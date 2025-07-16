Как часто иностранцы попадают в аварии в России? Ответ удивит

«За рулем» привел статистику ДТП с участием мигрантов с января по июнь 2025 года

Всем известен факт, что значительная доля мигрантов в России зарабатывает именно в сфере пассажирских перевозок — работают в такси. Однако отношение общества к такому положению дел далеко не однозначное.

Отдельные регионы страны периодически инициируют введение ограничений для приезжих в данном секторе, мотивируя свою позицию высоким уровнем дорожно-транспортных происшествий с участием водителей-иностранцев. Так ли это на самом деле?

«РосМигрант» приводит статистические данные дорожно-транспортных происшествий с водителями-гражданами иностранных государств за первое полугодие 2025 года, выделив ТОП-10 российских регионов с наибольшей частотой таких случаев.

Всего за указанный период по РФ зафиксировано 2088 ДТП в данной категории, что на 16,5% ниже относительно аналогичных показателей предыдущего года. Подавляющее большинство таких аварий, а именно 95%, произошло с участием водителей-граждан стран СНГ.

Субъекты страны, вошедшие в список «антилидеров» за первое полугодие этого года, представлены на графике ниже.

Открывает десятку регионов с наибольшим числом аварий с иностранными гражданами за рулем в первом полугодии 2025 года Москва, а закрывает Хабаровский край.

Кроме того, на днях «РосМигрант» провел опрос среди мигрантов (в нем приняли участие более 800 человек).

В частности, появилась статистика, касающаяся водительского стажа мигрантов:

более половины респондентов имеют стаж вождения более 10 лет (51%),

20% — от 5 до 10 лет,

15% — до 3-х лет,

14% — от 3 до 5 лет.

Уровень знания ПДД мигрантами можно считать хорошим:

абсолютному большинству принявших участие в опросе мигрантам понятны правила дорожного движения, знаки и разметка в России (89%),

10% респондентов иногда испытывают затруднения,

1% испытывают значительные трудности с пониманием правил дорожного движения, дорожных знаков и разметки в нашей стране.

Нет у иностранных специалистов и претензий к российским дорогам:

65% водителей-иностранцев оценивают состояние дорог в РФ как «хорошее»,

32% как «удовлетворительное»,

3% считают его «неудовлетворительным».

В то же самое время аналитиками исследовательского агентства «ПромРейтинг» представлена статистика аварийности по России за первые шесть месяцев текущего год.

С января по июнь 2025 года было зафиксировано 55 964 дорожно-транспортных происшествий. Из них с участием иностранных водителей произошло лишь 3,7% аварий. То есть, повода для запрета работы мигрантов в такси, согласно статистике ДТП, нет.

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