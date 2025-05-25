Идеально восстановленный советский троллейбус — единственный в мире!

Музей транспорта Москвы отреставрировал первый послевоенный троллейбус МТБ-82М

Музей транспорта Москвы завершил реставрацию троллейбуса МТБ-82М. Это первый массовый отечественный троллейбус с цельнометаллическим кузовом и первый троллейбус, вышедший в серийное производство после войны. К июлю 1946 года были построены первые четыре машины, а серийный выпуск продолжался до конца 1947 года. Всего за это время было построено 147 машин, и в Москве они работали до 1968 года, а позже их передали в другие города СССР. Отреставрированный музеем МТБ-82М — единственный полностью восстановленный экземпляр троллейбуса этой модели.

При этом этот троллейбус был создан одним из первых, осенью 1946 года, и работал в Первом троллейбусном парке вплоть до списания в 1967 году. В Музей транспорта Москвы он попал в очень плохом состоянии. Будущий экспонат (как и показанную ранее первую послевоенную Победу-такси) пришлось восстанавливать почти с нуля.

«Процесс реставрации оказался крайне сложным – троллейбус пришлось сначала практически полностью разобрать, а затем кропотливо, по чертежам и фотографиям, собирать заново. Машину покрасили в бежево-красный цвет – именно так выглядели троллейбусы в 1946 году, восстановили интерьер, ходовую часть и двигатель. Троллейбусов МТБ-82 почти не осталось. Это огромная ценность и ответственность для нас – восстановление техники, которая не только обеспечивала комфортное передвижение по городу, но и стала символом возрождения и прогресса в послевоенные годы», – рассказала директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

МТБ расшифровывается как Московский ТроллейБус, 82 – номер авиазавода Наркомата авиационной промышленности, на котором собирали эту модель. В отличие от предыдущих моделей, имевших деревянные элементы кузова, запущенный в производство летом 1946-го МТБ-82М сделали из стальных и дюралюминиевых деталей, а также увеличили длину рамы, габаритную ширину кузова, расстояние в салоне между креслами и количество сидений.

В 1947 году троллейбус появился на киноэкранах и вскоре стал настоящим символом послевоенного времени, а аббревиатура МТБ на какое-то время стала синонимом слова «троллейбус». Последний рейс в столице МТБ-82М совершил в июне 1968 года... Троллейбус МТБ-82М займет место в постоянной экспозиции Музея транспорта Москвы, которая откроется в гараже Константина Мельникова на Новорязанской улице.