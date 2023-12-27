Забытый проект СССР – турбовинтовой «дворник»

«За рулем» рассказал, как убирали снег в 70-е

Аэродромно-уборочная машина ДЭ‑224 на базе тягача МоАЗ‑546П, созданная в 70‑е годы в СКБ Дормаш, служила для очистки взлетных полос аэродромов и автомобильных дорог от снега, грязи, пыли и мусора.

Уборка снега и высушивание поверхностей осуществлялись потоком горячего воздуха, поступавшим через воздуховод от установленного на полуприцепе авиационного турбовинтового двигателя АИ‑20 от самолета Ил‑18.

Машин ДЭ‑224 построено не более 20 штук.

За один проход МоАЗ‑546П с уборочной установкой очищал полосу шириной 5,4 м.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что у ГАЗ-69 было кое-что общее с самыми современными авто?

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