерживающих устройств, и ставить между ними знак равенства нельзя. Да, бустер компактнее, весит меньше и стоит намного дешевле, но он не замена автокреслу, а скорее его дополнение.

Сергей Керженцев:

«Мы позиционируем бустер как устройство, которое используется в некой критической ситуации, когда альтернативы нет — например, в такси или арендованном автомобиле. Бустер не имеет боковой защиты и защиты головы, так что основным удерживающим устройством для безопасной перевозки ребенка все равно должно быть детское автокресло».

Каким должен быть хороший бустер?

Качественный бустер должен иметь:

жесткий каркас — несущая конструкция НЕ должна быть выполнена из пенопласта. Это слишком хрупкий материал и, как следствие, небезопасный. Лучше отдать предпочтение конструкциям из пластика;

оптимальные по высоте подлокотники — бытует мнение, что чем выше подлокотники, тем эффективнее они снижают давление ремней безопасности на тело ребенка при ДТП. На самом деле, если подлокотники удерживают ремень выше, чем сидит ребенок, велика вероятность, что он будет «подныривать» под ремни. То есть фиксация будет уже не на уровне тазовых костей, а на уровне живота, что довольно опасно;

корректор ремня безопасности — чаще всего это некая скобка, которая крепится на штатный ремень безопасности и подтягивает его с шеи на плечо ребенка;

сиденье умеренной жесткости — здесь тоже нужна золотая середина. Слишком жесткое или слишком мягкое сиденье не подойдет. Передний край сиденья должен быть покатым, чтобы ногам было удобно;

гипоаллергенный чехол — такая «накидка» должна плотно сидеть на бустере, легко сниматься и очищаться. Выбирайте экологичные и приятные на ощупь материалы;

наличие других опций — например, крепления ISOFIX, подушки анатомической формы или подстаканника — зависит от личных предпочтений и суммы, которую вы готовы потратить.

Персональный тест-драйв и поиск компромисса

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Часто родителям хочется, чтобы бустер, в котором будет сидеть ребенок, был не только удобным, но и выглядел симпатично. Но дизайн — последнее, на что стоит обращать внимание при покупке. Наш эксперт рекомендует сперва лично проверить устройство на прочность и практичность.

Сергей Керженцев, эксперт по детской безопасности компании «Автодети»:

«Не нужно экономить на бустере, поскольку плохой от хорошего отделяет буквально пара тысяч рублей. Руководствоваться следует репутацией производителя и личными ощущениями.

Подержите бустер в руках — легко ли вам его носить? Проверьте, не деформируются ли при сжатии элементы, которые в ДТП несут на себе силовые нагрузки. К примеру, каркас в принципе не должен сминаться. Посадите в бустер ребенка и выясните, удобно ли ему в нем. Только после этого обращаем внимание на внешний вид, качество отделки и ровность швов».

Бывает, что выбранный вами бустер не нравится ребенку. Попытайтесь выяснить, что не так, и плавно подвести его к нужному решению. Если уговоры не помогают, ни в коем случае не ставьте ребенка перед фактом — этот бустер, и точка! Лучше выбрать другой вариант, который устроит всех. В противном случае рекомендуем запастись успокоительными, потому что ближайшая семейная поездка на автомобиле обещает быть «веселой».