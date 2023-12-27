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Забытый проект СССР – турбовинтовой «дворник»

«За рулем» рассказал, как убирали снег в 70-е

«Белорусский Унимог»: круче, чем трактор!

Аэродромно-уборочная машина ДЭ‑224 на базе тягача МоАЗ‑546П, созданная в 70‑е годы в СКБ Дормаш, служила для очистки взлетных полос аэродромов и автомобильных дорог от снега, грязи, пыли и мусора.

Уборка снега и высушивание поверхностей осуществлялись потоком горячего воздуха, поступавшим через воздуховод от установленного на полуприцепе авиационного турбовинтового двигателя АИ‑20 от самолета Ил‑18.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Машин ДЭ‑224 построено не более 20 штук.

За один проход МоАЗ‑546П с уборочной установкой очищал полосу шириной 5,4 м.
За один проход МоАЗ‑546П с уборочной установкой очищал полосу шириной 5,4 м.

Шасси – от БТР, гусеницы – от танка... А в целом — «Пингвин»!

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что у ГАЗ-69 было кое-что общее с самыми современными авто?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

  • Интересную статью про аэродромную технику 70-х годов прошлого века вы найдете тут.
Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемКолодочкин Михаил
Фото:amkodor-nn.ru
Количество просмотров 3
27.12.2023
Фото:amkodor-nn.ru
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