Забытый проект СССР: низкорослый танк

На Челябинском тракторном заводе с 1962 по 1964 год велась разработка танка с ракетным комплексом. Танк должен был быть малозаметен и быстр, чтобы успеть выпустить ракету по цели и быстро сменить дислокацию.
В итоге родилась необычная боевая машина высотой всего 175 сантиметров. Танк мог вести огонь как управляемыми, так и неуправляемыми ракетами. Экипаж из механика-водителя и командира размещался в специальной полиэтиленовой кабине, расположенной в башне.
При массе 36 тонн танк приводился в движение двигателем мощностью 700 л.с. Максимальная скорость составляла 70 км/ч, а запас хода — 500 км. Бронирование корпуса — 80–120 мм, бронирование башни — 30–90 мм.
Главным недостатком танка оказалась как раз его низкорослость: нормальному обзору порой мешала даже трава. В итоге до серии танк не добрался.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что еще в 60-е годы на ГАЗе сконструировали вездеход, способный и летать, и плавать?
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Фото: commons.wikimedia.org/VitalyKuzmin