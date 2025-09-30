#
Покупка машины без брызговиков — поставят ли ее на учет

Может случиться так, что вместе с брызговиками автосалон навязывает к покупке и ряд другого оборудования и опций.

Водитель собрался приобретать изготовленный в России легковой автомобиль в дилерском центре. Менеджер уговаривает приобрести допоборудование в виде оригинальных брызговиков, пугая штрафом от Госавтоинспекции. Следует ли соглашаться?

Отмечайте свой вариант в опросе ниже.

А правильный ответ – на следующей странице.

