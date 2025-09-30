Покупка машины без брызговиков — поставят ли ее на учет
Может случиться так, что вместе с брызговиками автосалон навязывает к покупке и ряд другого оборудования и опций.
Водитель собрался приобретать изготовленный в России легковой автомобиль в дилерском центре. Менеджер уговаривает приобрести допоборудование в виде оригинальных брызговиков, пугая штрафом от Госавтоинспекции. Следует ли соглашаться?
Отмечайте свой вариант в опросе ниже.
А правильный ответ – на следующей странице.
30.09.2025
Поделиться:
Оцените материал:
0