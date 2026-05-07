Эта злющая «пятерка» BMW всего на 1 л.с. слабее суперкара Bugatti Veyron
Редкий Dodge Viper за несколько лет подорожал в 3,5 раза — это рекорд!
Toyota выпустит самый мощный RAV4 за всю историю модели: подробности
Чемезов: Новинка АВТОВАЗа перевернет представление об отечественных машинах

Глава «Ростеха» заявил, что Lada Azimut изменит отношение к российскому автопрому

Отечественный автопром может получить мощный имиджевый толчок – и всё благодаря новой модели, которая пока существует скорее в статусе идеи, нежели конвейерной реальности. Сергей Чемезов, возглавляющий госкорпорацию «Ростех», заявил, что Lada Azimut способна кардинально перевернуть взгляд на то, что способна создавать российская автомобильная промышленность.

«Я уверен, что такие машины будут менять отношение, в том числе потребителей, к нашему отечественному автопрому в положительную сторону», – сказал Чемезов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

АВТОВАЗ представил кроссовер Lada Azimut год назад на ПМЭФ-2025. Компания готовится запустить серийное производство этой модели автомобиля в III квартале текущего года. Стартовая линейка силовых агрегатов Lada Azimut представлена модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 л и 1,8 л и мощностью 120 л. с. и 132 л. с. соответственно. Трансмиссии – 6-ступенчатая механика и вариатор. В АВТОВАЗе отмечали, что в перспективе автомобиль получит и новый турбированный двигатель мощностью 150 л. с. с классической автоматической коробкой передач.

Источник:  Интерфакс
Ушакова Ирина
07.05.2026 
