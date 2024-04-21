Первые советские «гармошки»: какими они были?

«За рулем» вспомнил историю появления первых сочлененных троллейбусов в СССР

В 1959 году на московские маршруты вышли первые сочлененные троллейбусы производства СВАРЗ – их назвали ТС‑1 (троллейбус сочлененный, первый). Аналогичный троллейбус решили создать и в Ленинграде на вагоноремонтном заводе трамвайно-троллейбусного управления Ленгорисполкома (ВАРЗ).

Внешне ленинградский сочлененный троллейбус отличался от московских массивной заводской эмблемой с указанием завода-изготовителя (ВАРЗ) и модели (ТС). К майским праздникам 1960 года машина была готова. Два мотора по 110 кВт работали на общий дифференциал второй оси. Число мест – 220.

Сочлененные троллейбусы СВАРЗ ТС‑1 проработали на улицах Ленинграда семь лет.

По сообщениям местной прессы, были изготовлены два троллейбуса. Плюсами оказались большой светлый салон, мягкие сиденья, широкие двери, низкие ступени, приличная скорость движения. Из недостатков эксплуатационники отмечали слабый кузов и шумный редуктор. Эти троллейбусы проработали на улицах Ленинграда семь лет и были списаны в 1967 году.

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