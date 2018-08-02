Что придумали китайцы — 10  полезных аксессуаров для автомобиля

Кто сказал, что китайцы умеют лишь копировать? На самом деле они впереди планеты всей, особенно если речь идет о не слишком технологичных вещах.

Вы только посмотрите на эту подборку новых аксессуаров для автомобилистов — все это умельцы из Поднебесной выдумали совсем недавно и уже наладили серийное производство. Лично я заказал себе парочку штуковин на известном сайте. Никакой рекламы и агитации, но согласитесь — некоторых из этих прибамбасов не хватает и вам в повседневной жизни...

Что придумали китайцы — 10  полезных аксессуаров для автомобиля

  • Прикольные автоаксессуары были в прошлом: антистатик, запорное устройство на рулевую рейку... Поностальгируем?
  • А вы знаете все функции своего автомобиля? И даже секретные? Уверены? Предлагаем проверить (по ссылке).

Фото: AliExpress.com

Что придумали китайцы — 10  полезных аксессуаров для автомобиля
Перейти в медиа раздел с популярными галереями автомобилей

Посмотрите все фото и видео, которые нравятся нашим пользователям.

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

Подпишитесь на автоновости на нашем канале в  Яндекс Дзен

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (1)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые