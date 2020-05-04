Как все же возить ребенка: лицом вперед или назад?

Эксперты уверяют, что преимущества есть и в том, и в другом случае. Главное — расставить приоритеты: это поможет выбрать способ перевозки и сузит круг подходящих автокресел.

Пока ребенок не научился сидеть, его перевозят в автолюльке (переноске). Устанавливается она всегда против хода движения, так как только такое положение значительно снижает риск травмы при резком торможении или аварии. Но по мере взросления ребенка у родителей появляется свобода выбора.

С какого возраста ребенка можно возить лицом вперед?

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Однозначного ответа на этот вопрос не дают даже ПДД. В п. 22.9 сказано:

Установка в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля детских удерживающих систем (устройств) и размещение в них детей должны осуществляться в соответствии с руководством по эксплуатации указанных систем (устройств).

Таким образом, ответственность возложили на производителей детских кресел. Так, если конструкцией автокресла предусмотрена установка лицом вперед по ходу движения автомобиля и оно соответствует возрастной группе ребенка, его росту и весу, то вы вправе возить чадо лицом вперед. Но, к примеру, Американская академия педиатрии (American Academy of Pediatrics, или, сокращенно, AAP) рекомендует возить детей грудного и младшего возраста лицом назад как можно дольше. Современные автокресла позволяют делать это без ущерба для комфорта ребенка вплоть до четырехлетнего возраста.

Почему кресла, ориентированные против хода движения, безопаснее?

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Дети особенно подвержены риску травм головы и спинного мозга, потому что их кости и связки все еще развиваются. У малышей недостаточно хорошо развиты мышцы шейного отдела. А голова составляет значительно бОльшую часть от массы всего тела, чем у взрослого человека. Сиденья, обращенные назад, обеспечивают наилучшую поддержку головы, шеи и позвоночника ребенка и не допустят резкого наклона головы в случае ДТП.

Кроме того, в автокресле, обращенном вперед, во время аварии руки и ноги ребенка устремляются вперед и с большей вероятностью получат травмы. Так считает Бен Хоффман, специалист по профилактике травм и педиатр в детской больнице Doernbecher при государственном университете OHSU в штате Орегон (США): «В автокресле, обращенном назад, вероятность получения травм рук и ног при аварии составляет менее 1 на 10 000». Хоффман рекомендует перевозить ребенка на сиденье против движения как можно дольше или, по крайней мере, до двух лет.

Совет родителям. Бывает, что ребенок требует, чтобы его возили лицом вперед, всеми способами демонстрирует, что сидеть лицом назад ему не нравится, капризничает, закатывает истерики. В этом случае постарайтесь в мягкой форме объяснить ему, что есть вещи, которые он вправе выбрать сам: например, какую музыку слушать в машине. Но есть и такие, которые не обсуждаются. Например, вопросы безопасности. Нужно разграничить эти понятия, предоставив ему свободу выбора в чем-то другом.

Как выбрать безопасное кресло?

Я рекомендую ориентироваться на результаты независимых краш-тестов, которые проводит крупнейшая в Европе общественная организация автомобилистов — немецкий автоклуб ADAC. Их методика более жёсткая, чем та, что применяется при тестах для сертификации детских автокресел. А еще на официальной странице ADAC можно найти массу полезной информации, включая отзывные кампании по некоторым моделям детских кресел и люлек.

В ноябре 2019 года ADAC провел очередной тест 18 детских автокресел. Два из них провалились, потому что материалы, примененные при изготовлении, содержат слишком много вредных веществ. А самым безопасным в случае лобового и бокового удара, по мнению немецких экспертов, оказалось кресло BeSafe iZi Kid X3 i-Size (для детей от 1 до 4 лет). Эта модель имеет лучший рейтинг безопасности за всю историю тестов с 2015 года. Не удивительно, что такое кресло стоит очень дорого (более 40 000 рублей на момент публикации). Результаты испытаний — здесь. Там же можно подобрать и более доступную модель. Большинство протестированных немецкими специалистами кресел официально представлены и на нашем рынке.

Но минусы-то у кресел, ориентированных назад, есть?

К сожалению, есть. По статистике, второй ряд автомобиля безопаснее, чем первый. Причины очевидны. Проблема в том, что когда вы за рулем, а ребенок сидит лицом назад в кресле на втором ряду, вы практически не видите его и не знаете: уснул он или нет, не пытается ли он вылезти из ремней безопасности. К тому же сам ребенок не видит взрослых — это может его напугать.

Выход есть из любой ситуации. В этом случае их даже два. Первый — приобрести недорогой аксессуар (на AliExpress он есть) в виде зеркала, которое крепится к заднему подголовнику. В него вы увидите ребенка, стоит только обернуться. Другой вариант — установить кресло на пассажирское сиденье впереди. Только не забудьте при этом отключить фронтальную подушку безопасности, как того требует инструкция.

(@meshmarusya), детский нейропсихолог, преподаватель Московского института психоанализа, автор семинаров для родителей и специалистов:

— Младенцев действительно возят против хода движения, потому что мышцы тела, в том числе вокруг позвоночника, только к году становятся достаточно крепкими, в том числе для того, чтобы ребенок смог ходить самостоятельно. Плюс малыш только начинает понимать окружающее, ему пока достаточно игрушек, еды и мамы рядом. Детям после года ехать в машине лицом вперед комфортнее, потому что они могут видеть всех, кто едет в машине, и дорогу впереди. Особенно это актуально в дальней дороге. Ребенка при этом легче отвлечь и чем-то занять: показать, что за окошком, поиграть в игрушки, петь песенки или рассказывать сказки. Еще важный момент, ребенку, особенно в возрасте до 3 лет, видеть родителей необходимо для ощущения собственной безопасности. Ребенок всегда ориентируется на родителя, если мама спокойна, то и ребенок воспринимает происходящее вокруг без тревоги и беспокойства.

Еще один недостаток — усаживать ребенка в кресло, установленное против хода движения, не всегда удобно. Недостаточно пространства. Поэтому рекомендую рассматривать к покупке автокресло с функцией поворота на 90°. Такие модели, как правило, дороже, зато ими удобнее пользоваться.

На фото модель Maxi-Cosi AxissFix Plus с поворотным механизмом, которые облегчает посадку и высадку ребенка.

Как понять, что ребенок вырос из такого кресла?

Многие родители считают, что ребенку неудобно сидеть в кресле, ориентированном назад, из-за ограниченного пространства для ног. Имейте в виду, что скелет ребенка еще не сформирован. Дети могут удобно сидеть в положениях, которые взрослым кажутся некомфортными. Пока ребенок соответствует по росту и весу параметрам автокресла, беспокоиться не о чем: он находится в безопасности, и ему удобно.

Однако есть пара общих рекомендаций, которые помогут определить, что ваш ребенок вырос из кресла, обращенного назад:

Расстояние от головы ребенка до верхнего края пластикового каркаса (а не мягкой обшивки) менее 2,5 см. Ноги ребенка упираются в спинку штатного сиденья автомобиля.

Если ребенок вырос из кресла, обращенного назад, кресло нельзя просто развернуть вперед (некоторые модели кресел устанавливаются в обоих положениях). Следует приобрести кресло, которое подходит ребенку по росту и весу.

Как все же возить ребенка: лицом вперед или назад? Эксперты уверяют, что преимущества есть и в том, и в другом случае. Главное — расставить приоритеты: это поможет выбрать способ перевозки и сузит круг подходящих автокресел. Как все же возить ребенка: лицом вперед или назад?

Фото: фирмы-производители, depositphotos