Кто сказал, что китайцы умеют лишь копировать? На самом деле они впереди планеты всей, особенно если речь идет о не слишком технологичных вещах.

Вы только посмотрите на эту подборку новых аксессуаров для автомобилистов — все это умельцы из Поднебесной выдумали совсем недавно и уже наладили серийное производство. Лично я заказал себе парочку штуковин на известном сайте. Никакой рекламы и агитации, но согласитесь — некоторых из этих прибамбасов не хватает и вам в повседневной жизни...

Прикольные автоаксессуары были в прошлом: антистатик, запорное устройство на рулевую рейку... Поностальгируем?

А вы знаете все функции своего автомобиля? И даже секретные? Уверены? Предлагаем проверить (по ссылке).

Фото: AliExpress.com