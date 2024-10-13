Необычная модификация советского троллейбуса: и зачем такой нужен?
Любопытной разновидностью троллейбуса КТГ (Киевский троллейбус грузовой), выпускавшегося киевским электротранспортным заводом имени Дзержинского с 1972 по 1993 год, была модель КТГ‑4, представлявшая собой передвижную столовую.
Она служила для транспортировки, подогрева и раздачи пищи водителям троллейбусов и рабочим ремонтных бригад.
Для рабочей стоянки такого троллейбуса выбирали специальное место, оборудованное канализационной системой. Кузов вагонного типа разделялся перегородкой на подсобное и основное отапливаемые помещения с отдельными входными дверями. Примечательно, что холодильник работал и во время движения – электричества ведь хватало.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что такое троллейкары и какой у них был принцип работы?
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