Сроки уплаты штрафов ГИБДД резко сократят — кто в зоне риска

МВД хочет ужесточить правила для автомобилей с иностранными номерами

В России могут резко сократить сроки уплаты штрафов за нарушения ПДД – но не для всех. МВД предлагает установить новый порядок специально для владельцев автомобилей с иностранной регистрацией: на погашение штрафа дается всего 24 часа, после чего машину смогут задержать.

Это не просто административная инициатива: проект уже размещен для общественного обсуждения, а значит, в ближайшие месяцы правила могут серьезно измениться.

Кто окажется в зоне риска и что именно грозит нарушителям?

24 часа

Суть инициативы в том, чтобы ввести особые условия исполнения постановлений о штрафах, если транспорт зарегистрирован за пределами России. Не важно, кто за рулем: гражданин России или иностранец. Если номер не российский, считай, попал под новые правила.

Согласно опубликованному проекту, у владельца такого автомобиля будут всего сутки после вступления постановления в силу, чтобы уплатить штраф. Пропустил срок? Инспектор вправе задержать автомобиль, эвакуировать его на спецстоянку и удерживать до погашения задолженности.

Сейчас стандартный срок уплаты составляет 60 дней после вступления постановления в силу, а это еще 10 дней. Итого 70 суток есть у нарушителя, чтобы штраф уплатить. Но на практике в отношении машин на иностранных номерах этот механизм почти не работает: машину легко вывезти за пределы РФ до истечения срока, и взыскать штраф невозможно. МВД прямо указывает на этот факт как на системную проблему. Поправки направлены именно на то, чтобы пресечь такую лазейку и гарантировать уплату штрафов еще до отъезда.

Автоматом

Работать новая норма будет через автоматизированные базы. После вынесения постановления, если оно не обжаловано, через 10 дней оно вступает в силу, и с этого момента и начнется отсчет 24 часов.

Проверка будет осуществляться через систему ГИС ГМП, куда поступают данные об уплате. Инспектор ГИБДД сверит информацию и, если платеж не прошел, может немедленно задержать автомобиль. Здесь появляется первая проблема: эксперты отмечают, что данные об уплате не всегда доходят до ГИС ГМП мгновенно. Если водитель уплатил, но информация не успела обновиться, его могут задержать – считай, незаконно. Это технический риск, который требует доработки регламентов.

И еще штраф

Важный юридический нюанс: статья 20.25 КоАП РФ, которая остается в силе. Она предусматривает наказание за неуплату штрафа в установленный срок: либо штраф в двойном размере (но не менее 1000 рублей), либо административный арест до 15 суток, либо обязательные работы. И если закон примут, то сутки, отведенные на уплату, станут «сроком» в смысле статьи 20.25. Это значит, что уже на следующий день после вступления постановления в силу можно возбуждать новое административное дело с более суровыми последствиями.

А скидка?

А как же скидка в размере 50% при уплате в течение 20 дней? Формально она никуда не исчезает – она прописана в той же статье 32.2 КоАП. Однако на практике воспользоваться ею будет невозможно: если ты обязан заплатить за сутки, никакие 20 дней уже не работают. Получается, что для иностранных номеров этот бонус попросту неприменим. В проекте это не прописано прямо, но логика правоприменения именно такая.

И еще

Остается несколько неясных моментов. Например, как именно будет подтверждаться вступление постановления в силу, особенно если водитель находится за границей. Или что делать в случае обжалования? Приостанавливает ли это срок? Будут ли привлекать иностранцев по 20.25 КоАП РФ на границе? Где будут хранить задержанные транспортные средства пограничники? Очевидно, что эти детали предстоит уточнить к моменту рассмотрения в Госдуме.

Жестко

Если закон примут в текущем виде, иностранные номера не только перестанут быть защитой от последствий нарушений ПДД, но и станут очень неудобны для передвижения по России. Сутки на уплату, угроза эвакуации и возможность ареста без работающей системы уведомлений о штрафах для иностранцев – это самые жесткие условия из всех, что действуют в КоАП.

  • В РФ устранят пробел в КоАП, которым пользовались мигранты на тонированных авто.
Подпишитесь на «За рулем» в
Петр Шкуматов
Количество просмотров 14
02.10.2025 
