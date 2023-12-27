Забытый проект СССР – турбовинтовой «дворник»
Аэродромно-уборочная машина ДЭ‑224 на базе тягача МоАЗ‑546П, созданная в 70‑е годы в СКБ Дормаш, служила для очистки взлетных полос аэродромов и автомобильных дорог от снега, грязи, пыли и мусора.
Уборка снега и высушивание поверхностей осуществлялись потоком горячего воздуха, поступавшим через воздуховод от установленного на полуприцепе авиационного турбовинтового двигателя АИ‑20 от самолета Ил‑18.
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