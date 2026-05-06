Россиянам рассказали, когда выгоднее всего покупать машину в 2026 году

Эксперт Подщеколдин: весной и в конце 2026 года можно получить скидку на авто до 10%

По словам президента Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексея Подщеколдина , раньше существовала классическая практика: при переходе года дилеры давали скидки от 5 до 10 процентов. Машины продавались практически без наценки – а иногда даже себе в убыток. Такая тенденция сохраняется и сейчас.

Эксперт советует не упустить момент весной. Если вы не планируете перепродавать автомобиль через пару лет, смело приходите в салон и торгуйтесь. Вы получите вполне нормальную машину, выпущенную в конце прошлого года, и добьетесь скидки, возможно, в те самые 5 процентов.

Второй удачный сезон для покупок – вторая половина года, а именно его финал. В декабре у дилеров и производителей начинается настоящее ралли: все стремятся завершить год, избавиться от складских остатков. Торг здесь тоже уместен и часто результативен.

Правда, год на год не приходится. Вспомните 2022-й: тогда рынок лихорадило от дефицита, и цены только росли. Сейчас машин вроде бы достаточно – но желание продать всё до конца года никуда не делось. В итоге, подчеркнул специалист, есть два сезона. Весной дилерам нужно сбыть автомобили предыдущего года выпуска, а под конец года – не уйти в новый год с нераспроданными остатками.