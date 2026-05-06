Средняя цена нового автомобиля в России обновила исторический максимум

«Авто.ру Бизнес»: средняя цена автомобиля на рынке РФ выросла на 2,7% за месяц

Согласно данным сервиса «Авто.ру Бизнес», средняя стоимость китайской машины в России за месяц поднялась на 2,7%., превысив 4 миллиона рублей.

Правда, динамика сильно различается в зависимости от бренда и региона. Например, отечественные и прочие локальные марки (такие как Lada и Evolute) в цене не изменились – их средний ценник по-прежнему держится на отметке 2,04 миллиона рублей.

Самый дорогой рынок традиционно в столице: там средний чек достиг 3,96 миллиона рублей. В Санкт-Петербурге ситуация чуть скромнее, но тоже с ростом – до 3,33 миллиона.

А вот в некоторых регионах цены, наоборот, пошли вниз. Рекордсменами по падению стали Брянская (-12%) и Воронежская (-10%) области. Причины такой разницы в деталях не раскрываются, но на локальный рынок явно влияет уровень доходов и насыщенность предложением.

Сильнее всего за месяц потеряли в цене три популярные китайские модели. Лидером антирейтинга стал Haval H3 – его стоимость упала на 5,5%. Следом идут Jaecoo J6 (-4%) и Haval Jolion (-3,3%). Впрочем, Jolion это не мешает оставаться одной из самых востребованных машин на площадке.

Если смотреть на спрос, то тройка лидеров по интересу покупателей выглядит так: Lada Granta, Lada Iskra и уже упомянутый Haval Jolion. То есть наши «бюджетники» по-прежнему в фаворе, хотя китайские кроссоверы активно их догоняют.

Что касается объёмов на рынке, то тут заметна разница между локальными и импортными брендами. Количество машин отечественной сборки с начала года увеличилось на целых 18%. Для сравнения: предложение китайских авто за последний месяц выросло лишь на 1%. Такие данные приводит «Авто.ру Бизнес».