Первые советские «гармошки»: какими они были?
В 1959 году на московские маршруты вышли первые сочлененные троллейбусы производства СВАРЗ – их назвали ТС‑1 (троллейбус сочлененный, первый). Аналогичный троллейбус решили создать и в Ленинграде на вагоноремонтном заводе трамвайно-троллейбусного управления Ленгорисполкома (ВАРЗ).
Внешне ленинградский сочлененный троллейбус отличался от московских массивной заводской эмблемой с указанием завода-изготовителя (ВАРЗ) и модели (ТС). К майским праздникам 1960 года машина была готова. Два мотора по 110 кВт работали на общий дифференциал второй оси. Число мест – 220.
По сообщениям местной прессы, были изготовлены два троллейбуса. Плюсами оказались большой светлый салон, мягкие сиденья, широкие двери, низкие ступени, приличная скорость движения. Из недостатков эксплуатационники отмечали слабый кузов и шумный редуктор. Эти троллейбусы проработали на улицах Ленинграда семь лет и были списаны в 1967 году.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, зачем был нужен низкорослый танк «Объект 775»?
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