Необычная модификация советского троллейбуса: и зачем такой нужен?

«За рулем» напомнил о троллейбусе-столовой КТГ-4

Любопытной разновидностью троллейбуса КТГ (Киевский троллейбус грузовой), выпускавшегося киевским электротранспортным заводом имени Дзержинского с 1972 по 1993 год, была модель КТГ‑4, представлявшая собой передвижную столовую.

Она служила для транспортировки, подогрева и раздачи пищи водителям троллейбусов и рабочим ремонтных бригад.

Троллейбус КТГ-4 – передвижная столовая

Для рабочей стоянки такого троллейбуса выбирали специальное место, оборудованное канализационной системой. Кузов вагонного типа разделялся перегородкой на подсобное и основное отапливаемые помещения с отдельными входными дверями. Примечательно, что холодильник работал и во время движения – электричества ведь хватало.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что такое троллейкары и какой у них был принцип работы?

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История появления первых сочлененных троллейбусов в СССР тут.