Советский троллейбус для уборки дорог – это не шутка!

«За рулем» рассказал об особенностях конструкции грузового троллейбуса ТГ‑4

Грузовой троллейбус ТГ‑4, выпускавшийся Сокольническим вагоноремонтно-строительным заводом (СВАРЗ) до 70‑х годов, имел множество специальностей. При наличии цистерны для поливки дорог и отвала для уборки снега он не стеснялся превращаться и в дворника.

Подобные машины имели два двигателя: тяговый электромотор ДК‑202Б мощностью 78 кВт и бензиновый мотор от ГАЗ‑51А мощностью 70 л. с. Двигатель внутреннего сгорания вступал в ход, когда необходимо было подвезти грузы на предприятия, к которым не была протянута контактная сеть.

Грузовой троллейбус ТГ‑4

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что такое троллейкары и какой у них был принцип работы?

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