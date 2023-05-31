Неожиданно: у ГАЗ-69 было кое-что общее с самыми современными авто

Инструкция по эксплуатации «козлика» содержала информацию, которая актуальна и сегодня.

Современные автомобили с турбомоторами не рекомендуется глушить сразу после движения на высоких скоростях.

Любопытно, что похожая рекомендация давалась еще много десятилетий назад для знаменитого «козлика» ГАЗ‑69.

После движения с большой нагрузкой двигатель оставляли поработать пару минут на минимальных оборотах холостого хода. Это обеспечивало постепенное и равномерное охлаждение клапанов двигателя и других его рабочих частей.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, почему так и не пошел в серию самый Москвич повышенной проходимости?

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Полная история легендарного ГАЗ-69 тут.

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Фото: из архива автора