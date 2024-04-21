Первые советские «гармошки»: какими они были?

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«За рулем» вспомнил историю появления первых сочлененных троллейбусов в СССР

9 самых необычных советских автобусов (и троллейбусов)

В 1959 году на московские маршруты вышли первые сочлененные троллейбусы производства СВАРЗ – их назвали ТС1 (троллейбус сочлененный, первый). Аналогичный троллейбус решили создать и в Ленинграде на вагоноремонтном заводе трамвайно-троллейбусного управления Ленгорисполкома (ВАРЗ).

Внешне ленинградский сочлененный троллейбус отличался от московских массивной заводской эмблемой с указанием завода-изготовителя (ВАРЗ) и модели (ТС). К майским праздникам 1960 года машина была готова. Два мотора по 110 кВт работали на общий дифференциал второй оси. Число мест – 220.

Сочлененные троллейбусы СВАРЗ ТС‑1 проработали на улицах Ленинграда семь лет.
Сочлененные троллейбусы СВАРЗ ТС‑1 проработали на улицах Ленинграда семь лет.
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Этот автомобиль в СССР было не купить — загадка грузовой Волги

По сообщениям местной прессы, были изготовлены два троллейбуса. Плюсами оказались большой светлый салон, мягкие сиденья, широкие двери, низкие ступени, приличная скорость движения. Из недостатков эксплуатационники отмечали слабый кузов и шумный редуктор. Эти троллейбусы проработали на улицах Ленинграда семь лет и были списаны в 1967 году.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, зачем был нужен низкорослый танк «Объект 775»?

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За РулемКолодочкин Михаил
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 7
21.04.2024
Фото:Wikimedia
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