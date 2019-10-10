Многие автомобили штатно оснащаются небольшими брызговиками перед колесами. Но это делается не только для защиты от грязи — у них есть задача поважнее.

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Брызговики перед колесами имеют слишком небольшой размер, чтобы как следует справляться с летящей из-под них грязью. Зачем же производители тратятся на установку, крепя к защите колесных ниш или непосредственно к бамперу отдельной деталью?

На самом деле это вовсе не брызговик, а аэродинамический щиток, который заметно влияет на устойчивость автомобиля. Он выполняет сразу несколько функций — снижает подъемную силу встречного ветра, действующую на автомобиль на больших скоростях, и снижает эффект аквапланирования. Гениальное изобретение!

Подъемная сила возникает из-за нагнетаемого давления воздуха под автомобилем, в частности в колесных нишах. Из-за этого передняя часть машины приподнимается. Воздух не может выходить из колесных ниш так же быстро, как туда попадает, — не дают быстро вращающиеся колеса. Воздух нужно выводить принудительно, но делать «жабры» на крыльях автомобиля — непрактичное решение. Поэтому инженеры пошли другим путем и ограничили поток воздуха перед нишей, установив небольшие, высотой не более 5 см, брызговики-щитки. Новая деталь отбрасывает воздушный поток вниз.

Отбрасываемый вниз воздух оказывается очень кстати при езде по мокрой дороге. Образующийся поток настолько силен, что сдувает часть воды с дороги, и в пятне контакта ее остается гораздо меньше. Благодаря этому риск аквапланирования существенно снижается.

Аэродинамические щитки перед колесами способствуют и охлаждению тормозных дисков, а также выхлопной системы.

Что на самом деле определяет нашу скорость? Скорость потока, ограничения, погода, состояние автомобиля?

Фото: АВТОВАЗ