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Советский троллейбус для уборки дорог – это не шутка!

«За рулем» рассказал об особенностях конструкции грузового троллейбуса ТГ‑4

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Грузовой троллейбус ТГ4, выпускавшийся Сокольническим вагоноремонтно-строительным заводом (СВАРЗ) до 70х годов, имел множество специальностей. При наличии цистерны для поливки дорог и отвала для уборки снега он не стеснялся превращаться и в дворника.

Подобные машины имели два двигателя: тяговый электромотор ДК202Б мощностью 78 кВт и бензиновый мотор от ГАЗ51А мощностью 70 л.с. Двигатель внутреннего сгорания вступал в ход, когда необходимо было подвезти грузы на предприятия, к которым не была протянута контактная сеть.

Грузовой троллейбус ТГ‑4
Грузовой троллейбус ТГ‑4
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Фото:Александр Шанин / Фотохроника
Количество просмотров 67
27.11.2024 
Фото:Александр Шанин / Фотохроника
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