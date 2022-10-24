3 искренних заблуждения при перевозке детей

Известный блогер Мария Перышкина поделилась собственным опытом и советами.

Мария Перышкина — блогер, ведущая шоу «KIDS кухня», мама троих сыновей

Материалы по теме Какой кофе нельзя пить за рулем ночью?

Есть ряд простых, но очень важных правил, которыми нельзя пренебрегать.

3 важных правила, если везете детей





Даже если я везу ребёнка в детский сад неподалеку от дома, то обязательно слежу, чтобы он был в кресле и пристегнут. Никогда не начинаю движение, пока все не пристегнулись, даже если очень спешу и дети уже взрослые. И всем советую поступать так же. Важно использовать кресло по возрасту и всегда обращать внимание на подголовник. Не забудьте его отрегулировать так, чтобы голова ребёнка была в безопасности при боковом ударе. Заказывая такси, выбирайте детский тариф с автокреслом соответственно возрасту ребенка и обязательно обращайте внимание на его состояние: оно должно быть исправным и правильно установлено (закреплено). Покупайте только те автокресла, безопасность которых подтверждена краш-тестами, и не думайте, что они стоят дороже, чем жизнь и здоровье ребенка.









Мифы о перевозке детей в машине

Материалы по теме Алла Брулетова про Гелендваген из детства

Ну а теперь перейдём к мифам. Их тоже три, по крайней мере самых распространенных.

В припаркованном автомобиле детям не угрожает опасность. Ребенок в автомобиле с работающим двигателем может отравиться от воздействия угарных газов. А еще он может ощущать недостаток воздуха, даже если окно приоткрыто. Так что не оставляйте детей одних в машине. Моя машина большая, высокая, а значит безопасная. А что если вы столкнетесь с грузовиком или автобусом? Всегда будьте примером для детей, садясь в автомобиль: пристегнитесь сами и пристегивайте детей. Казалось бы, спасительная роль автокресла очевидна. Однако некоторые родители считают его покупку слишком дорогим удовольствием. В качестве альтернативы они используют удерживающие устройства (фиксаторы, адаптеры, корректоры, «треугольники») и искренне верят, что такой защиты достаточно. Это не так.

«За рулем» проводил испытания таких удерживающих устройств и выяснил, что при аварии обычный бустер куда хуже защищает ребенка от повреждений, чем полноценное детское кресло. Взгляните на испытания:

«За рулем» можно читать и в Телеграм.





Фото: depositphotos

Видео: «За рулем»