Неожиданно: у ГАЗ-69 было кое-что общее с самыми современными авто
Инструкция по эксплуатации «козлика» содержала информацию, которая актуальна и сегодня.
Современные автомобили с турбомоторами не рекомендуется глушить сразу после движения на высоких скоростях.
Любопытно, что похожая рекомендация давалась еще много десятилетий назад для знаменитого «козлика» ГАЗ‑69.
После движения с большой нагрузкой двигатель оставляли поработать пару минут на минимальных оборотах холостого хода. Это обеспечивало постепенное и равномерное охлаждение клапанов двигателя и других его рабочих частей.
Как не загубить двигатель некачественным масломСамая забавная реклама автомобилей в истории (+опрос)Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, почему так и не пошел в серию самый Москвич повышенной проходимости?
Есть вопросы? Задавайте! [email protected]
- Полная история легендарного ГАЗ-69 тут.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Фото: из архива автора
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0