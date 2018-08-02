Вы только посмотрите на эту подборку новых аксессуаров для автомобилистов — все это умельцы из Поднебесной выдумали совсем недавно и уже наладили серийное производство. Лично я заказал себе парочку штуковин на известном сайте. Никакой рекламы и агитации, но согласитесь — некоторых из этих прибамбасов не хватает и вам в повседневной жизни...
- Прикольные автоаксессуары были в прошлом: антистатик, запорное устройство на рулевую рейку... Поностальгируем?
- А вы знаете все функции своего автомобиля? И даже секретные? Уверены? Предлагаем проверить (по ссылке).
Фото: AliExpress.com
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